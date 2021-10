EHC Urdorf: Ein schnaubender Stier auf dem Eis

Eishockey Der EHC Urdorf macht sich fit für die Zukunft: Ein Stier schnaubt jetzt auf dem Eis Zum 80-Jahre-Jubiläum machte sich der Eishockey-Club Urdorf ein spezielles Geschenk. Den Anspielkreis ziert neu das Vereinslogo. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 01.10.2021, 11.24 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Spezialist Andy Dietrich am Wasserschlauch. Seine Firma Magrip ist führend im Eisaufbau und im Bereich Spielfeld-Markierungen. In Urdorf zählt man seit Jahren auf die Fachkompetenz der Aargauer Firma. Ruedi Burkart

Wer seinen 80. Geburtstag bei bester Gesundheit feiern kann, der darf sich mit gutem Gewissen etwas Spezielles gönnen. Dies sagten sich auch die Verantwortlichen des 1941 gegründeten Eishockey-Clubs Urdorf. Und so ziert künftig das Vereinslogo mit dem berühmten schwarzen Stier die Eisfläche auf der Kunsteisbahn Weihermatt. Genauer: Der Urdorfer Stier schnaubt im Mittelkreis, dort, wo der Schiedsrichter jeweils den Puck zum Anspiel einwirft.

Schwarzer Stier mit blauer Nase: Der Anspielpunkt muss farblich dem Reglement entsprechen. Ruedi Burkart Handarbeit: Folie um Folie wird auf das Grundeis gerollt. Die Luftblasen unter dem Plastik werden «herausgewischt». Ruedi Burkart Das Werk ist vollbracht, der Urdorfer Stier ist vollständig. Ruedi Burkart Im Winter 2021/22 ziert zudem das spezielle 80-Jahre-Logo den Anspielkreis. Ruedi Burkart Interessierte Beobachter: EHCU-Präsident Daniel Bucher und die Sponsoring-Verantwortliche Monika Kern. Ruedi Burkart In den restlichen, noch weissen Bullykreisen habe es durchaus noch Platz für potenzielle Sponsoren, lässt EHCU-Präsident Bucher wissen. Ruedi Burkart

«Das ist ein grosser Moment für unseren Verein», sagte Klubpräsident Daniel Bucher am Donnerstag, als das Logo sowie die verschiedenen Spielfeldmarkierungen auf dem sogenannten Grundeis angebracht worden sind. Zusammen mit Sponsoring-Chefin Monika Kern verfolgte Bucher das Prozedere mit grossem Interesse.

Beauftragt mit der Bereitstellung der Eisfläche – also dem Grundieren des Bodens mit einer Weissschicht, dem Ausmessen und Markieren des Eisfelds – ist seit einigen Jahren die Aargauer Firma Magrip. Deren Geschäftsführer Andy Dietrich war auch vor Ort und plauderte ein bisschen aus dem Nähkästchen. Seine Firma rüstet beispielsweise sämtliche Stadien in der National League aus, und ist auch an Weltmeisterschaften oder dem Spengler Cup in Davos im Einsatz.

Eröffnung ist geplant für Samstag, 9. Oktober

Nach der Bereitstellung der Eisfläche durch die Spezialisten liegt die Arbeit jetzt in den Händen von Shaban Hashani, dem Verantwortlichen der Sportanlagen Weihermatt, und seinem Team. Sie müssen in den kommenden Tagen noch rund vier Zentimeter Eis auftragen. Auf dass die «Kunschti» Weihermatt wie geplant am kommenden Samstag, 9. Oktober, den Betrieb aufnehmen kann.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen