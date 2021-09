Eishockey Der EHC Urdorf ist bereit für seine Jubiläumssaison Am Samstag, 2. Oktober, starten die Urdorfer Eishockeyaner in die 3.-Liga-Saison. Ruedi Burkart 22.09.2021, 15.54 Uhr

Die Urdorfer Eishockeyaner sind bereit für grosse Taten. Ruedi Burkart

Mit einem verlängerten Trainingswochenende in Flims schlossen die Urdorfer die erste Phase der Vorbereitung auf die Meisterschaft ab. Im Bündnerland wurde intensiv gearbeitet, auf und auch neben dem Eis. Unter anderem absolvierten die Limmattaler ein letztes Vorbereitungsspiel gegen den örtlichen 2.-Ligisten – und stellten beim 4:3-Sieg ihre gute Frühform unter Beweis. Die Tore erzielten Mathias Walter, Andreas Kubli, Florian Fischer und Thierry Uebersax. «Das war eine sehr gute Leistung von allen. Wir blicken absolut positiv in Richtung Saisonstart», meldete ein zufriedener Urdorfer Sportchef Urs Landis aus dem Bündnerland.

Doch es wurde nicht nur hart gearbeitet. «Die Jungs sollen zwischendurch auch ein wenig Spass haben», meinte EHCU-Chefcoach Niki Sirén vor der Abreise. Eine Runde Minigolf spielen, einen glatten Abend zusammen haben – solche Sachen. «Wir haben auch am Teamspirit gearbeitet. Es waren gute Tage», resümierte Sportchef Landis.

Trainings und die ersten beiden Spiele auswärts

Seither stehen die «Stiere» zweimal wöchentlich auf dem «Gletscher», entweder in Küssnacht am Rigi oder in Dielsdorf. Grund: In der Urdorfer Halle wird erst Anfang Oktober Eis liegen. Das bedeutet auch, dass die erste Meisterschaftspartie gegen die Grasshoppers auswärts ausgetragen werden muss. Doch dazu später mehr.

Die beiden neuen Urdorfer, Sandro Lenz (weiss) und Michael Heid (schwarz) im Zweikampf. Ruedi Burkart

Zurück zur Mannschaft. Die wurde im Vergleich zur Mini-Saison des letzten Winters – wegen Corona konnten gerade mal vier Partien gespielt werden, ehe die Saison vor Weihnachten 2020 abgebrochen wurde – nur punktuell verändert. Sportchef Landis:

«Wir haben eine intakte Mannschaft, da brauchte es nicht viele Korrekturen.»

Für den wohl noch länger verletzt ausfallenden Goalie Michael Kiser kam der 27-jährige Eliah Knecht aus dem sportlichen Ruhestand, Glenn Schwarzenbach und Michael Heid verstärken jetzt die Defensive, Sandro Lenz und Luca Weber stürmen.

Eine interessante Personalie ist Sandro Lenz. Der 27-jährige Bündner wechselte vom EHC St. Moritz ins Unterland, weil er in Schlieren eine Arbeitsstelle angetreten hat. Ältere Weihermatt-Matchbesucher erinnern sich gerne an die erfolgreichen 1980er- und frühen 1990er-Jahre der «Stiere» auf der offenen Weihermatt. Damals fanden zahlreiche Bündner beim EHC Urdorf eine sportliche Heimat. Viele verliessen nach Ablauf ihres Vertrags das Limmattal wieder, wenige – wie der frühere Arosa- und Chur-Akteur Marco Pina – wurden in der Region sesshaft. Ob der Transfer von Lenz eine neue «Bündner Welle» auslöst? Man wird sehen.

Die Vorfreude auf die sportliche Heimat

Erst am 9. Oktober nehmen die Eishockeyaner ihre Weihermatt in Beschlag. Bis dahin müssen sie in auswärtigen Hallen trainieren und spielen. Nicht nur die Aktiven, auch die Nachwuchsakteure sehnen sich nach der Heimat. EHCU-Präsident Daniel Bucher wird dann auch froh sein, wenn alle seine Spieler wieder unter einem Dach versammelt sind. Manchmal, so gab Bucher kürzlich unumwunden zu, verliere er fast ein wenig den Überblick, welches Team an welchem Datum gerade wo trainiert oder spielt. Bucher: «Bald können wir wieder daheim spielen. Darauf freuen wir uns sehr.»

Chefcoach Niki Sirén (links) und Assistent Roman Honegger geben die Direktive durch. Ruedi Burkart

Für den ersten Auftritt des Fanionteams vor eigenem Publikum haben sich die Verantwortlichen etwas Spezielles einfallen lassen. Am Samstag, 9. Oktober, bestreiten alle EHCU-Teams ein Heimspiel. Der Höhepunkt: die 3.-Liga-Partie zwischen Urdorf und den Rapperswil-Jona Lakers II um 17.30 Uhr. «Wir hoffen auf ein Eishockeyfest», blickt Sportchef Landis voraus. Schliesslich feiert der EHC Urdorf heuer seinen 80. Geburtstag.

Die ersten Partien in der 3.-Liga-Meisterschaft

Samstag, 2. Oktober: Grasshoppers, KEK Küsnacht, 20.15 Uhr.

Samstag, 9. Oktober: Rapperswil-Jona Lakers II, Weihermatt, 17.30 Uhr.

Samstag, 16. Oktober: Akademischer EC, Weihermatt, 17.15 Uhr.

Samstag, 23. Oktober: Embrach, Weihermatt, 17.15 Uhr.



Resultate Vorbereitungsspiele

4:2-Sieg gegen EV Zug II (2. Liga)

2:11-Niederlage gegen Dielsdorf-Niederhasli (2. Liga)

4:3-Sieg gegen HC Seetal (2. Liga)

4:3-Sieg gegen Flims (2. Liga)