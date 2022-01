EHC Urdorf Eishockeyaner atmen auf: Die 3.-Liga-Saison wird fortgesetzt Am kommenden Samstag geht der Meisterschaftsbetrieb weiter. Für den EHC Urdorf mit einem Heimspiel gegen Seewen II. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 25.01.2022, 13.56 Uhr

Der Puck wird wieder eingeworfen: Am Samstag spielen die Urdorfer (links: Thierry Uebersax) auf der Weihermatt gegen Seewen II. Alexander Wagner

Am Dienstagmorgen flatterte die frohe Botschaft bei den Verantwortlichen des EHC Urdorf herein. Diese wurde sogleich weiterverbreitet. «Die 3.-Liga-Saison wird fortgesetzt», meldete Sportchef Urs Landis und setzte noch einen Daumen hoch hinter die Whatsapp-Meldung. Auch Chefcoach Niki Sirén verkündete die Neuigkeit mit Genugtuung. Noch drei Runden sind in der Regular Season zu absolvieren. Zum Start in den Endspurt der Qualifikation reist am kommenden Samstag der EHC Seewen II auf die Kunsteisbahn Weihermatt, Anpfiff ist um 20 Uhr. Für Matchbesucher gilt die 2G-Regel mit Maskenpflicht auf den Zuschauerrängen.

Am 18. Dezember bestritten die «Stiere» ihren letzten Ernstkampf. Auswärts resultierte ein 10:3-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers II. Drei Partien wurden in der Folge wegen dem temporären Meisterschaftsunterbruch gestrichen, noch drei Spiele stehen an. In der Tabelle liegen die Urdorfer aktuell auf Rang zwei, die Qualifikation für die Pre-Playoffs der besten vier Teams haben sie auf sicher. Jetzt geht es noch darum, sich eine möglichst formidable Ausgangslage für den Aufstiegskampf zu schaffen.

