Eishockey Das Ende eines Traumas? Ein starker EHC Urdorf bodigt die Grasshoppers mit 7:3 Die «Stiere» gewinnen völlig verdient und verteidigen vor 123 Zuschauern ihre Spitzenposition in der 3. Liga problemlos. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 07.01.2023, 22.18 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Tim Kosik steuerte vier Skorerpunkte zum 7:3-Erfolg gegen GC bei. Henry Muchenberger/Archiv

Haben die Urdorfer Eishockeyaner am Samstagabend ihr temporäres GC-Trauma definitiv überwunden? War dieser hochverdiente 7:3-Sieg vor den eigenen Fans der Aufbruch in neue Zeiten? Gut möglich, und vor allem ist es im Hinblick auf die entscheidende Saisonphase zu hoffen. Schliesslich ist nicht ausgeschlossen, dass es die «Stiere» auch in dieser Saison im 3.-Liga-Playoff ab Mitte Februar mit den Stadtzürchern zu tun bekommen.

Und mit den Hoppers hatten die Urdorfer bisher immer ihre liebe Mühe gehabt. Der Erfolg vom Samstag ist erst der dritte Sieg in den vergangenen sieben Duellen mit GC.

Auch der Sportchef jubelte mit den Fans

In den Schoss gefallen ist der elfte Sieg im zwölften Meisterschaftsspiel den Limmattalern indes nicht, sie mussten zumindest in den ersten beiden Dritteln gegen aufsässige Hoppers viel investieren. Erst im Schlussabschnitt setzten die «Stiere» zu einer Art Schaulaufen an. Der Treffer zum vorentscheidenden 6:3 durch Tim Kosik in doppelter numerischer Überzahl in der 46. Minute verzückte Urdorfs Sportchef Michael Schöni derart, dass der sonst eher ruhige Zeitgenosse auf der Stehrampe die Faust ballte und «Das ist Kosik!» in die jubelnde Menge rief.

Beim EHC Urdorf passte am Samstag vieles zusammen. In der Defensive liessen Goalie Michael Kiser und seine Vorderleute wenig zu. Vor dem gegnerischen Tor zauberte vor allem die Linie um Kosik und die Weber-Brüder mit insgesamt vier Toren. In der Qualifikation sind die Urdorfer bisher eine Klasse für sich. Der Traum von der Rückkehr in die 2. Liga lebt auf der Weihermatt mehr denn je.

Telegramm Urdorf - Grasshoppers II 7:3 (4:1, 1:1, 2:0) KEB Weihermatt, Urdorf. – 123 Zuschauer. – SR: Breuer, Duss. – Tore: 2. Culebras (Strafe Hauser) 0:1. 4. Fischer 1:1. 9. Muttoni (Kosik) 2:1. 11. Walter (Uebersax, Bucher) 3:1. 19. (18:15) M. Weber (L. Weber, Kosik) 4:1. 19. (18:45) Culebras 4:2. 37. M. Weber (Kosik) 5:2. 40. Culebras (Strafe Schmassmann!) 5:3. 46. Kosik (L. Weber, Laurin De Crom/Strafen Culebras, Brändli) 6:3. 48. M. Weber (L. Weber, Laurin De Crom/Strafe Brändli) 7:3.

Urdorf: M. Kiser; Diener, Hauser; Laurin De Crom, Brugnetti; D. De Crom, Schwarzenbach; M. Weber, Kosik, L. Weber; Fischer, Muttoni, Kuoni; Walter, Uebersax, V. Kiser; Bucher, Zala, Livio De Crom.

Strafen: 3 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 7 x 2 Minuten plus 10 Minuten (Brändli) gegen Grasshoppers II.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen