Darum verlässt Chefcoach Niki Sirén den EHC Urdorf

Eishockey «Es braucht frischen Wind in der Garderobe»: Darum verlässt Niki Sirén den EHC Urdorf Vor den entscheidenden Wochen weiss man bei 3.-Ligist EHC Urdorf: Es muss für die kommende Meisterschaft ein neuer Trainer her. Das jetzige Trainerduo Sirén/Honegger quittiert Ende Saison den Dienst. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 04.02.2023, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Urdorfs Trainerduo geht Ende Saison: Chefcoach Niki Sirén (rechts) und Assistenztrainer Roman Honegger nehmen ihr persönliches Time-out. Alexander Wagner (29. Januar 2022)

Diesen Samstag gastieren die Urdorfer Eishockeyaner in der zweitletzten Runde der regulären 3.-Liga-Saison beim EV Dielsdorf-Niederhasli II (20.15 Uhr, Sportpark Erlen, Dielsdorf). Gewinnen sie die Partie beim aktuellen Tabellenvierten – egal, ob nach 60 Minuten oder nach Verlängerung oder Penaltyschiessen –, ist ihnen der Gruppensieg nicht mehr zu nehmen. «Wir werden alles daransetzen, dass auch Ende Saison bei uns die 1 steht», sagt Urdorfs Chefcoach Niki Sirén.

Seit vergangener Woche ist klar: Das am Mittwoch, 15. Februar, mit einem Heimspiel beginnende Quali-Playoff gegen den Vierten der regulären Saison und die allfällige folgende Aufstiegsrunde werden zur grossen Abschiedstour von Sirén und dessen Assistenten Roman Honegger. Beide treten Ende Saison von ihren Ämtern zurück. «Bei einem allfälligen Aufstieg in die 2. Liga hätte sich Nikis Vertrag automatisch um eine weitere Saison verlängert», berichtet EHCU-Präsident Daniel Bucher. Doch Sirén informierte die Verantwortlichen, dass er so oder so nicht verlängern möchte.

Denn für den 46-jährigen Finnen Sirén ist nach drei Jahren auf der Weihermatt Feierabend. Egal, ob die Rückkehr in die 2. Liga klappt oder ob die «Stiere» wie im vergangenen Winter im Aufstiegskampf vorzeitig scheitern. Über die Gründe äussert sich der Urdorfer Übungsleiter folgendermassen:

«Ich habe das Gefühl, dass es in der Garderobe wieder einmal frischen Wind braucht. Drei Jahre als Chefcoach sind eine lange Zeit.»

Wenn immer der gleiche Mann immer dieselben Sachen erzähle, dann werde das monoton, so Sirén weiter.

Darum habe er für sich entschieden, dass Ende dieses Winters der Zeitpunkt gekommen sei, das Urdorfer Kapitel zuzuschlagen. «Ich möchte eines betonen: Meine Entscheidung ist keine Entscheidung gegen den EHC Urdorf. Ich fühle mich in diesem Verein, mit dieser Mannschaft wohl.» Aber einmal komme der Zeitpunkt, um Adieu zu sagen.

Eishockey ist für Ex-Profi Sirén bisher «eine Abwechslung zum Berufsalltag»

Bleibt noch die Frage, was Sirén künftig mit seiner freien Zeit anzufangen gedenkt. Der Finne sagt: «Also erstens bin ich immer noch voll für den EHC Urdorf da. Unsere Saison fängt jetzt dann mit den Playoffs erst richtig an. Und wenn die letzte Partie gespielt ist, dann mache ich mir Gedanken, wie es sportlich bei mir weitergehen soll.» Auf die Frage, ob der frühere Profispieler (unter anderem bei Rapperswil-Jona und Langnau) dereinst eine Karriere als Profitrainer in Betracht ziehe, antwortet Sirén: «Dass ich weiter als Trainer tätig sein werde, ist sehr gut möglich. Aber auf Stufe Profi? Eher weniger, Eishockey ist für mich in erster Linie eine Abwechslung zum Berufsalltag.»

Service 3. Liga, Gruppe 3 Ost Rangliste: 1. Urdorf 14/36 (84:24). 2. Engelberg-Titlis 15/34 (72:56). 3. Grasshoppers II 15/31 (73:52). 4. Dielsdorf-Niederhasli II 15/29 (79:54). 5. Akademiker 15/26 (73:38). 6. Seewen II 14/16 (65:73). 7. Wetzikon II 15/15 (47:71). 8. Illnau-Effretikon II 14/11 (45:84). 9. Rapperswil-Jona II 15/0 (27:113).

Die ersten vier Teams qualifizieren sich für die Quali-Playoffs mit Start am 15. Februar.



Die letzten Partien der Qualifikation:

Samstag, 4. Februar: Dielsdorf-Niederhasli II – Urdorf, 20.15 Uhr, Sportanlage Erlen, Dielsdorf. Engelberg-Titlis – Akademiker. Illnau-Effretikon II – Seewen II. Bereits gespielt: Rapperswil-Jona II – GC II 0:13.

Samstag, 11. Februar: Urdorf – Rapperswil-Jona Lakers II, 17.15 Uhr, KEB Weihermatt Urdorf. Grasshoppers II – Illnau-Effretikon II. Seewen II – Wetzikon II.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen