Eishockey Der EHC Urdorf begeistert mit 7:1-Sieg im Cup gegen Samedan Die 3.-Liga-Eishockeyaner ziehen vor 150 Fans problemlos in die zweite Vorrunde des National Cups ein. Folgt jetzt ein Derby gegen die Limmattal Wings? Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 31.10.2021, 17.58 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Sieben Tore bejubelten die Urdorfer Eishockeyaner (hier Thierry Gotti) gegen Samedan. Alexander Wagner/Archiv

Klar und deutlich haben die «Stiere» am Samstag die 2. Vorrunde im neugeschaffenen National Cup erreicht. «Es war ein guter Abend für uns», bilanzierte Urdorf-Chefcoach Niki Sirén den auch in dieser Höhe verdienten 7:1-Erfolg im 3.-Liga-Duell gegen Samedan.

Zwar fiel der erste Treffer vor 150 Zuschauern erst in der 26. Minute – Keegan Evangelista traf zum 1:0 –, in der Folge hatten die Urdorfer indes keine Mühe, die Bündner, die noch kein einziges Meisterschaftsspiel absolviert haben, auf Distanz zu halten.

«Meine Jungs haben die Partie von Beginn weg unter Kontrolle gehabt»,

so Sirén. Spätestens nach dem 4:1 durch den Urdorf-Bündner Sandro Lenz in der 42. Minute war der Kessel geflickt. Und weil auch Urdorfs nominell zweiter Goalie Eliah Knecht seine Sache ordentlich machte, geriet der Verbleib im Cup nie in Gefahr – im Gegenteil. Die mit lediglich zwölf Feldspielern angetretenen Bündner standen in der Schlussminute Spalier für die Urdorfer Gala, die in zwei Treffern innert 41 Sekunden gipfelte. Erst traf Valentin Kiser mit seinem dritten Tor des Abends zum 6:1, dann machte Luca Weber mit dem finalen 7:1 den Deckel zu. Der Jubel der Fans auf der Stehrampe war gross. Mässig gross war die Enttäuschung bei Samedan-Trainer Ricardo Oswald nach der klaren Abfuhr.

«Mit nur vier Trainings in den Beinen und noch keiner einzigen absolvierten Meisterschaftspartie haben wir nicht viel mehr erwarten dürfen»,

nahm er die Niederlage gelassen. Los gehts für ihn und seine Truppe erst am kommenden Samstag mit einem 3.-Liga-Heimspiel gegen Celerina.

Kommt's in der 2. Vorrunde zum Limmattaler Derby?

Gegen wen die Urdorfer in der nächsten Vorrunde antreten werden, ist noch offen. Die Auslosung wird in den nächsten Tagen erfolgen. Man darf allerdings laut Urdorf-Chefcoach Sirén davon ausgehen, dass es erneut ein 3.-Ligist oder ein Klub aus der 4. Liga sein wird. Wer weiss, vielleicht werden die Urdorfer mit 4.-Ligist Limmattal Wings – dem früheren EHC Dietikon – zusammen ausgelost. Die Wings zogen in der 1. Vorrunde ein Freilos. «Eine Neuauflage des Derbys wäre eine Herausforderung», meldet Wings-Vorstandsmitglied Lorenz «Lolo» Bertschmann auf Anfrage. Wichtig sei für ihn, dass sein Klub auswärts antreten könnte und für das Spiel nicht zu weit reisen müsste («das spart uns Kosten»). Mit anderen Worten: Die Partie Urdorf – Limmattal Wings wäre für alle Beteiligten eine rundum erfreuliche Sache.

Telegramm Urdorf (3. Liga) - Samedan (3.) 7:1 (0:0, 3:1, 4:0) KEB Weihermatt. – 150 Zuschauer. – SR: Brunner/Airó. – Tore: 26. Evangelista 1:0. 33. (32:09) V. Kiser (Ausschluss Urdorf) 2:0. 33. (L. Oswald/Ausschluss Urdorf) 2:1. 36. V. Kiser (Muttoni) 3:1. 42. Lenz (Muttoni, Gotti/Ausschlüsse Caduff; Hauser) 4:1. 52. Wiederkehr (Gotti, Muttoni/Ausschluss Tosio) 5:1. 59. V. Kiser (L. De Crom, Muttoni/Ausschluss Biert) 6:1. 60. Weber (Gotti) 7:1.

Strafen: 4 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 7 x 2 Minuten gegen Samedan.