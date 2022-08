Eishockey Der frühere EHC-Urdorf-Junior Niki Altorfer: «Die Gefühle waren überwältigend» Als Nachwuchsspieler lernte er seinerzeit beim EHC Urdorf auf der alten Weihermatt das Eishockey-Abc. Bald startet Niki Altorfer, 32, mit dem EHC Kloten in die erste National-League-Saison nach dem Wiederaufstieg. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.08.2022, 05.00 Uhr

Das Tor zur Rückkehr in die oberste Liga: Niki Altorfer (blauer Dress) trifft für Kloten zum alles entscheidenden 1:0 im fünften Spiel des Aufstiegsfinales gegen Olten-Goalie Simon Rytz. Marc Schumacher/ freshfocus

Vor knapp vier Monaten stand Kloten Kopf. Am späten Mittwochabend, 20. April, war es so weit. Nach vier langen Jahren in der Nationalliga B, respektive der Swiss League, kehrten die örtlichen Eishockeyaner in die höchste Liga zurück.

Ein 1:0-Sieg im fünften Spiel des Aufstiegsfinales gegen den EHC Olten reichte, um die Nacht zum Tag zu machen. «Es waren schöne Momente, als wir mit den Fans den Aufstieg feiern durften», blickt Niki Altorfer zurück. Der ehemalige Nachwuchsspieler des EHC Urdorf war es höchstpersönlich, der mit seinem Treffer im Mitteldrittel die Partie und letztlich auch das Aufstiegs-Playoff entschieden hatte. Altorfer: «Nach zwei Monaten höchster Anspannung waren die Gefühle nach dem Erreichen des grossen Ziels überwältigend.»

Niki Altorfer zvg

Allerdings war von den «Fliegern» ein Jahr nach dem Finaldebakel gegen Ajoie nicht mehr und nicht weniger als eine Wiedergutmachung in Form des Aufstiegs erwartet worden. Von den Fans und vor allem auch von den Klubverantwortlichen und Geldgebern. «Wir haben die Vorgabe erfüllen können», drückt es Altorfer aus. Und die Fans goutierten diesen Erfolg, bislang gingen bereits 3500 Saisonkarten über den Ladentisch.

Aufstieg, Schulterklopfer und fünf Wochen Ferien

Nach dem erfolgreichen Ende der letzten Saison erhielten Klotens Akteure drei Wochen Ferien. Dann startete das Sommertraining, ehe im Juli nochmals eine zweiwöchige Auszeit kam. Jetzt liegt der Fokus wieder ganz auf dem Eishockey. Die ersten beiden Vorbereitungsspiele sind bereits absolviert, am kommenden Dienstag, 16. August, steht der nächste Test an. Interessanterweise gegen Olten, den letztjährigen Finalgegner.

Mit einem Heimspiel gegen die Rapperswil-Jona Lakers starten die Klotener am 18. September ins Abenteuer National League. Worauf freut sich Altorfer am meisten, wenn er an die kommende Meisterschaft denkt?

«Die Partie im neuen ZSC-Stadion wird sicher eine spezielle Angelegenheit. Auch schön ist, dass wir nicht mehr in der KEK in Küsnacht vor ein paar hundert Zuschauern gegen GC spielen müssen.»

Für die ZSC Lions absolvierte Altorfer zwischen 2009 und 2011 eine Handvoll Partien in der damaligen Nationalliga A. Dazu kommen noch zwei Spiele als Playoff-Aushilfe beim EHC Biel 2012. Sonst jedoch agierte der zweifache Familienvater als Profi immer in der zweithöchsten Liga des Landes. «Die Anforderungen werden steigen, dessen sind wir uns sehr wohl bewusst», sagt Altorfer.

Apropos. Als Liganeuling ist das vorrangige Ziel selbstredend, nicht schon zu Beginn der Meisterschaft in Abstiegsgefahr zu geraten. Denn anders als letzte Saison wird im kommenden Frühling wieder eine Ligaqualifikation gespielt, in welcher sich der Verlierer der NL-Playouts mit dem Gewinner der SL-Playoffs um den letzten Platz in der National League duellieren wird.

«Natürlich wollen wir eine möglichst gute Saison spielen, und das eine oder andere positive Ausrufezeichen setzen»,

blickt Altorfer voraus. Spätestens in einer zweiten Saison im Oberhaus werden die Erwartungen von Sponsoren, Klubverantwortlichen und Fans steigen. Schliesslich verbinden viele Zeitgenossen den EHC Kloten immer noch mit den erfolgreichen 1990er-Jahren, als der Klub mit den Legenden Roman Wäger, Fige Hollenstein und Reto Pavoni viermal in Folge Schweizer Meister wurde. «In einem Jahr wird der Druck grösser sein, davon gehe ich aus», sagt Altorfer.

Ob der 32-jährige Offensivakteur dannzumal noch dabei sein wird? Vor einem Jahr verlängerte er mit Kloten seinen Vertrag vorzeitig bis Ende der Saison 2022/23. Absolviert er eine im Arbeitspapier festgelegte Anzahl Partien, verlängert sich der Kontrakt automatisch um ein weiteres Jahr.

