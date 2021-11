Eishockey Ein Ruhetag für die «Stiere», eine Mission Impossible für die «Wings» Die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner erreichen kampflos die dritte Cup-Vorrunde, 4.-Ligist Limmattal Wings zog ein schwieriges Los. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 03.11.2021, 14.14 Uhr

Urdorf-Goalie Florian Wassmer klärt. Mit seinen «Stieren» muss er erst in der übernächsten Cup-Vorrunde wieder eingreifen. Alexander Wagner

Mit einem 7:1-Erfolg gegen den EHC Samedan haben die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner am vergangenen Samstag im neu lancierten National Cup die zweite Vorrunde für die Cupkampagne der kommenden Saison 2022/23 erreicht. Anders die Limmattal Wings, der ehemalige EHC Dietikon. Der 4.-Ligist zog dank eines Freiloses spielfrei in die zweite Runde ein.

Ein paar Tage später präsentiert sich die Lage anders. Nun sind es die «Stiere», die ein Freilos haben und, ohne spielen zu müssen, die nächste Runde erreichen. Pech haben die Wings, denen mit 2.-Liga-Spitzenklub EV Zug II eine schier unüberwindbare Hürde in den Weg gelost worden ist. Die Partie gegen die Zentralschweizer wird voraussichtlich am Samstag, 13. November, um 20 Uhr auf dem Wettinger Tägerhard angepfiffen werden.

Die Vorfreude hält sich bei den Wings in Grenzen

Es wurde also nichts aus einem erhofften Auswärtsspiel. «Wir müssen die Eismiete bezahlen, zudem die Kosten für 2.-Liga-Schiedsrichter übernehmen», schreibt Lolo Bertschmann auf Anfrage. Der ehemalige Spieler und Sportchef der Wings ist zuständig für die Buchhaltung beim 4.-Ligisten. «Zudem sind wir chancenlos gegen einen Spitzenklub aus der 2. Liga.» Die Freude über die Auslosung ist in der Teppichetage des Vereins mässig gross.

Man wolle die Herausforderung annehmen und «machen, was möglich ist», sagt Marco Birrer. Der 39-jährige Sportchef der Limmattal Wings nimmt die Auslosung gelassen und gibt zu Protokoll:

«Wir sind uns im Klaren darüber, dass wir gegen die Zuger rausfliegen werden. Aber wir wollen uns nicht kampflos geschlagen geben.»

Birrer gehört mit Spielern wie Cyril Hruby und Jürg Dietiker zu der «alten Garde», die immer noch Spass am Eishockeyspielen hat. «Wir können nicht ohne», sagt er nur. Einer hat sich in der Zwischenzeit aus der Clique verabschiedet: Die Limmattaler Eishockey-Legende Hanspeter «Hani» Weber schnürt jetzt seine Hockeystiefel für die Senioren der Pikes Oberthurgau.

In der 4.-Liga-Meisterschaft haben die Wings zwei Partien absolviert und bei der 5:6-Auswärtsniederlage nach Verlängerung gegen Küssnacht am Rigi II den ersten Punkt der Saison geholt. «Es wird Zeit, dass wir endlich ein Spiel gewinnen», sagt Birrer. Die nächste Chance bietet sich den Limmattalern am kommenden Sonntag, 7. November, beim Meisterschaftsspiel in Küssnacht am Rigi gegen den noch punktelosen EHC Uri. Der erste «Dreier» der Saison – es wäre die perfekte Moralspritze vor dem ungleichen Cupduell gegen die Zuger.

Und der EHC Urdorf? Dort nimmt man das Freilos dankbar entgegen und harrt nun der Auslosung für die nächste Vorrunde. Im Gegensatz zu den Nachbarn in Wettingen wäre man auf der Weihermatt mit einem Heimspiel nicht unglücklich.



