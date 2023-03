Urdorfs abtretendes Coaching-Duo im grossen Interview

Eishockey Urdorfs Aufstiegscoach Sirén: «Unseren Fortschritt hat man an ganz banalen Dingen gesehen» Mit dem verloren gegangenen Ligafinal ist beim künftigen 2.-Ligisten EHC Urdorf die Ära Sirén/Honegger zu Ende gegangen. Niki Sirén war drei Jahre Cheftrainer, Roman Honegger zwei Jahre sein Assistent. Gemeinsam schauen die beiden zurück auf ihre Zeit an der Bande der «Stiere». Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 20.03.2023, 12.30 Uhr

Roman Honegger und Niki Sirén coachten den EHC Urdorf in die 2. Liga. Jetzt zieht Sirén weiter zum EHC Wetzikon, Honegger macht eine Pause vom Eishockey. Bild: Alexander Wagner

Nach dem Schlusspfiff des mit 2:4 verloren gegangenen Finals um den 3.-Liga-Meistertitel gegen Wilen-Neunforn am vergangenen Samstag nahmen sich Niki Sirén und Roman Honegger trotz des allgemeinen Trubels in der Kabine Zeit für ein abschliessendes Interview. Während ein paar Meter nebenan die Sieger aus dem Thurgau lautstark und gestenreich ihren Meistertitel feierten, zog Urdorfs abtretendes Trainerduo ein Fazit seiner Zeit auf der Weihermatt.

Die Saison ist vorbei, das letzte Spiel verloren. Trotz dieser Niederlage: Es war mit dem Aufstieg in die 2. Liga eine erfolgreiche Spielzeit. Wie bilanzieren Sie diese letzte Meisterschaft unter Ihrer Führung, Niki Sirén?

Niki Sirén: Wenn eine Mannschaft in der Qualifikation nur zwei Spiele verliert und danach in den Playoffs auch nur eines, dann darf man meiner Ansicht nach zufrieden sein.

Das grosse Ziel wurde erreicht.

Sirén: Ja, wir haben den Aufstieg geschafft. Natürlich wäre es schön gewesen, zum Abschluss auch noch den Meistertitel zu holen. Aber unser Team hat das heute Abend trotzdem ganz gut gemacht. Gratulation an Wilen-Neunforn. Die haben eine sehr starke, routinierte Truppe.

Für Sie ist es der fast perfekte Abschluss Ihrer drei Jahre in Urdorf.

Sirén: Die erste Saison war ja nicht wirklich eine Meisterschaft. Nach vier Spielen kam Corona und damit der Lockdown. In Saison zwei wollten wir aufsteigen, sind dann aber im Quali-Playoff an GC gescheitert. Dass es jetzt geklappt hat, ist für uns alle, die Spieler und den ganzen Verein EHC Urdorf, wunderbar.

Sie, Roman Honegger, waren zwei Saisons als Assistent von Niki Sirén dabei. Es kann kaum einen besseren Zeitpunkt geben, um Adieu zu sagen, als nach einem Aufstieg.

Vergangene Zeiten: Chefcoach Niki Sirén und Assistent Roman Honegger (Hintergrund) an der Bande der «Stiere». Bild: Alexander Wagner

Roman Honegger: Ja, das ist tatsächlich so. Wir alle haben in diesen zwei Jahren so viel gelernt, Trainer wie Spieler. Wir alle sind reifer geworden. Niki hat es schon gesagt: Vor einem Jahr sind wir in der ersten Playoff-Runde gescheitert, diesmal haben wir es bis zum Schluss durchgezogen.

Und doch hätte es gegen Dielsdorf-Niederhasli II auch anders ausgehen können. Das dritte und entscheidende Spiel ging ins Penaltyschiessen.

Honegger: Das habe ich vorhin angesprochen. Wir sind reifer geworden. Vielleicht haben wir deshalb – anders als noch vor einem Jahr – die Serie gewinnen können.

