Eishockey Erstes Eistraining ist absolviert: Die «Stiere» schnauben jetzt wieder auf dem «Gletscher» Urdorfs 3.-Liga-Eishockeyaner haben in Zug ihre ersten beiden Übungseinheiten auf Eis abgehalten. Billig ist dieses Vorsaison-Eis keineswegs. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 14.08.2022, 11.54 Uhr

Cheftrainer Niki Sirén erklärt seinen Spielern in der Zuger Eishalle eine Übung. Ruedi Burkart

Wie jedes Jahr bereiten sich die verschiedenen Teams des EHC Urdorf auch in diesem Sommer auf fremdem Eis auf den Start der Saison vor. Dies, weil auf der heimischen Kunsteisbahn Weihermatt erst Anfang Oktober wieder Schlittschuh gefahren werden kann.

Verteidigungsminister Sebastian Hauser (rechts) gehört zum EHC Urdorf wie der schnaubende Stier auf dem Matchtrikot. Der bärtige 38-jährige Oberengstringer ist seit über zwei Jahrzehnten dabei. Ruedi Burkart

Im Falle des 3.-Liga-Teams der «Stiere» bedeutete dies, dass sich Spieler und Staff am vergangenen Donnerstag in Zug trafen. Um 20.45 Uhr durfte Niki Sirén 14 Akteure zum ersten Eistraining der neuen Meisterschaftskampagne begrüssen. 90 Minuten dauerte die erste Einheit. Der Urdorfer Chefcoach vor dem Gang auf den «Gletscher»: «Es geht heute vor allem darum, dass sich die Jungs wieder ans Fahren auf dem Eis gewöhnen. Morgen werden wir dann die Schraube ein wenig anziehen.» Am Freitagabend traf man sich erneut in der Zuger Trainingshalle zur zweiten Übungseinheit.

Allein für das 3.-Liga-Team kostet das Eis 7200 Franken

Billig ist dieses alljährliche Einmieten in fremden Hallen keineswegs. «Im Falle des 3.-Liga-Teams kostet uns eine Stunde zwischen 250 und 280 Franken, je nach Ort», erklärt Urdorfs Vizepräsident Reto Barbarits. Neben Zug trainieren die «Stiere» auch in Küssnacht am Rigi, normalerweise zweimal pro Woche. Natürlich darf man sich aus ökologischer Sicht fragen, ob solche «Trainingsfahrten» in andere Kantone sinnvoll sind. Fakt ist: Um beim Start in die 3.-Liga-Saison am 24. September eine wettbewerbsfähige Mannschaft beisammen zu haben, müssen die Urdorfer Eishockeyaner in fremden Stadien trainieren. Und nicht nur das: Die ersten beiden Meisterschaftsspiele tragen sie auswärts aus, erst am 8. Oktober können sie sich ihren Fans auf der Weihermatt präsentieren.

Jetzt ist noch Zeit für Smalltalk: EHC-Urdorf-Sportchef Michael Schöni (links) und Spieler Marco Muttoni im Gespräch. Ruedi Burkart

Geht man davon aus, dass Urdorfs Fanionteam bis zur prognostizierten Eröffnung der Kunsteisbahn Weihermatt am 7. Oktober zweimal wöchentlich 90 Minuten auswärts eingemietet ist, kommt für die gesamte Vorbereitung ein Betrag von rund 7200 Franken zusammen. Eine happige Summe für einen Amateurverein. Und diese bezieht sich lediglich auf das 3.-Liga-Team, der Nachwuchs ist da noch nicht eingerechnet. Barbarits sagt:

«Für unser Budget ist das eine rechte Belastung. Darum wägen wir stets ab, wie viel Eis wir auswärts reservieren.»

Spektakel bereits im ersten Eistraining: Goalie Florian Wassmer in Aktion. Ruedi Burkart

Zurück zum Training vom vergangenen Donnerstag. Chefcoach Sirén zeigte sich nach der Übungseinheit zufrieden:

«Das Training war gut, die Jungs haben mitgezogen. Und, vor allem, hat sich keiner verletzt.»

Im Kader gibt es die eine oder andere Änderung im Vergleich zur Vorsaison zu verzeichnen. Der langzeitverletzte Goalie Michael Kiser ist zurück, dafür hat sich dessen Ersatz Eliah Knecht wieder in den sportlichen Ruhestand begeben. Nicht mehr dabei sind die beiden Offensivkräfte Sandro Lenz und Luca Sireci. Neu das Urdorfer Dress tragen werden in Zukunft unter anderem Stürmer Tim Kosik, ein 19-jähriger ehemaliger Nachwuchs-Nationalspieler, sowie Mike Weber, der ebenfalls 19-jährige Bruder des bisherigen EHCU-Stürmers Luca Weber.

3. Liga, Gruppe 3, Ost

Saisonstart: Samstag, 24. September, mit der Partie Illnau-Effretikon II - Urdorf.

Erstes Heimspiel des EHC Urdorf: Samstag, 8. Oktober, um 17.15 Uhr auf der KEB Weihermatt gegen Seewen II.

Urdorfs Gruppengegner: Wetzikon II. Grasshoppers II. Illnau-Effretikon II. Engelberg-Titlis. Seewen II. Akademischer EC Zürich. Dielsdorf-Niederhasli II. Rapperswil-Jona Lakers II.

