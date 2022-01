Eishockey Der EHC Urdorf startet in den Endspurt In der 3. Liga flitzt der Puck wieder. Die «Stiere» empfangen am Samstag um 20 Uhr vor eigenem Publikum Seewen II. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.01.2022, 16.26 Uhr

Es geht weiter für Dorian De Crom (rechts) und seine Urdorfer. Alexander Wagner

Am 18. Dezember bestritten die Urdorfer Eishockeyaner ihren letzten 3.-Liga-Ernstkampf – auswärts resultierte ein 10:3-Sieg gegen die Rapperswil-Jona Lakers II. Drei Partien wurden in der Folge wegen des temporären Meisterschaftsunterbruchs gestrichen, noch drei Spiele stehen an. Zum Start in den Endspurt der Qualifikation empfangen die «Stiere» heute Samstag den EHC Seewen II (20 Uhr, KEB Weihermatt).

In der Tabelle liegen die Urdorfer auf Rang zwei, die Qualifikation für die Pre-Playoffs der besten vier Teams haben sie auf sicher. Anders präsentiert sich die Lage bei den Zentralschweizern – sie sind nur knapp über dem Strich positioniert und haben den Akademischen EC im Nacken.

Auf Urdorfer Seite kann man den Wiederbeginn der 3.-Liga-Saison kaum erwarten. «Dass es wieder losgeht, ist natürlich wunderbar», sagt Sportchef Urs Landis. Die Vorbereitung sei zwar nicht ideal gewesen, da sich immer wieder mal Spieler in Quarantäne begeben mussten. «Aber in anderen Klubs war das wohl ähnlich», mutmasst Landis. So oder so: Wer wie die Urdorfer ein grosses Ziel vor Augen hat, und dieses jetzt auf sportlichen Weg erreichen kann, darf sich nicht von Kleinigkeiten aufhalten lassen.

Wichtig zu wissen: Für Matchbesucher gilt in der halboffenen Weihermatt-Halle die 2G-Regel mit Maskenpflicht auf den Zuschauerrängen.

