Eishockey EHC Urdorf: Spielabbruch in Zürich wegen kaputter Plexiglasscheibe Das 3.-Liga-Auswärtsspiel gegen die Grasshoppers II auf der Kunsteisbahn Dolder dauerte nur 36 Minuten. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.10.2022, 17.32 Uhr

Nach 36 Minuten war Schluss: Urdorfs Goalie Florian Wassmer und seine Teamkollegen fuhren ohne Punkte zurück ins Limmattal. Alexander Wagner/Archiv

Im Rahmen der vierten Runde der neuen 3.-Liga-Saison reisten die Urdorfer Eishockeyaner am vergangenen Samstagabend auf die offene Kunsteisbahn Dolder nach Zürich zum Kantonsderby gegen die 2. Mannschaft der Grasshoppers. Die «Stiere» fanden rasch in die Partie und lagen nach einem Doppelschlag in der 7. Minute mit 2:0 in Führung. GC konnte in der Folge auf 1:2 verkürzen. Doch nach rund 36 Minuten war fertig mit Eishockeyspielen. Grund: Eine Plexiglasscheibe ging zu Bruch, Ersatz konnte nicht innert nützlicher Frist beschafft und montiert werden. So blieb dem Schiedsrichterduo Christian Platzer und Rafik Soliman nichts anderes übrig, als die Partie abzubrechen. Nun stellt sich natürlich die Frage: Wie weiter? Gibt’s eine Wiederholung? Gewinnen die Urdorfer, ohne noch einmal antreten zu müssen?