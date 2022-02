Der EHC Urdorf enttäuscht gegen GC und muss ins dritte Spiel

Eishockey Keine Party auf der Weihermatt: Der EHC Urdorf enttäuscht und muss ins dritte Spiel Nach der 3:4-Niederlage nach Penaltyschiessen gegen GC II steht am Mittwoch im 3.-Liga-Playoff die «Belle» an. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.02.2022, 14.43 Uhr

Es war harter Kampf: Urdorf-Stürmer Florian Fischer (links) versucht sich gegen den Grasshopper Michael Sabelli durchzusetzen. Henry Muchenberger

Es war alles angerichtet für die grosse Party am Samstagabend. 280 erwartungsfrohe Zuschauer in der Weihermatthalle, gute Stimmung unter den Fans, es wurde auf der Stehrampe sogar Kafi Luz ausgeschenkt. Doch aus dem erhofften Urdorfer «Saturday Night Fever» wurde nichts. Statt mit einem Heimsieg die Playoff-Serie gegen die Grasshoppers vorzeitig zu beenden, und in die 3.-Liga-Finalrunde einzuziehen, verloren die «Stiere» mit 3:4 nach Penaltyschiessen. Somit kommt es am nächsten Mittwoch um 20.30 Uhr in der Küsnachter Eishalle zum Showdown. Dann geht es definitiv um Sekt oder Selters.

«Immerhin war es spannend.»

Urs Landis machte nach dem Schlusspfiff auf Galgenhumor. Während die Urdorfer Spieler sichtlich enttäuscht in die Kabine marschierten, zog der Sportchef des EHC Urdorf unaufgeregt ein Fazit der missratenen Vorstellung gegen die Grasshoppers: «Es war nicht unser Abend. Wir haben nicht das gezeigt, was wir können.»

Die Grasshoppers kamen immer wieder zurück

Dass die Hoppers getreu dem Motto ihres Trainers Rico Schoch («Wir sind kein Freilos für die Urdorfer») auch nach der 1:4-Heimniederlage im ersten Durchgang der Playoff-Serie dagegenhalten würden, war klar. Und so entwickelte sich ein aus Urdorfer Sicht mühsames Spiel. Kaum schienen die «Stiere» definitiv in die Partie zu finden, kamen die Gäste aus der grossen Stadt wieder zurück. Zweimal gingen die Urdorfer in Führung (nach 24 Minuten durch Lenz mit 2:1, nach 41 Minuten durch Kubli mit 3:2), postwendend glich GC jeweils aus. So ging die Partie nach 60 Minuten beim Stand von 3:3 in die Verlängerung. Schliesslich musste die Penalty-Lotterie entscheiden. Und da hatten die Urdorfer ein bisschen weniger Glück als die Grasshoppers.

Es ging hart zur Sache am Samstag: GC-Stürmer Luis Culebras Almeida muss nach einem Check von Etienne Blaser gepflegt werden. Ruedi Burkart

So entscheidet sich die Serie am Mittwoch. Interessantes Detail: Alle vier bisherigen Saisonduelle gegen GC gewann jeweils das Auswärtsteam. Also gute Aussichten für Urdorf? «Wir müssen wieder konsequenter spielen, das ist alles», meinte EHCU-Cheftrainer Niki Sirén. Wer am Samstagabend die GC-Spieler im Kabinengang lautstark feiern hörte, als ob sie gerade Schweizer Meister geworden wären, kann sich vorstellen, was die «Stiere» am Mittwoch in Küsnacht erwartet.

