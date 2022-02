Interview Captain von Unihockey Limmattal: «Keine Frage, wir werden für diese Serie bereit sein» Andris Ladner, 31, steigt am Samstag mit 1.-Ligist Limmattal in die Aufstiegsplayoffs. Der Offensivakteur und Teamcaptain spielt seit sieben Jahren für den in Urdorf domizilierten Klub. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 02.02.2022, 13.05 Uhr

Auch im Playoff? Spezieller Torjubel von Limmattal-Captain Andris Ladner. Alexander Wagner

Mit einem Heimspiel gegen Bassersdorf-Nürensdorf steigen die Limmattaler Unihockeyaner am Samstag (17.30 Uhr, Zentrumshalle Urdorf) in die K.o.-Phase der Meisterschaft. Angeführt werden sie von Routinier Andris Ladner. Der Stadtzürcher spricht im Interview über seine Rolle im Team, seine sportlichen Ambitionen und was es mit jenem Holzstock auf sich hat, der jeweils nach einem Spiel in der Kabine weitergereicht wird.

Am 19. Dezember letzten Jahres absolvierten Sie mit Ihrer Mannschaft letztmals ein Meisterschaftsspiel. Jetzt, sieben Wochen später, geht es gleich mit den Playoffs weiter. Also: Achtung, fertig, los!

Andris Ladner: Ja, es geht gleich richtig zur Sache.

Wie haben Sie sich mit der Mannschaft auf die Weiterführung der Saison vorbereitet? Lange war ja unklar, ob der Amateursport überhaupt wieder loslegen darf. Noch am 11. Januar äusserte sich Teamchef Rolf Gabriel skeptisch, angesprochen auf eine mögliche Weiterführung der 1.-Liga-Saison. Knapp zwei Wochen später kam das Okay des Verbandes, dass weitergespielt wird.

Es war schwierig, aber halt nicht zu ändern. Trainieren durften wir ja die ganze Zeit, haben aber Anfang Januar, als die Fallzahlen nach oben schossen, eine zweiwöchige Pause eingelegt. Dann trainierten wir dreimal mit Maske. Als das Okay vom Verband kam und alle bei uns geboostert waren, begannen wir ohne Maske zu trainieren.

Testspiele standen als Vorbereitung auf die Playoffs aber nicht auf dem Programm?

Nein, das haben wir aus nachvollziehbaren Gründen bewusst ausgelassen.

Mit ein paar Teamtrainings in den Beinen und ohne Spielpraxis geht es nun also in die K.o.-Phase der Meisterschaft.

Darauf freuen wir uns sehr.

Der Gegner heisst Bassersdorf-Nürensdorf.

Ich kann mir denken, worauf Sie hinauswollen.

Vor drei Jahren, das war die letzte Saison vor Corona, die regulär zu Ende gespielt worden ist, schieden Sie mit Limmattal gegen Bassersdorf-Nürensdorf in der ersten Playoff-Runde aus. Wie heuer ging Limmattal als Vierter der Qualifikation in die Serie und scheiterte mit 1:2 nach Siegen.

Danke, dass Sie mich daran erinnern (lacht).

Legendär war das dritte Drittel in der dritten Partie. Die Serie stand nach je einem Heimsieg 1:1, und 20 Minuten vor Schluss des entscheidenden Spiels lag Limmattal in Urdorf mit 4:3 in Führung. Wir sind dennoch gescheitert. Und wie! Der letzte Abschnitt ging mit 0:6 verloren. Bassersdorf gewann die Partie mit 9:4 und die Serie mit 2:1.

So krass war das? Das muss ich irgendwie verdrängt haben. Die letzten paar Gegentreffer kassierten wir wahrscheinlich ins leere Tor. Aber wissen Sie was?

Ich bin gespannt.

Wir haben jetzt die Chance auf Revanche. Keine Frage, wir werden bereit sein.

Sie spielen seit 2015 bei Limmattal, zwei Jahre später kam auch Ihr Zwillingsbruder Valentin ins Team. Phasenweise spielte mit Sebastian auch Ihr zweiter, älterer Bruder in der Mannschaft.

Mit meinen Brüdern zusammen Unihockey zu spielen, ist wunderbar. Sebastian hat mittlerweile seinen Rücktritt erklärt, aber Valentin ist immer noch an Bord.

Erstaunlich daran ist: Keiner von Ihnen drei spielte als Junior bei Limmattal respektive dem damaligen UHC Urdorf.

Das ist korrekt. Als Jungs spielten wir seinerzeit für Cosmic Zürich. Diesen Verein gibt es schon lange nicht mehr. Zu Unihockey Limmattal kamen wir nach unserer Zeit in der Nationalliga A durch gute Kontakte, die sich im Laufe der Zeit ergeben hatten.

Sie spielen seit sieben Jahren für Limmattal. Eine lange Zeit.

Jetzt, wo Sie es sagen …

Eine Luftveränderung hatte Sie niemals gereizt?

Zur Person Andris Ladner Der 31-jährige Offensivakteur spielt seit der Saison 2015/16 bei Limmattal. Ladner ist Teamcaptain und auf dem Feld verlängerter Arm des Trainerduos Spahija/Hunziker. Ladner absolvierte 2011 ein NLA-Spiel für GC und anschliessend deren 82 für die Kloten-Bülach Jets. Der gebürtige Stadtzürcher arbeitet im Paraplegikerzentrum Nottwil und unterstützt dort als Robotics-Spezialist querschnittgelähmte Personen auf ihrem Weg in ein neues Leben.

Zu einem anderen Verein zu gehen, nein. Aber Luftveränderungen gab es in den vergangenen Jahren immer wieder. Trainer kamen und gingen, Spieler kamen und gingen. Einmal war ich interimistischer Spielertrainer.

Sie beendeten 2015 mit gerade mal 25 Jahren Ihre Karriere in der Nationalliga A bei den Kloten-Bülach Jets.

Warum so früh? Sehen Sie, im Unihockey investiert man unglaublich viel Zeit für Trainings und Spiele, vor allem in den höchsten beiden Ligen. Aber Geld verdient man normalerweise im Beruf. Damals forcierte ich mein Studium und musste im Sport einen Schritt rückwärts machen.

Bereut haben Sie diesen Schritt rückwärts nie?

Wie könnte ich? Ich habe einen erfüllenden Beruf im Paraplegikerzentrum Nottwil, spiele in einer geilen Mannschaft, wohne an einem wunderbaren Ort an der Langstrasse. Es passt.

Sie wohnen im «Chreis Cheib»?

Direkt im «Chueche», ja.

Zurück zum Unihockey: Gibt es eigentlich den «Geile-Siech»-Boxgürtel noch? Damit wurde früher nach jedem Spiel der teamintern wertvollste Spieler geehrt.

Der legendäre GS-Gürtel! Ja, den gibt’s sicher noch irgendwo. Aber jetzt zeichnen wir unseren internen Bestplayer nach Spielschluss in der Garderobe mit einem Holzstock und einer Halskette aus Holz aus. Der sieht dann aus wie eine Art Stammesoberhaupt.

Letzte Frage: Ihr Resultat-Tipp für das erste Spiel gegen Bassersdorf-Nürensdorf?

Sorry, ich tippe nicht.

In wie vielen Spielen kommt Limmattal weiter? Reichen zwei oder geht’s über die volle Anzahl von drei Partien?

Tut mir leid, kein Tipp von mir. Ich kann mich nur wiederholen: Wir werden für die Serie bereit sein, unser Trainerstaff wird uns bestens auf den Gegner vorbereiten.