Sirén: Unseren Fortschritt hat man auch an ganz banalen Dingen gesehen. Nach einem Gegentor beispielsweise machten die Spieler weiter, als wäre nichts gewesen. Sie brauchten nicht erst zehn Minuten, um sich neu zu sortieren.

Jetzt geben Sie beide Ihre Ämter gleichzeitig ab. War das eigentlich abgesprochen?

Sirén: Ich höre nur auf, weil Roman aufhört. (Schmunzelt.)

Honegger: Und ich höre auf, weil Niki nicht mehr weitermacht. (Schmunzelt.)

Diese Antworten habe ich befürchtet. Im Ernst: Es heisst, Sie machen eine Pause vom Eishockey, Roman Honegger?

Honegger: Ja, das ist korrekt. Ich war die letzten zehn Jahre im Nachwuchs Trainer, dazu noch die beiden letzten Saisons als Assistent in der 1. Mannschaft. Es gibt neben dem Eishockey für mich auch noch andere Sachen. Ich habe eine Familie, Kinder, nebenbei auch noch einen Job. Es ist jetzt Zeit für anderes.

Als Fan …

Honegger: … wird man mich natürlich in Zukunft ab und zu auf der Weihermatt antreffen. Eishockey ist ja nicht aus meinem Leben verschwunden.

Wann war für Sie klar: Am Ende der Saison ist Schluss?

Honegger: Während der Weihnachtstage reifte dieser Entschluss. Ich spürte eine gewisse Müdigkeit mit all den anderen Verpflichtungen. Und ich bin nicht jemand, der etwas halbbatzig macht. Entweder zu hundert Prozent oder gar nicht.

Wie war es bei Ihnen, Niki Sirén?

Sirén: Ich habe vor ein paar Wochen auf dieselbe Frage folgendermassen geantwortet: «Es braucht frischen Wind in der Garderobe.» Damit meinte ich, dass sich ein Trainer irgendwann abnützt, dass seine Worte nicht mehr dieselbe Wirkung haben wie vielleicht noch ein paar Monate zuvor.

Also war es eine Bauchentscheidung?

Sirén: Ja, so kann man das in etwa ausdrücken. Es gab nicht den einen Moment, es war ein schleichender Prozess. Zudem gilt für mich dasselbe wie für Roman: Ich mache keine halben Sachen.

Sie wurden vor geraumer Zeit als Assistenztrainer von 1.-Ligist Wetzikon vorgestellt. Ist dieses Engagement der Grund für Ihren Abgang in Urdorf?

Sirén: Nein. Ich befand mich seit November in Gesprächen mit Präsident Dani Bucher, habe aber schon damals erwähnt, dass vielleicht jetzt der richtige Zeitpunkt da ist, etwas zu ändern. Dann kam das Angebot von Wetzikon. Ich nahm es als ein Zeichen, dass die Zeit für eine neue Herausforderung tatsächlich gekommen ist. Ich habe Dani über meine Entscheidung im Januar informiert.

Noch ein Wort zu Ihrer jetzt ehemaligen Mannschaft. Was trauen Sie beide dem EHC Urdorf nächste Saison eine Liga höher zu?

Honegger: Meiner Meinung nach war der Weg zum Aufstieg um einiges schwieriger, als er es jetzt dann sein wird, um die Klasse zu halten. Ich bin überzeugt davon, dass das Kader das Potenzial hat, oben zu bleiben. Sicher braucht es noch ein wenig mehr Breite und ein bisschen mehr Routine. Aber im Grossen und Ganzen sehe ich da wenige Probleme.

Sirén: Ich schliesse mich Romans Worten an. Man hat heute Abend gegen Wilen-Neunforn gesehen, wie die Spiele künftig verlaufen könnten. Es wird enge Partien geben. Wenn die Spieler nicht an ihr Limit gehen, wird es schwierig zu punkten. Aber auch ich bin überzeugt davon, dass das gut gehen wird.

