EHC Urdorf bodigt HC Poschiavo im Aufstiegsspiel gleich mit 12:0

Eishockey Ein «Stängeli» in der Aufstiegsrunde: Der EHC Urdorf bodigt Poschiavo mit 12:0 Die «Stiere» sind nicht zu stoppen. Nach dem erfolgreichen Sieg in den Quali-Playoffs von letzter Woche gewinnen die Urdorfer nun das erste Aufstiegsspiel gegen Poschiavo. Ihr Auftritt auf der Weihermatt war eine Machtdemonstration. Soraya Sägesser Jetzt kommentieren 01.03.2023, 14.49 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Dem Stürmer Tim Kosik gelangen zwei Tore und drei Vorlagen gegen den HC Poschiavo. Bild: Henry Muchenberger

Noch nicht einmal acht Minuten waren auf der Weihermatt zwischen dem EHC Urdorf und dem HC Poschiavo gespielt, schon zeigte die Anzeigetafel 3:0 für das Heimteam an. Im ersten Spiel in dieser Aufstiegsrunde waren die Urdorfer vor allem eines: in Torlaune.

Eigentlich hätte das Spiel zwischen dem EHC Urdorf und dem HC Poschiavo bereits letzten Samstag stattfinden sollen. Da Poschiavo zu jenem Zeitpunkt aber ein zu kleines Kader verfügte, wurde die Partie auf Dienstagabend verschoben. Die Gäste reisten im Vergleich zu den Urdorfern trotzdem mit einem schmalen Kader an. Der EHC Urdorf startete das Spiel mit vier Linien, Poschiavo mit drei.

Nach 20 Sekunden bereits das erste Tor

Nach 20 Sekunden zeigte der erste Block der Urdorfer mit den Top-Stürmern Tim Kosik, Luca Weber und Mike Weber bereits ihr Können. Tim Kosik und Mike Weber bereiteten das 1:0 von Luca Weber vor. Den zweiten Treffer lieferte dasselbe Sturmtrio. Torschütze war diesmal Mike Weber. An diesem Abend sollten die drei Urdorfer noch für fünf weitere Tore in dieser Konstellation sorgen. Luca Weber war mit vier Treffern der erfolgreichste Torschütze.

Der Gast aus dem Bündnerland hatte es an diesem Abend nicht leicht. Sie spielten mangels einsatzfähiger Athleten mit einer Linie weniger und lagen nach dem ersten Drittel bereits mit 0:5 hinten. Für die Urdorfer hingegen lief die Partie perfekt. Während 60 Minuten spielten sie so dominant, als wären sie jeweils mit einem Spieler in der Überzahl auf dem Eis. Urdorf versenkte den Puck im Schnitt alle fünf Minuten im Netz.

Während die «Stiere» Tor für Tor erzielten, hatten die Gäste sichtlich Mühe, ins gegnerische Drittel zu kommen. Erst im Powerplay konnte Poschiavo den Urdorfer Torhüter Florian Wassmer erstmals prüfen. Der Puck landete aber wie alle weiteren Versuche des Auswärtsteams in der Fanghand des Torhüters.

Tim Kosik schiesst gegen den HC Poschiavo zwei Tore ... Bild: Henry Muchenberger ... und feiert dies ausgelassen. Bild: Henry Muchenberger Auch Verteidiger Andrea Brugnetti jubelt während des Spiels. Bild: Henry Muchenberger Die Gesichter der zahlreichen Urdorfer Fans sind nach einem weiteren Treffer der «Stiere» zufrieden. Bild: Henry Muchenberger Die «Stiere» feiern einen Treffer nach dem anderen. Bild: Henry Muchenberger Der Urdorfer Mathias Walter (vorne) setzt sich von Poschiavos Sandro Carrozzi ab. Bild: Henry Muchenberger Die Anzeigetafel visualisiert nach dem Spiel den überragenden Auftritt der «Stiere». Bild: Henry Muchenberger Mike Weber in einem der wenigen Zweikämpfe des Spiels. Bild: Henry Muchenberger

Der lauteste Jubel von allen

Defensiv wurden die Urdorfer nicht gefordert, dafür konnten sie sich umso mehr in der Offensive ausleben. Im letzten Drittel erzielte Urdorf nach 53 Sekunden das 9:0 und die 200 Fans auf der Weihermatt warteten gespannt auf den zehnten Treffer und somit das «Stängeli». Sie mussten sich zwölf Minuten gedulden, bis Vierfachschütze Luca Weber den Puck einnetzte und die Weihermatt zum Beben brachte. Der Jubel bei diesem Treffer übertraf die vorherigen neun hörbar.

Am Ende gewann Urdorf mit 12:0. Die «Stiere» waren in allen Belangen überlegen und siegten auch in dieser Höhe verdient. Nach dem Spiel zeigte sich Stürmer Andri Zala aber bedacht: «Das Wichtigste ist, dass wir gewonnen haben. Wie wir gewonnen haben, ist egal.» Der Bündner spielte einst selbst beim HC Poschiavo und assistierte am Dienstagabend eines der zwölf Tore. Dank des Sieges geht es für die Urdorfer diesen Sonntag weiter mit dem zweiten Aufstiegsspiel in Winterthur.

3. Liga, Ost, Masterround EHC Urdorf – HC Poschiavo 12:0 (5:0, 3:0, 4:0)



KEB Weihermatt. – 200 Zuschauer. – SR: Krucker, Brunner. – Tore: 01. Luca Weber (Kosik, Mike Weber) 1:0. 04. Mike Weber (Kosik, Luca Weber) 2:0. 08. Brugnetti 3:0. 17. Livio De Crom (Schmid, Zala) 4:0. 20. Muttoni (Schwender) 5:0. 27. Kosik (Luca Weber) 6:0. 31. Kosik (Mike Weber) 7:0. 39. Walter (Kiser) 8:0. 41. Luca Weber (Kosik, Mike Weber) 9:0. 53. Luca Weber (Hauser) 10:0. 56. Luca Weber (Mike Weber) 11:0. 60. Walter (Uebersax, Kiser) 12:0.



Urdorf: Wassmer; Hauser, Bucher; Dorian De Crom, Schwarzenbach; Brugnetti, Diener; Leimgruber, Laurin De Crom; Kosik, Luca Weber, Mike Weber; Uebersax, Kiser, Walter; Muttoni, Schwender, Fischer; Zala, Livio De Crom, Schmid.



Strafen: 4 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 3 x 2 Minuten gegen Poschiavo.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen