Eishockey Der Gegner ist auch heiss: Es ist Vorsicht geboten, EHC Urdorf! Die Urdorfer Eishockeyaner können am Samstag ein neues Kapitel in ihrer 82-jährigen Vereinsgeschichte aufschlagen. Ein Punkt aus dem Spiel gegen den HC Cramosina reicht für den Aufstieg in die 2. Liga. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 10.03.2023, 16.30 Uhr

Nur nicht ins Trudeln geraten, ihr Urdorfer! Hier schliesst EHCU-Stürmer Tim Kosik beim 12:0-Sieg gegen Poschiavo im Fallen ab. Bild: Henry Muchenberger (1. 3. 2023)

Sie ist gross in Urdorf, die Vorfreude auf den Samstagabend. Um 17.15 Uhr bestreitet der EHC Urdorf auf der heimischen Kunsteisbahn Weihermatt die dritte und letzte Partie der Masterround. Gehen die Limmattaler gegen den HC Cramosina nach 60 Minuten nicht als Verlierer vom Eis, ist ihnen die Rückkehr in die 2. Liga nicht mehr zu nehmen. Diese formidable Ausgangslage hat sich das Team des Trainerduos Niki Sirén und Roman Honegger mit zwei Siegen gegen Poschiavo (12:0) und Winterthur II (3:2) redlich verdient.

Dass Urdorf-Chef Sirén am vergangenen Sonntag nach dem erzitterten Auswärtserfolg in Winterthur im Hinblick auf diesen Samstag den Warnfinger hob («Jetzt nur nicht übermütig werden. Wir sind noch nicht oben»), hat einen guten Grund. Lange Zeit wirkten seine Spieler in der Deutweghalle fahrig, unkonzentriert, irgendwie nicht ganz bei der Sache. «Nervosität spielte sicher auch eine Rolle. Aber mit einer solchen Leistung wird das am nächsten Samstag gegen die Tessiner nichts», resümierte Urdorfs Vereinspräsident Daniel Bucher nach dem Gastspiel in der Eulachstadt.

So feierten die EHCU-Fans den 3:2-Sieg in Winterthur. Ruedi Burkart (5. 3. 2023)

Der Gegner an diesem Samstag ist eine weitgehend unbekannte Grösse – und darum umso gefährlicher. Vor 23 Jahren wurde der Verein gegründet und nach einem Gewässer in der Nähe der Gemeinde Giornico nördlich von Biasca benannt. Den Platz in der Masterround verdienten sich die Tessiner mit einer unglaublich starken Qualifikation – 11 Siege in 12 Partien der Gruppe 1 – sowie dem Sieg im Quali-Playoff gegen Chiasso. In der Masterround verlor Cramosina daheim gegen Winterthur II mit 4:8 und gewann vor Wochenfrist ebenfalls auf eigenem Eis in Faido (vor 230 Zuschauern!) mit 11:0 gegen Poschiavo.

Drei Teams könnten am Samstagabend punktgleich sein

Somit präsentiert sich die Ausgangslage für die dritte und letzte Runde folgendermassen: Holt der EHC Urdorf am Samstag mindestens einen Punkt – dafür würde eine Niederlage nach Verlängerung oder Penaltyschiessen reichen – ist die Sache geritzt. Dann steigen die «Stiere» in die 2. Liga auf und spielen in einer Woche gegen den Sieger der Masterround B um den 3.-Liga-Meistertitel. Holen die Tessiner alle drei Punkte, kommen sie wie Urdorf auf sechs Zähler. Geht man davon aus, dass Winterthur II sein Spiel gegen den inferioren HC Poschiavo ebenfalls nach regulärer Spielzeit gewinnt, stünden drei Teams mit gleich vielen Punkten da.

Dann würde die grosse Rechnerei bezüglich Tordifferenz losgehen. «Wir wollen uns auf keine Spielchen einlassen, sondern vehement den Sieg anstreben», sagte Urdorfs Captain Sebastian Hauser mit Blick auf die samstägliche Partie.

Denn eines dürfen die «Stiere» keinesfalls: Die Tessiner unterschätzen. Wohl haben sie in ihren Reihen keine ehemaligen Lugano- oder Ambri-Profis. Aber sie sind offenbar ähnlich heiss auf das Spiel wie die Limmattaler. Auf ihrer Homepage laden sie die Fans ein, mit einem Car ins Limmattal zu fahren. Los geht die Reise um 13 Uhr in Faido.

So tippt die Redaktion LiZ-Tipp: 7:4-Sieg vor 350 Zuschauern und Aufstieg für den EHC Urdorf.

