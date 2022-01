Eishockey EHC Urdorf gewinnt 5:1 gegen Seewen II: Rückkehr mit einem klaren Erfolg Mit einem ungefährdeten 5:1-Heimsieg gegen Seewen II melden sich die «Stiere» nach dem Meisterschafsunterbruch zurück. Die Limmattaler werden die 3.-Liga-Qualifikation voraussichtlich auf dem zweiten Rang beenden. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 30.01.2022, 19.09 Uhr

Die Seewener liessen sich kaum abschütteln. Hier entwischt Urdorfs Keegan Evangelista seinem Bewacher Dario Gisler und macht sich in der 13. Minute auf den Weg, das 2:0 zu erzielen. Alexander Wagner

Den ersten Ernstkampf seit dem 18. Dezember letzten Jahres haben die Urdorfer Eishockeyaner am späten Samstagabend problemlos für sich entschieden. Dank Treffern von Wiederkehr, Evangelista und Lenz führten sie gegen arg dezimierte Seewener nach 18 Minuten vorentscheidend mit 3:0, nach zwei Dritteln lautete das Zwischenresultat bereits 5:0.

Die 157 Zuschauer auf der Stehrampe der Kunsteisbahn Weihermatt waren nach den ersten 40 Spielminuten zufrieden mit dem auf dem Eis Gebotenen. Und freuten sich vor dem Anpfiff des dritten Drittels angesichts der mit nur neun Feldspielern angereisten Zentralschweizer auf ein Schützenfest ihrer Stiere. Ein langjähriger Matchbesucher raunte dem Journalisten zu: «Nimmt mich wunder, wer das zehnte Tor schiessen wird.» Der Schütze ebendieses zehnten Treffers, des «Stängelis», offeriert seinen Teamkollegen jeweils nach Spielschluss einen Kasten Bier.

Nichts wurde aus dem «Stängeli»

Mit dem erhofften torreichen letzten Abschnitt wurde allerdings nichts. Die aufrechten Innerschweizer liessen sich nicht aus der Halle schiessen. Im Gegenteil! Sie hielten wacker dagegen und machten mit letzten Kräften ihrerseits Druck auf den Kasten von EHCU-Goalie Florian Wassmer. Die Urdorfer hatten zwar auch in den letzten 20 Minuten der Partie mehr Spielanteile, zu einem weiteren Treffer reichte die Überlegenheit allerdings nicht. «Wir wissen, woran wir noch arbeiten müssen im Hinblick auf die Playoffs», resümierte Urdorfs Chefcoach Niki Sirén nach Spielschluss.

51 Sekunden fehlten zum Shutout, zum Spiel ohne Gegentor: Urdorf Goalie Florian Wassmer. Alexander Wagner

Gegen Ende der Partie spielten die Seewener immer frecher auf. Urdorf-Keeper Wassmer musste immer wieder intervenieren, um seine weisse Weste zu wahren. «Er verdient sich seinen Shutout redlich», so der Matchbesucher, der kurz vorher noch auf einen zweistelligen Sieg des EHCU getippt hatte. 51 Sekunden vor der Schlusssirene war aber Schluss mit lustig. Seewens Florian Achermann traf zum Ehrentreffer für die Gäste aus dem Kanton Schwyz und crashte Wassmers Ambitionen auf ein Spiel ohne Gegentor. Schliesslich gewann der EHC Urdorf die Partie mit 5:1.

Entspannte Mienen bei Urdorfs Trainer-Duo Roman Honegger (links) und Niki Sirén. Alexander Wagner / FOTO Wagner

In der Tabelle bleibt nach diesem drittletzten Spiel der Urdorfer in der Regular Season alles beim Alten. Die Stiere belegen hinter Leader Engelberg-Titlis – der gestern nach Redaktionsschluss dieser Zeitung gegen den Akademischen EC spielte – den zweiten Rang. «Läuft der Rest der Qualifikation nach Plan, werden wir den Gruppensieg nicht mehr holen können», so Sirén.

Wäre heute Playoff-Start, würden die Stiere in einer Serie Best of 3 gegen den Tabellendritten, die Grasshoppers, spielen. Zudem Engelberg-Titlis als Gruppensieger gegen den Vierten, den Akademischen EC. Die beiden Sieger dieser Halbfinals kämen dem Aufstieg in die 2. Liga einen Schritt näher und würden in eine Vierergruppe mit je einem Vertreter der anderen drei Ost-Gruppen eingeteilt. Dort ginge der Aufstiegskampf in die nächste Runde.

Doch das ist momentan alles noch Zukunftsmusik. Aktuell gilt das Augenmerk der Urdorfer Verantwortlichen den abschliessenden beiden Partien der Qualifikation. Und dort wartet am kommenden Sonntagabend eine spezielle Herausforderung auf die Stiere – das Heimspiel gegen Leader Engelberg-Titlis. Urdorfer Fans erinnern sich gerne an das erste Aufeinandertreffen der beiden Liga-Dominatoren. Am 21. November demontierten die Stiere die Obwaldner gleich mit 5:0 in deren Halle.

Ein Blick auf die Tabelle und die restlichen Partien zeigt auf, dass die Situation an der Tabellenspitze extrem spannend ist. Gewinnen Urdorf und Engelberg ihre restlichen Partien nach 60 Minuten (Engelberg ausser jene in Urdorf) würde der EHCU schliesslich wegen des kleineren Punktekoeffizienten auf Rang zwei bleiben.

Telegramm EHC Urdorf – Seewen II 5:1 (3:0, 2:0, 0:1) KEB Weihermatt. – 157 Zuschauer. – SR: Boder, Gugel. – Tore: 9. Wiederkehr (Zala) 1:0. 13: Evangelista (Uebersax, Muttoni) 2:0. 18. Lenz (Weber) 3:0. 36. Uebersax (D. De Crom) 4:0. 40. Kuoni (Leimgruber) 5:0. 60. Achermann (Elsener) 5:1.

Urdorf: Wassmer; L. De Crom, Hauser; Schwarzenbach, Leimgruber; Heid, Bucher; Wiederkehr, D. De Crom; Fischer, Kiser, Kubli; Walter, Zala, Kuoni; Evangelista, Uebersax, Weber; Lenz. Strafen: keine.



3. Liga, Ost, Gruppe 3

Ranglistenspitze: 1. Engelberg-Titlis 10/27 (2,700 Punktekoeffizient/63:26 Tore). 2. Urdorf 13/32 (2,462/69:22). 3. Grasshoppers 12/28 (2,333/66:33). 4. Akademischer EC Zürich 12/25 (2,083/55:41). 5. Seewen II 11/21 (1,909/55:38).

