Urdorfs Eishockeyaner schuften in der Hitze für den Winter

Eishockey «Die Jungs müssen Gas geben» – Urdorfs 3.-Liga-Eishockeyaner schwitzen für ihr grosses Ziel Die «Stiere» schuften in der Hitze und mühen sich im ungeliebten Sommertraining ab. Im kalten Winter wollen sie die Früchte der Schinderei ernten und den Aufstieg in die 2. Liga schaffen. Ruedi Burkart 23.06.2021, 22.02 Uhr

Unter den Blicken von Sportchef Urs Landis und Chefcoach Niki Sirén (im Hintergrund, von links) üben sich Andri Zala (am Ball) und seine Teamkollegen im Basketball. Ruedi Burkart

Von wegen Sommerpause beziehungsweise Pause im Sommer. «Wenn wir im Winter bereit sein wollen, müssen wir jetzt Gas geben. Das heisst: Die Jungs müssen Gas geben», sagt Niki Sirén mit einem Schmunzeln, schiebt sich die coole Sonnenbrille auf der Nase zurecht und macht es sich zusammen mit Sportchef Urs Landis im Schatten eines Baumes unweit der Weihermatt-Turnhalle gemütlich. Noch eine halbe Stunde, dann wird der 45-jährige frühere Profispieler eine weitere 100-minütige Trainingseinheit seiner Mannschaft orchestrieren. Doch bis dahin bleibt Zeit für ein entspanntes Gespräch mit der sportlichen Führung des Urdorfer Fanionteams. Es geht um Wünsche, Träume und Ziele der «Stiere».

Seit Sirén Ende September letzten Jahres bei den Urdorfer Eishockeyanern das Ruder übernommen hat, hiess die Devise meistens: warten, trainieren mit wechselnden Hygienevorschriften und planen. Gerade einmal vier Meisterschaftspartien konnten 2020 absolviert werden, bis kurz vor Weihnachten wegen Corona der Spielbetrieb eingestellt werden musste. Der Verband brach die Saison ab, es gab weder Auf- noch Absteiger.

«So geht das, Jungs!» Cheftrainer Niki Sirén gibt Anweisungen. Ruedi Burkart

Besonders bitter für die Urdorfer: Sie überzeugten bei den wenigen Auftritten und gewannen alle vier 3.-Liga-Spiele mit einem Gesamtskore von 20:3. Sirén würde es wohl nie so direkt sagen, aber die «Stiere» waren letzte Saison bereit für den grossen Schritt, die Rückkehr in die 2. Liga.

Zu hadern hilft nichts, die Situation war nun mal so, wie sie eben war. «Wir schauen nicht zurück, es geht vorwärts», sagt Sportchef Landis. Will heissen: Das Verpasste nachholen und dem 1941 gegründeten Eishockeyklub mit einer erfolgreichen Saison das schönste Geschenk zum 80. Geburtstag machen.

Die neue «ehrenamtliche Professionalität» in Urdorf

Mittlerweile sind die Spieler vor Ort eingetrudelt. Viele haben personifizierte schwarze Shirts angezogen, mit Nummer und Name, wie auch Sirén und Sportchef Landis. Wenn man es nicht besser wüsste, würde man sich am Zusammenzug eines Profiteams wähnen. Und nicht an dem einer Mannschaft, die in der sechsthöchsten respektive zweittiefsten Liga des Landes spielt. «Wir arbeiten daran», sagt Sirén, angesprochen auf die Ligazugehörigkeit. Als woll er seinen Worten Nachdruck verleihen, steht er zackig auf und begrüsst seine Spieler.

Pünktlich um 19.30 Uhr startet die Übungseinheit im Schatten hinter der Weihermatt-Turnhalle. Die Temperaturen bewegen sich an diesem Abend immer noch um die 28 Grad, der Schweiss fliesst schon beim lockeren Basketballspiel zum Start in Strömen. Der 29-jährige Stürmer Andri Zala blüht förmlich auf und wirft einen Korb nach dem anderen. Aus einiger Entfernung beobachten Sirén und Landis das Geschehen, tauschen sich aus und analysieren das Gesehene. Schliesslich unterbricht Sirén das Spiel und erklärt die nächste Übung. Sportchef Landis verrät:

«Sommertraining habe ich auch nie sonderlich gemocht, als ich noch Spieler war.»

Aber eben: Wintersportler werden im Sommer «gemacht».

Im Laufe des Abends gesellt sich auch noch Roman Honegger zu der illustren Runde. Honegger, 49-jährig und wie Sirén ein ehemaliger Profi-Eishockeyaner, assistiert den Finnen neuerdings in den Sommertrainings. Und im Winter dann auch an den Meisterschaftspartien. Im Gegenzug hilft Sirén Honegger bei den Urdorfer U13-Junioren aus.

Am 9. August geht es endlich wieder aufs Eis

Bis in den Juli hinein wird das Sommertraining durchgezogen. «Dann sollen die Jungs ein paar Wochen Ferien machen», sagt Sirén. Dick angestrichen haben sich die «Stiere» den 9. August. An diesem Montag gehen sie erstmals seit dem vergangenen Winter wieder auf den «Gletscher», wenn in Wetzikon spätabends das erste Eistraining im Hinblick auf die 3.-Liga-Saison 2021/22 ansteht.

Apropos: Im 24 Mann umfassenden Kader gab es erwartungsgemäss nur wenige Änderungen. Drei Akteure sind nicht mehr dabei, vier sind neu bei den «Stieren». Verteidiger Michael Heid, 29, kommt von Zweitligist Dielsdorf-Niederhasli, Verteidiger Glenn Schwarzenbach, 21, gibt nach langer Abwesenheit infolge Militärs sein Comeback auf der Weihermatt, Stürmer Sandro Lenz, 27, wechselt von Zweitligist St.Moritz zu den Limmattalern und mit Stürmer Luca Weber, 20, findet ein ehemaliger EHCU-Junior aus Bülach den Weg zurück zu den «Stieren».

Ist damit das Kader komplett, Urs Landis? Der Sportchef:

«Sagen wir es mal so: Wenn wir sehen, dass ein möglicher Transfer einen absoluten Mehrwert für uns bieten würde, dann würden wir natürlich darüber nachdenken.»

Oder anders formuliert: Grundsätzlich glaubt das Trainerteam an die Mannschaft und traut ihr den anvisierten Aufstieg in die 2. Liga zu.