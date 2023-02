Ekstase in Weihermatt: EHC Urdorf schiesst sich in Aufstiegsrunde

Eishockey Ekstase auf der Weihermatt: Der EHC Urdorf schiesst sich in die Aufstiegsrunde Der EHC Urdorf gewann am Donnerstag mit 3:2 im Penaltyschiessen gegen EV Dielsdorf-Niederhasli II sichert sich damit die Best-of-3-Serie. Damit dürfen die «Stiere» weiterhin vom Aufstieg träumen. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 24.02.2023, 21.08 Uhr

Der ersehnte Sieg: Bei den Urdorfern gab es nach dem letzten verschossenen Penalty des Gegners kein Halten mehr. Soraya Sägesser

Bereits zu Beginn der Playoff-Partie zwischen dem EHC Urdorf und dem EV Dielsdorf-Niederhasli II herrschte eine angespannte Stimmung. Zu gross waren Vorfreude, Ungeduld und Druck auf die «Belle» in der Best-of-3-Serie. Um 22.30 Uhr wich die Anspannung dann purer Ekstase. Eben hatte der letzte Dielsdorfer Schütze den entscheidenden Penalty verschossen und so den Urdorfer Sieg gesichert.

Vor elf Tagen verlor der EHC Urdorf das erste Heimspiel gegen Dielsdorf-Niederhasli II. Am letzten Sonntag konnten die Urdorfer dann die Playoff-Serie ausgleichen. Und nun stand am Donnerstagabend auf der Weihermatt das entscheidende Spiel an. Die 250 Fans erhielten vor dem Anpfiff orangene und schwarze Fahnen, um das Heimteam zu unterstützen. Einige Mitglieder der Guggenmusik Stiereschränzer Urdorf und der Clique Schäflibach waren gar mit Posaune, Trompete, Pauke und Kuhglocken angereist.

Nach zehn Minuten führte Urdorf 2:0

Mit viel Elan und musikalischer Unterstützung starteten die «Stiere» in das Spiel. Bereits nach zwei Minuten prüften die Urdorfer den gegnerischen Torhüter, mussten aber schnell wieder in die eigene Defensive zurückkehren. Nach einer kurzen gegnerischen Druckphase konterte der EHC Urdorf und Dorian De Crom schoss den ersten Treffer. Stürmer Luca Weber doppelte knapp vier Minuten später zum 2:0 nach. Die Kuhglocken-, Trompeten- und Posaunenklänge übertönten für einen Moment alles.

Nach zehn erfolgreichen Minuten wendete sich das Spiel zu Gunsten der Dielsdorfer, nachdem ein Urdorfer wegen Haltens zwei Minuten vom Eis musste. In Überzahl konnten die Gäste Druck auf die Urdorfer Zone ausüben. Zuerst hielt die Defensive noch dicht, doch dann fiel der Anschlusstreffer.

Im zweiten Drittel schwächelte Urdorf noch mehr. Die «Stiere» hatten sichtlich Mühe, sich in der gegnerischen Zone zu positionieren. Im Powerplay schafften sie es dann zwar, Druck aufzubauen, doch dann kam das Unheil: Urdorf-Captain Sebastian Hauser wurde von einem Gegenspieler gecheckt. Hauser fiel zu Boden, musste das Eisfeld verlassen und medizinisch betreut werden. Ob er die Partie weiterspielen konnte, war zu diesem Zeitpunkt nicht klar.

Sebastian Hauser schied im zweiten Drittel verletzt aus. Alexander Wagner

Viele Strafen, wenig Schüsse

Wegen des Verlusts des Captains fing das Heimpublikum an, nervös zu werden. Zu Recht: Obwohl ihre Mannschaft noch einige Minuten in doppelter Überzahl spielte, zeigten die Dielsdorfer wie bereits im ersten Drittel ein starkes Boxplay. Sie liessen wenig Schussmöglichkeiten zu und befreiten gar den Puck aus ihrer Zone. Derweil machte sich Urdorf das Leben selber schwer. Trotz bester Taktik schafften sie es nicht, den Puck ins Netz zu bringen.

