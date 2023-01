Eishockey Ehre für ehemaligen EHC-Urdorf-Junior: Martin Kout in der «Hall of Fame» Der mittlerweile 49-jährige frühere Kloten- und ZSC-Verteidiger wurde zusammen mit anderen Weggefährten ausgezeichnet. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.01.2023, 22.21 Uhr

ZSC-Verteidiger Martin Kout (blaues Dress) während der Saison 2001/02 in einer Partie gegen Lausanne. Fabrice Coffrini/Keystone

Die Nachwuchsorganisation des EHC Urdorf hat in den vergangenen Jahrzehnten zahlreiche erfolgreiche Spieler hervorgebracht. Der 29-jährige Dean Kukan beispielsweise verdiente sein Geld jahrelang in der nordamerikanischen National Hockey League (NHL) und verteidigt seit dieser Saison für die ZSC Lions. Ein anderer, der ebenfalls mit den Stadtzürchern grosse Erfolge feierte, ist Martin Kout. Fünfmal wurde der 49-jährige Urdorfer Schweizer Meister (zweimal mit dem «Z», zuvor dreimal mit Kloten), spielte auch in der Nationalmannschaft und trieb neben dem Spitzensport seine Karriere als Banker voran. Kout beendete 2007 seine aktive Karriere.

Der frühere Nachwuchsspieler des EHC Urdorf, Martin Kout, ist längst ein erfolgreicher Banker Ruedi Burkart (26. März 2020)

Kurz vor Weihnachten durfte Kout anlässlich des Vierländerturniers in Fribourg zusammen mit anderen ehemaligen Spitzenspielern und sonstigen Wegbegleitern wie dem früheren Nationaltrainer Ralph Krueger für seine Aufnahme in die «Hall of Fame» von Swiss Icehockey eine Auszeichnung entgegennehmen. «Eine schöne Geste vom Verband, es war eine wunderbare Sache», freut sich der ehemalige Eishockeyprofi. Er habe zahlreiche Reaktionen erhalten von ehemaligen Mitspielern und Fans, so Kout.

