Eishockey «Ich freue mich riesig auf das Wiedersehen» – EHCU-Bündner Sandro Lenz vor dem Spiel gegen Samedan Am Samstagabend empfängt der EHC Urdorf im Schweizer Cup im Duell zweier 3.-Ligisten den EHC Samedan. Ein spezielles Spiel vor allem für Urdorf-Stürmer Sandro Lenz. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.10.2021, 04.00 Uhr

Kein Kind von Traurigkeit: Sandro Lenz (links, Nummer 44) teilt während des 5:0-Siegs gegen Rapperswil-Jona aus. Alexander Wagner / FOTO Wagner

Ein klein wenig enttäuscht sei er schon, sagt Sandro Lenz mit einem Lächeln. «Ich hätte die Partie gerne im Bündnerland gespielt», so der 1,67 Meter grosse Flügelstürmer des EHC Urdorf. Grund für die kleine Verstimmung: Für die heutige Cuppartie erhielt Samedan bei der Auslosung das Heimrecht zugesprochen. Ursprünglich wurde das Spiel auf Sonntagabend um 18.30 Uhr in Samedan angesetzt.

Und da Lenz erst auf diese Saison aus St.Moritz ins Unterland wechselte, wäre eine Stippvisite in seiner Heimat eine schöne Sache gewesen. «Viele meiner Jugendkollegen wären ans Spiel gekommen, es wäre für mich sehr emotional geworden.» Das Dörfchen Samedan, auf 1700 Metern über Meer gelegen, ist schliesslich nur gerade ein paar Autominuten vom mondänen St.Moritz entfernt.

Dass es mit dem Kurz-Heimaturlaub für Sandro Lenz nicht geklappt hat, ist in erster Linie Urs Landis zuzuschreiben. «Stellen Sie sich vor, am Sonntagabend für ein Spiel nach Samedan», sagt Urdorfs Sportchef, «da wären wir ja nie mehr nach Hause gekommen.» Und weil Samedan das Spiel nicht auf Samstag legen konnte, einigte man sich auf folgenden Deal: Die Bündner reisen für die Partie ins Limmattal, die Urdorfer übernehmen sämtliche finanziellen Auslagen wie Eismiete und Schiedsrichtergebühren. Landis: «Wir sind froh, dass wir das so lösen konnten. Ein grosser Dank geht auch an Samedan.»

Es gab nur eine Option: Der Wechsel nach Urdorf

Zurück zu Sandro Lenz. Dass der Offensivspieler in der laufenden 3.-Liga-Saison für die Urdorfer auf Torejagd geht, ist in erster Linie darauf zurückzuführen, dass seine Freundin Sina beim Schweizerischen Eishockeyverband in der Stadt Zürich arbeitet, gleich wie EHCU-Spieler Andri Zala. «So war der Kontakt zu Urdorf schon mal gegeben», sagt Lenz. Und als klar war, dass er erstmals in seinem Leben St.Moritz verlassen und in die Region Zürich ziehen wird, gab es für ihn nur eine Option: ein Wechsel zum EHC Urdorf.

Sandro Lenz, ein Bündner Naturbursche auf dem Säntis. zvg

Lenz absolvierte seine gesamte Karriere, angefangen bei den Piccolo, beim EHC St.Moritz. Mit einer Ausnahme: In der Saison 2009/10 trug er zweimal den Dress der Elitenovizen des HC Lugano. Lugano? Wollte er im Tessin durchstarten? «Nein, nein, keinesfalls», hebt Lenz fast entschuldigend die Hände, «die hatten dort wenige Spieler und St.Moritz arbeitete damals mit Lugano zusammen. Ich habe einfach ausgeholfen.»

Eine Profikarriere anzustreben, sei für ihn nie ein ernsthaftes Thema gewesen. «Ich bin eben nicht der Grösste», sagt Lenz lachend. Nun: EVZ-Stürmer und Nationalspieler Lino Martschini misst mit 1,67 Metern exakt gleich viel wie Lenz und steht mitten in einer bemerkenswerten Karriere. «Ja, vielleicht wäre es möglich gewesen», sagt Lenz, «aber ich hatte da noch andere Interessen.» Bei seinem EHC St.Moritz in der 2. Liga zu spielen, das war ihm genug. Statt einer Karriere im Profisport trieb Lenz jene im Job voran. Ausbildung, erste Berufserfahrungen – so, wie das viele seiner Bündner Kumpels gemacht haben. Seit ein paar Monaten arbeitet er bei einer Firma in Schlieren als Geometer.

Mit dem Abstand von ein paar Monaten sagt Lenz:

«Meine Komfortzone in St.Moritz zu verlassen und eine neue berufliche Herausforderung im Unterland anzunehmen, war die richtige Entscheidung.»

Und auch den Wechsel zu den Stieren hat er nicht bereut.

«Der EHC Urdorf ist ein top seriös geführter Eishockeyklub, aber doch familiär. Das gefällt mir sehr gut. Und mit unseren Trainern Niki Sirén und Roman Honegger ist jedes Training eine neue Herausforderung. Zudem ist das Niveau in unserer Mannschaft für 3.-Liga-Verhältnisse sehr gut.»

Und erst die Fans! Lenz kommt ins Schwärmen: «Bei uns in der Halle ist immer Stimmung. Ein grosser Dank an unsere Zuschauer.»

Womit wir wieder beim Spiel von heute gegen Samedan wären. Beim Gegner kennt Lenz mehr als nur den einen oder anderen Akteur. «Mit einigen von ihnen habe ich bei den Junioren von St.Moritz zusammen gespielt. Ich freue mich riesig auf das Wiedersehen.»

National Cup, 1. Runde

EHC Urdorf (3. Liga) – EHC Samedan (3. Liga), KEB Weihermatt, Urdorf, Samstag, 20 Uhr. Keine Zertifikatspflicht.

