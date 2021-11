Eishockey EHCU-Chefcoach Niki Sirén im grossen Interview: «Das sind alles intelligente Jungs» Der 45-jährige Trainer der Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner spricht vor der triumphalen Rückkehr in die Weihermatt-Halle Klartext. Am Samstagabend spielen die «Stiere» als Tabellenzweiter gegen Aussenseiter Wetzikon II. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 26.11.2021, 11.00 Uhr

Blickt den kommenden Aufgaben gelassen entgegen: Niki Sirén, Chefcoach des EHC Urdorf. Alexander Wagner

Vor über einem Monat absolviert der EHC Urdorf sein letztes Meisterschaftsspiel auf eigenem Eis. Dann folgten vier Auswärtspartien in Serie. Alle haben die «Stiere» gewinnen können, zuletzt zerzausten sie Leader Engelberg-Titlis auf dessen Eis mit 5:0. Am Samstag sind sie nach ihrem erfolgreichen Roadtrip als stolzer Tabellenzweiter zurück. Vor der Pflichtaufgabe gegen die Wetziker Reserven spricht EHCU-Chefcoach Niki Sirén über die gestiegene Erwartungshaltung der Fans, über drohende Gefahren und über eine ganz spezielle Herausforderung.

Wir reiben uns auch eine Woche danach noch verwundert die Augen und fragen uns: Wie konnte Urdorf den bis anhin souveränen Tabellenführer Engelberg-Titlis gleich mit 5:0 schlagen?

Niki Sirén: Die Jungs haben unseren Game-Plan ideal umgesetzt. Die frühen Tore sind uns entgegengekommen. Dieses Spiel hat uns gezeigt, dass wir jedem Gegner auf Augenhöhe begegnen können.

So nüchtern kann nur ein Finne eine solche Wahnsinnsleistung analysieren.

Sehen Sie, der ganze November ist für uns bisher sehr gut verlaufen. Vor dem Engelberg-Spiel haben wir in Seewen mit 3:2 gewonnen. Dort drehten wir die Partie in den letzten 12 Minuten. So etwas gibt Moral.

In Engelberg trafen Gotti, Walter und Muttoni innert 60 Sekunden ins gegnerische Netz. Nach 14 Minuten lag Urdorf mit 3:0 vorne, der Spitzenkampf war bereits entschieden.

Halt, halt. Wir wussten, dass Engelberg auch schon mal nach einem 1:3-Rückstand im letzten Drittel noch klar gewonnen hat (beim 7:3 gegen Rapperswil-Jona II, Anmerkung der Redaktion). Wir waren gewarnt. Aber das Team hat 60 Minuten lang alles gegeben und sich den Sieg redlich verdient.

Fünf Partien in Folge hat der EHC Urdorf gewonnen und er liegt jetzt nur noch einen Verlustpunkt hinter Leader Engelberg-Titlis. Jetzt kommt der grosse Abstiegskandidat Wetzikon II auf die Weihermatt. Die Erwartungen der Fans sind riesig.

Und das ist auch richtig so. Die Zuschauer dürfen von uns eine gute Leistung erwarten. Dasselbe erwartet die Mannschaft von sich selbst auch. Aber natürlich ist das Spiel gegen Wetzikon …

… kein Selbstläufer, wollten Sie bestimmt sagen.

Genau. Wir spielen gegen eine abstiegsbedrohte 2. Mannschaft eines 1.-Liga-Spitzenklubs. Wer weiss schon, wen aus dem Fanionteam die gegen uns aufstellen? Aber klar, wir wollen die nächsten drei Punkte.

Werfen wir einen kurzen Blick zurück. Nach dem Wetzikon-Spiel ist die Hälfte der 3.-Liga-Qualifikation vorbei. Sie liegen mit Ihrem Team klar auf Playoff-Kurs. Zufrieden?

Zu 99 Prozent kann ich diese Frage mit Ja beantworten. Die Jungs ziehen in den Trainings voll mit, im Staff funktioniert es nach Wunsch, auch mit der Vereinsleitung ist alles tipptopp. Mich ärgert einzig die Heimniederlage gegen die Akademiker (1:2 in der dritten Runde, Anmerkung der Redaktion). Aber vielleicht war das auch der richtige Wake-up-Call für uns.

Offenbar. Seither läuft es wie geschmiert. Bis zur Festtagspause sind noch vier Meisterschaftspartien zu absolvieren, die Qualifikation für die Aufstiegsplayoffs ist so gut wie sicher.

Halt, stopp – Time-out (schmunzelt). Wie gesagt, wir sind zufrieden. Aber die Qualifikation dauert noch lange, es kann noch viel passieren. An mögliche Playoffs verschwenden wir noch keine Gedanken.

Noch vor dem Unterbruch der Regular Season wartet eine spezielle Herausforderung auf Sie und Ihre Mannschaft. Am 12. Dezember kommen die Pikes Oberthurgau im Rahmen der dritten Cup-Vorrunde nach Urdorf. Nach Verlustpunkten immerhin der Leader der 1.-Liga Gruppe Ost.

Das wird eine ganz spezielle Sache.

Sind 3.-Liga-Eishockeyaner der Wucht und Kraft eines Teams, das zwei Ligen höher an der Tabellenspitze steht, überhaupt gewachsen? Anders gefragt: Haben Sie Angst vor Verletzungen?

Angst in einem Spiel zu haben, wäre fatal, egal, wie der Gegner heisst. Natürlich haben ich und meine Spieler Respekt vor dieser Aufgabe. Aber: Die Partie steht bei Anpfiff unentschieden, wir haben mindestens 60 Minuten Zeit für eine Überraschung.

Sie rechnen doch nicht ernsthaft mit einem Sieg?

Ich gehe grundsätzlich nie in ein Spiel in der Absicht, möglichst knapp zu verlieren. Natürlich wollen wir versuchen, den Favoriten zu ärgern. Das sind wir auch unseren Fans schuldig. Apropos: Ich bedanke mich an dieser Stelle einmal in aller Form für die Unterstützung, die wir seit Saisonbeginn von unseren Anhängern erhalten. Grosse Klasse, ihr Urdorfer Fans!

Der Cupsieg ist nicht das erklärte Ziel des EHC Urdorf. Sondern die Qualifikation für die Playoffs. Und die Rückkehr in die 2. Liga.

So weit sind wir noch nicht. Wir nehmen Partie für Partie. Wenn wir das letzte Spiel der Saison gewinnen können …

… wäre das gleichbedeutend mit dem Aufstieg.

Wie schon vorher gesagt: Es gibt noch viel zu tun.

Die nächste Aufgabe heisst Wetzikon II. Wie verhindern Sie, dass Ihre Spieler überheblich in die Partie steigen?

Da kann ich Sie beruhigen. Das sind alles intelligente Jungs, auf und neben dem Eis. Mein Assistent Roman Honegger, Sportchef Urs Landis und ich werden schon schauen, dass keiner übermütig wird.

EHC Urdorf – Wetzikon II 3.-Liga-Qualifikation, 9. Runde

Kunsteisbahn Weihermatt, Samstag, 27. November, 17.15 Uhr.