Zwar lag die Heimmannschaft im dritten Abschnitt des Entscheidungsspiels mit 2:1 vor, der Sieg war aber alles andere als sicher. Urdorf drückte zwar weiter auf den dritten Treffer, scheiterte jedoch immer wieder am gegnerischen Torhüter. Die Gäste hingegen sammelten während der defensiven Phase genügend Kräfte, um kurz vor Schluss noch den Ausgleich zu schaffen und die Verlängerung zu erzwingen.

Ab nun war die Spannung fast nicht mehr zu ertragen. Während einige Fans mit «Hopp Urdorf»-Rufen, Paukenschlägen und Blasinstrumenten die Mannschaft in der Verlängerung unterstützen, wollten sich manche das Spiel vor lauter Aufregung nicht mehr zumuten und verdeckten sich die Augen mit ihren Händen.

Kosik und Hauser liessen Fans hoffen

Und es wurde noch spannender. Urdorf hatte zweimal die Möglichkeit, die leidenden Fans zu erlösen. Doch wieder zeigte der Dielsdorfer Torhüter seine Stärke. Somit musste die Playoff-Serie im Penaltyschiessen entschieden werden. Zwei Mal konnten die Gäste vorlegen, aber Tim Kosik und der nun wieder spielfähige Captain Sebastian Hauser konnten wieder ausgleichen und liessen die Hoffnung für die Urdorfer weiterleben.

Doch auch nach den regulären zehn Versuchen stand es unentschieden. Erst der elfte Schuss von Kosik brachte die Urdorfer in Führung. Für die Gegner ging es nun um alles oder nichts. Der Dielsdorfer Doppeltorschütze Adrian Zimmermann traf aber nur den Schoner von Florian Wassmer. Und so stürmten die Urdorfer das Eisfeld und liessen sich von den Fans unter musikalischen Klängen und wehenden Fahnen feiern.

Der letzte Penalty entscheidet das Spiel. Soraya Sägesser

Der zweifache Penaltytorschütze Tim Kosik fand nach dem Spiel kaum Worte, um den Erfolg zu beschreiben. Er sei vor seinen beiden Penaltys aber nicht nervös gewesen: «Ich bin mir solche Situationen von der U20 Elite gewöhnt. Eine gewisse Nervosität ist immer dabei, aber am Schluss habe ich die Penaltys gut gemeistert.» Für Urdorf geht es am Dienstag auf der Weihermatt weiter mit der nächsten Aufstiegsrunde gegen den HC Poschiavo. Stürmer Kosik sagt: «Die Vorfreude kann man nicht beschreiben. Es ist unglaublich.»

3. Liga, Ost, Quali-Playoff EHC Urdorf – EV Dielsdorf-Niederhasli II 3:2 n.P (2:1, 0:0, 0:1, 1:0)



KEB Weihermatt. – 250 Zuschauer. – SR: Berchtold, Breuer. – Tore: 06. De Crom (Luca Weber, Mike Weber) 1:0. 10. Luca Weber (Leimgruber) 2:0. 13. Adrian Zimmermann (Weder) 2:1. 60. Adrian Zimmermann (Oana, Ryter) 2:2.



Urdorf: Wassmer; Hauser, Bucher; D. De Crom, Schwarzenbach; Brugnetti, Diener; Leimgruber; Kosik, Luca Weber, Mike Weber; Uebersax, Kiser, Walter; Muttoni, Kuoni, Fischer; Zala, L. De Crom, Schwender.



Strafen: 4 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 3 x 2 und 1 x 5 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli II.



Aufstiegsrunde:

Dienstag, 28. Februar: EHC Urdorf – HC Poschiavo, KEB Weihermatt.

