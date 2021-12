Cup-Out für den EHC Urdorf gegen Malgin und Co.

Eishockey Cup-Out für die «Stiere»: Malgin und Co. liessen Urdorf keine Chance Mit 1:6 verlor 3.-Ligist EHC Urdorf gegen Pikes Oberthurgau (1. Liga) im National Cup. Immerhin: Die Limmattaler wehrten sich tapfer. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 13.12.2021, 13.50 Uhr

Pikes-Leitwolf Dimitri Malgin (weisses Dress) hielt sich mit dem Toreschiessen gegen Urdorf vornehm zurück. Dreimal steuerte er immerhin ein Assist bei. Alexander Wagner

0:4 in der Liga gegen die Grasshoppers am Samstag, 1:6 im Cup gegen Oberthurgau am Sonntag – die Urdorfer Eishockeyaner haben kein erfolgreiches Wochenende hinter sich. Zwei Niederlagen innert 24 Stunden für den zuletzt erfolgsverwöhnten 3.-Ligisten. Was war da los?

«Kein Kommentar, nächste Frage bitte.» Niki Sirén wollte am Abend nach dem Heimdebakel gegen GC nicht gross in der Vergangenheit wühlen. Lieber bereitete der Urdorfer Chefcoach zusammen mit seinem Assistenten Roman Honegger die schwierige Cup-Partie gegen die zwei Ligen höher spielenden Thurgauer vor.

Ganz der Profi zog Sirén dann doch ein kurzes Resümee, während sich die beiden Mannschaften auf dem Eis aufwärmten: «GC war diesmal einfach besser, punkt. Wir sind zwar gut in die Partie gestartet, doch dann fingen wir einen Konter zum 0:1 ein. Und danach konnten wir nicht mehr reagieren.» Mehr gebe es nicht zu sagen.

Urdorfs Chefcoach Niki Sirén sah am Wochenende die zwei Gesichter seiner Mannschaft. Alexander Wagner

Dass ihr Team 24 Stunden später in der dritten Qualifikationsrunde des National Cups gegen den klaren Tabellenführer der 1.-Liga-Gruppe Ost ran musste, wollten Sirén und Honegger nicht als eine Art Strafaufgabe verstanden wissen. «Das ist ein Spiel, das die Jungs geniessen sollen», so Honegger, «und wenn wir von Beginn weg bereit sind, werden wir uns achtbar aus der Affäre ziehen können.» An eine «Packung», also eine Pleite mit zehn oder noch mehr Treffern Differenz, glaube er nicht.

Die Pikes dominierten, Urdorfer hielten dagegen

Und so war es denn auch. Mit 1:6 fiel die erwartete Niederlage im Rahmen aus. Klar, der haushohe Favorit aus Romanshorn nahm nach dem ersten Drittel mit einer 3:0-Führung im Rücken den Fuss vom Gas und schaltete zwei Gänge zurück. Und ja, die Gäste reisten nicht mit allen Tenören ins Limmattal. Sie nahmen beispielsweise sechs Akteure mit Jahrgang 2000 oder jünger mit.

Mit dabei war aber der 33-jährige Pikes-Leitwolf Dimitri Malgin. Der Bruder von ZSC-Profi Denis Malgin lenkte das Spiel seines Teams und trat als Vorbereiter in Erscheinung. Das Toreschiessen überliess er seinen Teamkollegen.

Urdorf Goalie Florian Wassmer war im Dauerstress und einer der Besten seines Teams. Alexander Wagner

Apropos: Auf Urdorfer Seite konnte sich in erster Linie Goalie Florian Wassmer auszeichnen. Der Routinier zeigte eine starke Leistung und war der beste Akteur in den Urdorfer Reihen. Nach der Partie sprach ein nicht unzufriedener Niki Sirén von einer starken Reaktion auf die Niederlage gegen GC.

Telegramm Urdorf (3. Liga) – Pikes Oberthurgau (1. Liga) 1:6 (0:3, 1:2, 0:1) KEB Weihermatt. – 73 Zuschauer. – SR: Krotak, Stryffeler, Bucher. – Tore: 10. Jeitziner (Malgin) 0:1. 13. Haselbach (Ausschluss De Crom) 0:2. 19. Germann (Malgin/Ausschluss Lenz) 0:3. 29. Malici 0:4. 30. Hauser (Uebersax) 1:4. 34. Germann 1:5. 59. Stepanek (Malgin) 1:6.

Urdorf: Wassmer: De Crom, Hauser; Wiederkehr, Schwarzenbach; Heid, Leimgruber; Lenz, Gotti, Weber; Walter, Uebersax, Kubli; Evangelista, Zala, Kuoni; Fischer. Strafen: 5 x 2 Minuten gegen Urdorf. 2 x 2 Minuten gegen Oberthurgau.

