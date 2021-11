Eishockey Der EHC Urdorf gewinnt weiter – diesmal mit 11:1 in der Zuger Bossard Arena Die 3.-Liga-Eishockeyaner schiessen den HC Zugerland mit einem «Stängeli» aus dessen Halle. Jetzt warten zwei Spitzenspiele auf die Limmattaler. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 11.11.2021, 15.26 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Elfmal durften die Urdorfer (hier Mathias Walter) gegen Zugerland jubeln. Alexander Wagner/Archiv

Eines vorweg: Hätten die Urdorfer am Mittwochabend in der Zuger Bossard Arena während 60 Minuten mit voller Konzentration gespielt, es hätte wohl zu einem der höchsten Siege in der 80-jährigen Vereinsgeschichte gereicht. Weil die Limmattaler aber laut Chefcoach Niki Sirén «Respekt vor dem Gegner» gezeigt hätten, nahmen sie nach 40 Minuten beim Stand von 10:0 «den Fuss vom Gas». Schliesslich gewann der EHC Urdorf mit 11:1 und rückte in der Rangliste der 3.-Liga-Gruppe Ost mit 14 Punkten aus 6 Partien auf Rang 2 vor. Dies, weil der bisherige Tabellenzweite Akademischer EC gleichzeitig gegen Seewen II mit 2:6 den Kürzeren zog.

Sebastian Hauser ist ein Urdorfer Urgestein. Der 37-jährige Verteidiger mit dem mächtigen Bart ist seit 2003 dabei und hat schon viel erlebt. Er sagt mit einem Schmunzeln:

«Ob das der höchste Meisterschaftssieg ist, seit ich beim EHCU spiele, kann ich nicht sagen. Aber sehr oft haben wir in den vergangenen 20 Jahren jedenfalls nicht so hoch gewonnen. Dafür in meiner Anfangszeit, damals noch in der 2. Liga, das eine oder andere Mal noch höher verloren.»

Traditionellerweise bringt der «Stängeli»-Torschütze – also jener Spieler, der das zehnte Tor seiner Mannschaft in einem Spiel erzielt – im ersten Training nach besagter Partie seinen Teamkollegen eine Aufmerksamkeit mit. Gegen Zugerland schoss Marco Muttoni in der 36. Minute das zwischenzeitliche 10:0. «Er wird einen Kasten Bier mitbringen», sagt Hauser, «und wenn wir in der Schlussphase ein wenig aufmerksamer gewesen wären, hätte dies auch unser Goalie machen müssen.» Pech für EHCU-Keeper Florian Wassmer und seine Kollegen, dass Zugerland knapp fünf Minuten vor dem Abpfiff noch das Ehrentor zum Schlussresultat von 11:1 aus Urdorfer Sicht gelungen ist.

Bald geht’s ans Eingemachte

Am kommenden Samstag können die «Stiere» die Beine hochlagern, es steht kein Ernstkampf auf dem Programm. «Einmal während der Saison ein Wochenende Abstand vom Eishockey zu haben, das ist auch nicht schlecht», sagt Chefcoach Sirén. So können auch kleinere Wehwehchen gepflegt werden. Grund für die spielfreien Tage: In der 2. Runde des National Cups haben die «Stiere» ein Freilos gezogen und stehen somit kampflos in der nächsten Runde.

Nach dem Dolce far niente geht’s allerdings gleich richtig weiter. Am kommenden Mittwoch, 17. November, steht das wegweisende Auswärtsspiel gegen Tabellennachbar Seewen II auf dem Programm, und am Sonntag, 21. November, das Auswärtsspiel gegen den noch verlustpunktlosen Leader Engelberg-Titlis. Zurück in der heimischen Weihermatt-Halle sind die Urdorfer am Samstag, 27. November, wenn sie gegen Wetzikon II ran müssen.

Telegramm HC Zugerland – EHC Urdorf 1:11 (0:5, 0:5, 1:1) Bossard Arena. – 60 Zuschauer, die Mehrheit aus Urdorf angereist. – SR: Dirren, Lechelt. – Tore: 3. Fischer (D. De Crom) 0:1. 4. (3:08) D. De Crom (Ausschluss Leuthard) 0:2. 4. (3:51) Lenz 0:3. 5. (4:14) Uebersax 0:4. 20. Fischer (Ausschluss Brockhage) 0:5. 23. Walter 0:6. 28. Muttoni 0:7. 34. Kubli 0:8. 35. D. De Crom (Ausschluss Brockhage) 0:9. 36. Muttoni (Weber, D. De Crom) 0:10. 51. Gotti (Ausschluss Kiser!) 0:11. 56. Leuthard 1:11.

Strafen: 7 x 2 Minuten plus 10 Minuten gegen Zugerland – 4 x 2 Minuten plus 10 Minuten (Kiser) gegen Urdorf.

Bemerkung: Urdorf mit Florian Wassmer im Tor.