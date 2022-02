Eishockey EHC Urdorf holt 0:3 auf, aber: Ein Spektakel ohne Happy End Die «Stiere» verlieren das 3.-Liga-Spitzenspiel gegen Engelberg mit 4:5 nach Verlängerung. Im Kampf um Rang zwei wird es ganz knapp. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 06.02.2022, 20.41 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Der Puck lief am Sonntagabend nicht immer für die Urdorfer (im Bild: Sandro Lenz). Alexander Wagner

Am späten Sonntagabend erhielten die 170 Zuschauerinnen und Zuschauer in der Weihermatt-Halle einen Vorgeschmack auf die 3.-Liga-Playoffs, welche in zehn Tagen starten werden. Das Spitzenspiel zwischen dem Tabellenzweiten Urdorf und dem Leader aus Engelberg bot alles, was Eishockey auch in Amateurligen so faszinierend macht. «Heute Abend machten beide Mannschaften beste Werbung für unseren Sport. Das war ganz grosses Kino», schwärmte Urdorfs Sportchef Urs Landis nach dem Abpfiff.

Der Wermutstropfen aus Limmattaler Sicht: Trotz einer aufopfernden Leistung, trotz Leidenschaft auf dem Eis, trotz eines grossen Comebacks nach einem 0:3-Rückstand nach 21 Minuten – am Schluss jubelte der Gegner aus der Zentralschweiz. 4:4 stand die Partie nach der regulären Spielzeit, dann machte es Engelberg in numerischer Überzahl in der Verlängerung kurz: 60 Sekunden nach Wiederanpfiff traf Kuster zum Schlussresultat von 4:5 aus Urdorfer Sicht.

«Natürlich ist es in erster Linie schade, dass diese tolle Leistung von uns nicht zum Sieg reichte», so Landis. Aber der eine Punkt kann für die «Stiere» im Fernduell mit GC um Rang zwei und damit um den Heimvorteil im Playoff noch Gold wert sein. Urdorf bestreitet am kommenden Samstag auswärts gegen Wetzikon II das letzte Spiel der Regular Season. Am Mittwoch, 16. Februar, beginnt das Playoff.

Telegramm Urdorf – Engelberg-Titlis 4:5 (0:2, 2:1, 2:1, 0:1) n. Verl. KEB Weihermatt Urdorf. – 171 Zuschauer. – SR: Staub, Romero. – Tore: 15. Ambauen 0:1. 18. Dörig (Ausschluss Kaufmann!) 0:2. 21. Danioth (Ausschluss Kuoni) 0:3. 25. Muttoni (Weber, Lenz) 1:3. 36. Uebersax (Evangelista) 2:3. 45. Muttoni (Gotti/Ausschluss De Kegel) 3:3. 54. (53:08) Krummenacher (Ausschlüsse Bucher und Walter) 3:4. 54. (53:40) Muttoni (Lenz, L. De Crom) 4:4. 62. Kuster (Ausschluss Sireci) 4:5.

Strafen: 9 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 6 x 2 Minuten plus 10 Minuten gegen Engelberg.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen