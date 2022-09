Eishockey Er macht es wie der Maestro: Der Bärtige hängt noch eine weitere Saison an Sebastian Hauser steigt mit den «Stieren» in seine 21. Meisterschaft. Eventuell ist es auch die 22. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 21.09.2022, 12.13 Uhr

«Wir haben eine gute Mischung im Team.» EHCU-Verteidiger Sebastian Hauser blick zuversichtlich Richtung Saisonstart. Alexander Wagner (29. Januar 2022)

Die Frage zieht sich wie ein Running Gag durch die imposante Karriere des mittlerweile 39-jährigen Oberengstringers Sebastian Hauser: Wie lange spielen Sie bereits beim EHC Urdorf? «Ich weiss es bei besten Willen nicht», antwortete er vor einem Jahr, «es ist meine 20. Saison. Oder eventuell die 21.»

Jetzt, im Herbst 2022, ist es demnach die 21. Saison, oder eben die 22., die am kommenden Samstag für den Verteidiger mit der Rückennummer 7 beginnt. «Das spielt keine Rolle», sagt Hauser, «ich bin seit einer Ewigkeit beim EHC Urdorf. Und ich bleibe dem Verein treu.» Auf die nicht ganz ernst gemeinte Frage des Journalisten, ob er es hält wie Roger Federer und erst dann zurücktritt, wenn er der Alterskategorie Ü40 angehört, sagt Hauser mit einem Schmunzeln:

«Rücktritt? Wer spricht hier von Rücktritt?»

Mit seiner Routine und seiner nach aussen ruhigen Art ist Hauser, der sein Geld als Geschäftsführer der Firma Hauser und Schwerzmann Haustechnik AG verdient, im ganzen Verein hoch angesehen. «Einer wie Sebi ist für unser Team extrem wichtig. Er bringt Ruhe ins Team, kann in der Kabine aber auch mal laut werden», stimmte der ehemalige Sportchef Urs Landis Ende letzter Saison ein Loblied auf den «ewigen Hauser» an.

Nach dem unglücklichen Meisterschaftsende und dem Scheitern in den Aufstiegs-Playoffs gegen routinierte Grasshoppers will Hauser zusammen mit seinen Mitstreitern in der neuen Spielzeit noch eine Schippe drauflegen. Er sagt: «Wir haben eine gute Mischung im Team. Junge Spieler und routinierte, alle können voneinander lernen. Zudem sind die neuen Teamkollegen eine Bereicherung. Ja, ich denke, wir können noch eine Etappe weiter kommen als im vergangenen Winter.» Zuerst jedoch gilt es, gut in die neue Kampagne zu starten. Hauser sagt:

«Ein guter Start, und vieles geht einfacher.»

Seine Worte in Gottes Ohr.

