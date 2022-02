Eishockey EHC Urdorf gewinnt – jetzt wartet GC im Playoff In der letzten 3.-Liga-Runde gabs für die ersatzgeschwächten «Stiere» ein 4:3 nach Verlängerung gegen Wetzikon II. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.02.2022, 23.42 Uhr

Drei Tore von Sandro Lenz reichten dem EHC Urdorf in Wetzikon nicht für einen Sieg nach 60 Minuten. Alexander Wagner

Die abschliessende Runde in der 3.-Liga-Qualifikation der Gruppe 3 Ost hat noch einmal für Spannung pur gesorgt. Alle Spiele am Samstagabend gingen in die Verlängerung. Dabei holten sich die Urdorfer dank eines Treffers von Sandro Lenz nach 37 Sekunden in der Overtime zum Schlussresultat von 4:3 den Zusatzpunkt. Gleichzeitig gewannen die Grasshoppers – Rivale der «Stiere» um Rang zwei nach der Regular Season – gegen die Rapperswil-Jona Lakers II, ebenfalls nach Verlängerung mit 5:4.

Damit war klar, dass der EHC Urdorf in der Tabelle nicht mehr am Tabellenzweiten GC vorbeiziehen kann. Und als Tabellendritter zum ersten Spiel der anstehenden Playoff-Serie – im Modus Best of 3 – gegen die Stadtzürcher auswärts antreten muss. Dieses wird bereits am kommenden Mittwoch ausgetragen. Um welche Zeit und in welcher Halle war bei Redaktionsschluss dieser Ausgabe noch nicht klar. Voraussichtlich wird auf der KEK in Küsnacht gespielt, der Anpfiff dürfte um 20 Uhr erfolgen. Am nächsten Samstag steigt dann Spiel Nummer 2 um 17.15 Uhr in der Urdorfer Weihermatt. Das dritte Spiel wäre dann, so es dazu kommen sollte, am Samstag, 19. Februar, wieder in Küsnacht.

Auch wenn die «Stiere» das abschliessende Spiel der 3.-Liga-Qualifikation gegen Wetzikon II erst in der Verlängerungen gewinnen konnten, EHCU-Chefcoach Niki Sirén war dennoch mit dem von seiner Mannschaft Gezeigten zufrieden: «Wir mussten auf einige Spieler verzichten und reisten mit gerade mal fünf Verteidigern nach Wetzikon. Es war ganz okay.»

Die vier Urdorfer Tore erzielten zwei Bündner

Die Urdorfer gingen dank Treffern der beiden Bündner Andri Zala (9.) und zweimal Sandro Lenz (25./37.) dreimal in Führung, Wetzikon glich jeweils wieder aus. So ging die Partie nach 60 Minuten in die Verlängerung. Dort war es erneut Lenz, der traf, und das Spiel nach 37 Sekunden mit dem finalen Treffer zum 4:3 aus Limmattaler Sicht entschied.

