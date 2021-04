Eishockey EHC Urdorf verpflichtet Halbprofitrainer für Junioren Der 3.-Liga-Eishockeyklub EHC Urdorf investiert gezielt in die Nachwuchsausbildung: Valentin Kiser soll für den nächsten Schritt vorwärts sorgen. Ruedi Burkart 12.04.2021, 04.14 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Auf eine erfolgreiche Zukunft. Neo-Stufenleiter U9/U11 Valentin Kiser (links) und EHCU-Vizepräsident Reto Barbarits. Bild: zvg

Die Meldung lässt aufhorchen. Mit dem 24-jährigen Valentin Kiser, seit 2017 Spieler der 1. Mannschaft, leistet sich der bescheidene EHC Urdorf einen mit einem 60-Prozent-Pensum fest angestellten Trainer für den Nachwuchs. Genauer: Kiser wird ab 1. Mai das Amt des Stufenleiters U9/U11 bekleiden.

Seine Mission: Die jüngsten Junioren des Klubs gezielt zu fördern und sie fit zu machen für die nächsthöheren Kategorien. «Wir freuen uns sehr, dass wir Valentin Kiser für unser ehrgeiziges Projekt haben gewinnen können», sagt Reto Barbarits, Vizepräsident und Nachwuchs-Sportchef bei den «Stieren».

Bisher hatte Kiser unter anderem zusammen mit seinem Bruder Fabian vier Jahre lang die Urdorfer U15 Top, die im ZSC-Verbund in Zürich trainiert, unter seinen Fittichen. «Valentin ist absolut der richtige Mann für diesen Job», ist sich Barbarits sicher.

Für Kiser, der als kleiner Junge auf der damals noch nicht überdachten Kunsteisbahn Weihermatt das Eishockey-ABC lernte, schliesst sich mit der Anstellung bei seinem Stammverein der Kreis. «Ich bin schon ein wenig aufgeregt. Aber ich freue mich auf die neue Herausforderung. Das kommt gut», sagt Kiser.

Seinen bisherigen Job als Restaurant-Verantwortlicher der SV-Group behält er bei, hat das Pensum allerdings stark reduziert. Dass er den Zuschlag für die neu geschaffene Stelle bekommen hat, sei für ihn eine grosse Ehre, sagt Kiser. «Ich habe in Urdorf mit Eishockey angefangen, und jetzt darf ich die jungen Spieler ausbilden. Das ist schon eine grosse Sache für mich.»

Sommertraining startet am 10. Mai

Aber was macht ein «Stufenleiter U9/U11» überhaupt den lieben langen Tag? Kiser erklärt: «In einem ersten Schritt geht es darum, mit den Trainern die Kader für die Saison 2021/22 zusammenzustellen und das Sommertraining aufzugleisen.» Dieses «Trockentraining» startet am 10. Mai, Kiser wird allabendlich vor Ort sein.

Zudem müssen Turniere für den kommenden Herbst und Winter organisiert werden; es gilt auch, die EHCU-Teams für externe Wettbewerbe anzumelden. Zudem liegt die Durchführung des Junioren-Trainingslagers im Oktober in Kisers Aufgabenbereich.

Natürlich sei das nicht ein klassischer Job, der starre Arbeitszeiten beinhalte, so Vizepräsident Barbarits. «Im Winter wird Valentin mehr arbeiten, in der warmen Jahreszeit tendenziell eher weniger.» Während der Saison wird Kiser mehr oder weniger täglich auf dem Urdorfer «Gletscher» stehen und die ihm unterstellten Juniorentrainer in den Trainings unterstützen.

«Es ist ein finanzieller Kraftakt»

Alles schön und gut. Aber wie kann es sich ein 3.-Liga-Klub mit rund 150 Nachwuchsspielern leisten, einen halbprofessionellen Juniorentrainer anzustellen? Noch dazu in den aktuellen, schwierigen Zeiten wegen der Coronapandemie? «Es ist ohne Zweifel ein finanzieller Kraftakt für einen Amateurverein, wie wir es sind», sagt Klubpräsident Daniel Bucher, «aber eines kann ich garantieren: Wir haben das Ganze sehr sorgfältig aufgegleist und gehen keinerlei Abenteuer ein. Und vor allem wollen wir den Charakter unseres familiären Klubs nicht ändern. In keiner Art und Weise.»

Das Chaos der späten 1990er-Jahre, als die damalige Vereinsführung wegen zu überrissener Spielergehälter Schulden in der Höhe von einer knappen Viertelmillion Franken angehäuft und den Verein beinahe definitiv an die Wand gefahren hatte, ist zwar längst vorbei. Aber bei vielen Urdorfern eben doch immer noch präsent.

Vizepräsident Barbarits kennt die damaligen Turbulenzen nach eigener Aussage «nur vom Hörensagen». Auch er ist sich bewusst, dass jetzt viele Leute den Kopf schütteln und sich an die damaligen dunklen Zeiten beim EHC Urdorf erinnern werden. Er sagt: «Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst.»

Und genau deshalb investiere man jetzt, Corona zum Trotz. «Wir müssen unsere jüngsten Spieler besonders fördern. In der U9 und U11 sind die Kinder im idealen Alter, die eishockeytypischen Mechanismen zu lernen. Mit Valentin Kiser haben wir den idealen Mann für diese verantwortungsvolle Aufgabe gefunden.»