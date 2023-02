EHC Udrdorf: Gibt Gérard Bouvard ein Comeback?

Eishockey Die Trainersuche ist in vollem Gang: Gibt Gérard Bouvard ein Comeback? Am Rande des ersten Playoff-Spiels zwischen dem EHC Urdorf und Dielsdorf-Niederhasli II (1:2-Niederlage der Urdorfer) war auf der gut gefüllten Stehrampe der Weihermatt die Nachfolge des EHCU-Trainerduos Roman Honegger und Niki Sirén ein grosses Thema. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.02.2023, 15.49 Uhr

Damals war’s: Gérard Bouvard, Cheftrainer der Urdorfer in der 4.-Liga-Saison 2000/01, rechts Betreuer-Legende Peter Gisler. Ruedi Burkart (14. Januar 2001)

EHCU-Sportchef Michael Schöni, dessen Vorgänger Urs Landis und der frühere Spieler Sandro Duttweiler steckten am Mittwoch vor dem Anpfiff die Köpfe zusammen und diskutierten Namen von möglichen Nachfolgern. «‹Bouvi› wäre ein guter Mann», meinte schliesslich Duttweiler. «Bouvi», das ist Gérard Bouvard. Der Mann, der im Sommer 2000 den Neustart der 1. Mannschaft des EHC Urdorf in der 4. Liga orchestriert hatte. Duttweiler war damals Spieler und stieg mit den «Stieren» im Frühling 2001 in die 3. Liga auf. Bouvard verlies nach einer Saison die Weihermatt wieder und machte danach Karriere als Nachwuchschef beim EHC Kloten.