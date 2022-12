EHC-Urdorf-Trainer Sirén: «Wir nehmen den Fuss nicht vom Gas

Eishockey EHC-Urdorf-Trainer Niki Sirén: «Wir nehmen den Fuss nicht vom Gas» Die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner liegen im Fahrplan. Nach der Festtagspause geht es gleich mit dem Zürcher Derby gegen GC II weiter. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 24.12.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Applaus vom Chef für die Spieler: Die Stimmung beim Urdorfer Trainerduo Niki Sirén und Roman Honegger (Hintergrund) könnte nicht besser sein. Alexander Wagner

Diese Zahlen lügen nicht. Elf Meisterschaftspartien haben die «Stiere» in der 3. Liga bisher ausgetragen, zehn davon haben sie gewonnen. Zweimal resultierte für die Urdorfer gar ein «Stängeli», gegen Illnau-Effretikon II gab's zum Saisonstart am 24. September einen 11:2-Auswärtssieg, zwei Wochen später glänzte man im Heimspiel gegen Seewen II mit einem 10:2-Erfolg. In der Tabelle ihrer Gruppe liegen die Limmattaler bereits fünf und mehr Punkte vor der Konkurrenz.

Der Normalfall bisher: Die Urdorfer (rechts Sebastian Hauser, links Tim Kosik) jubeln über einen Treffer. Henry Muchenberger

Die Qualifikation für die Playoffs – also ein Rang in den ersten vier Positionen – scheint nur noch Formsache zu sein. «Es läuft bei uns nicht schlecht. Wir dürfen zufrieden sein», zieht Urdorfs Chefcoach Niki Sirén vor dem Meisterschaftsunterbruch ein Zwischenfazit. Der 46-jährige frühere Profispieler (unter anderem bei Tappara Tampere, Langnau und Rapperswil-Jona) lobt sein Team nicht nur für den Einsatz in den Punktespielen.

«Wir haben auch eine Leistungskultur in den Trainings, von der alle profitieren. So macht es natürlich auch für uns Trainer Spass, mit den Jungs zu arbeiten.»

Bis am 7. Januar mit dem Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers II der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird, legen die «Stiere» die Füsse nicht hoch – im Gegenteil. «Wir trainieren mehr oder weniger durch», erklärt Sirén, «wir nehmen jetzt den Fuss nicht vom Gas.» Zweimal wöchentlich bitten Sirén und sein Assistent Roman Honegger die Spieler zum Training. Gelegen kommt die Pause den verletzten oder angeschlagenen Akteuren, die jetzt in Ruhe ihre Wehwehchen auskurieren können.

Sirén: «GC ein Angstgegner? Keinesfalls!»

Fünf Partien sind in der Qualifikation noch zu absolvieren. Die erste davon ausgerechnet gegen die Grasshoppers II. In der jüngeren Vergangenheit waren die Spiele gegen die Stadtzürcher meistens ein Tanz auf Messers Schneide. Wir erinnern uns ungern: Im vergangenen Winter hiess die Affiche fünfmal EHC Urdorf – GC II. Zweimal gewannen die Limmattaler, dreimal die Stadtzürcher. Weil die Hoppers auch die fünfte und letzte Begegnung der Saison 2021/22 für sich entschieden – es war die dritte Partie im Playoff – schickten sie die Urdorfer vorzeitig in die Ferien. Und in der laufenden Meisterschaft? Da verloren die Urdorfer ihre einzige Partie bisher gegen, erraten, die Grasshoppers mit 1:2.

Dennoch will Sirén nichts von einem GC-Komplex bei seinen Mannen wissen: «Ein Angstgegner ist GC für uns nicht. Aber es stimmt, es gibt immer spannende Partien gegen sie. Wir freuen uns auf das Rückspiel auf der Weihermatt.»

Fehlen wird im ersten Spiel des Jahres 2023 Yves Leemann. Der 28-jährige Verteidiger – er stiess im Herbst zu den «Stieren» – weilt bis am 16. Januar in den USA bei seiner Familie und fliegt danach wieder in die Schweiz zurück. Der Hintergrund: Leemann wartet in den Staaten immer noch auf eine dauerhafte Arbeitsbewilligung. «Für ihn persönlich tut mir das natürlich leid», so EHCU-Chefcoach Sirén, «aber es sieht so aus, als ob wir bis Ende Saison auf Yves zählen können.»

3. Liga, Ost, Gruppe 3

Rangliste: 1. Urdorf 11/30 (69:16). 2. Dielsdorf-Niederhasli II 12/25 (60:39). 3. Akademiker 12/23 (62:28). 4. Engelberg-Titlis 10/22 (50:37). 5. Grasshoppers II 10/19 (43:40). 6. Seewen II 10/13 (46:43). 7. Wetzikon II 12/9 (33:58). 8. Illnau-Effretikon II 10/6 (26:64). 9. Rapperswil-Jona Lakers II 11/0 (14:78)

Urdorfs restliche Partien in der Qualifikation:

Samstag, 7. Januar 2023: Urdorf – Grasshoppers II, KEB Weihermatt, 17.15 Uhr.

Sonntag, 22. Januar: Akademiker – Urdorf, 20.15 Uhr, KEB Heuried, Zürich.

Samstag, 28. Januar: Engelberg-Titlis – Urdorf, 17.45 Uhr, Sporting Park Engelberg.

Samstag, 4. Februar: Dielsdorf-Niederhasli II – Urdorf, 20.15 Uhr, KEB Erlen, Dielsdorf. Samstag, 11. Februar: Urdorf – Rapperswil-Jona Lakers II, 17.15 Uhr, KEB Weihermatt.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen