«Stiere» halten Projekt am Laufen

Eishockey Auch wenn das Saisonziel verpasst wurde: «Stiere» halten ihr Projekt am Laufen Nach dem vorzeitigen Scheitern im Aufstiegskampf analysiert man bei 3.-Ligist EHC Urdorf die Situation. Die Eishockeyaner verfallen nicht in Hektik und planen bereits den nächsten Anlauf Richtung 2. Liga. Ruedi Burkart 25.02.2022

«Wir haben hier ein Projekt gestartet.» Chefcoach Niki Sirén will seinen weiterlaufenden Vertrag erfüllen. Alexander Wagner

Urs Landis ist ein besonnener Zeitgenosse. Der 32-jährige Polizist war früher ein talentierter Goalie, spielte einmal in der NLB für die GCK Lions und liess seine Aktivkarriere vor vier Jahren beim EHC Urdorf ausklingen. Seit 2019 amtet er als Sportchef beim Klub von der Weihermatt. Nach dem Scheitern der Limmattaler im 3.-Liga-Playoff gegen GC («Limmattaler Zeitung» vom Freitag) zieht er erwartungsgemäss unaufgeregt Bilanz:

«Dass wir jetzt schon in die Ferien müssen, war so natürlich nicht geplant gewesen. Wir müssen jetzt eine Auslegeordnung machen, die ganze Saison analysieren.»

Und Landis gibt erfrischend ehrlich zu: «Jetzt, so kurz nach der entscheidenden Niederlage, bin ich, ehrlich gesagt, ein wenig ratlos.» Eines sei für ihn allerdings klar: «Eine Trainerdiskussion wird es bei uns nicht geben. Wir haben volles Vertrauen in Niki Sirén und seinen Assistenten Roman Honegger.» Gut zu wissen: Das Arbeitspapier von Sirén hat auch für die kommende Saison Gültigkeit, die Ligazugehörigkeit spielt keine Rolle.

Der Chefcoach gratuliert und analysiert

Damit wäre das geklärt. Also fragen wir beim 46-jährigen Cheftrainer nach. Wie ist die Stimmung beim ehemaligen Profispieler nach dem abrupten Saisonende?

«Zuerst einmal Gratulation an GC. Die haben sehr clever gegen uns gespielt. Und ja, natürlich bin ich enttäuscht darüber, dass die Reise für uns in diesem Winter nicht noch weiter geht.»

Über das Warum des Scheiterns sagt Sirén: «Wir haben eine junge Mannschaft, die ihre Erfahrungen in entscheidenden Partien erst noch machen muss. Viele meiner Spieler befanden sich noch nie in einer Situation wie vor den Spielen zwei und drei gegen GC.» Beim zweiten Duell gegen die Hoppers – das Heimspiel vor einer Woche – hätte Urdorf mit einem Sieg die Finalrunde klarmachen können, verlor aber in der Penalty-Lotterie. Am vergangenen Mittwoch in Küsnacht ging es dann um alles oder nichts. Und wieder waren die Routiniers von GC den Jungspunden aus dem Limmattal um ein paar Prozente überlegen und gewannen die «Belle» mit 3:2.

Dass Sirén seinen bis im Frühjahr 2023 laufenden Vertrag auf der Weihermatt erfüllen wird, steht für ihn ausser Frage. «Wir haben hier ein Projekt gestartet. Es geht weiter.» Aber, so der Finne weiter, sollten die Entscheidungsträger des Vereins das Gefühl haben, es brauche frischen Wind an der Bande, dann lasse er mit sich reden.

Der Präsident ist trotzdem zufrieden

So geht die nächste Frage an Daniel Bucher, seit 2019 Präsident des EHC Urdorf. Wird Sirén auch in der kommenden Saison Chefcoach bleiben?

«Das ist für mich keine Frage. Wir sind mit der Arbeit von Niki Sirén und Roman Honegger zufrieden. Die beiden haben in den vergangenen Monaten ein Fundament gelegt, auf dem es sich aufbauen lässt.»

Also kein Spielraum für ein bisschen öffentliche Polemik? Bucher: «Wir sind früher als gedacht gescheitert und nehmen in der nächsten Saison erneut Anlauf Richtung 2. Liga. Das ist Sport, es geht nicht immer so, wie geplant.» Punkt.

Sportchef Urs Landis (links) hält an Cheftrainer Niki Sirén fest. Ruedi Burkart

Die eine oder andere Frage gilt es aber bei der Aufarbeitung der Saison 2021/22 doch noch zu beantworten. So jene: Wie konnte es sein, dass Urdorf Ende November den Tabellenführer Engelberg-Titlis in dessen Stadion mit 5:0 schlägt und drei Wochen später auf eigenem Eis gegen GC mit 0:4 untergeht? Wie erklärt man sich diese Leistungsschwankungen? Sportchef Landis bezieht Stellung: «Das war typisch. Wir haben, wie schon erwähnt, eine junge Mannschaft. Wenn dann, wie bei uns geschehen, der eine oder andere Routinier ausfällt, wird’s schwierig.» Ähnlich sieht es Cheftrainer Sirén: «Ich gebe Urs recht mit dieser Analyse. In entscheidenden Partien müssen die älteren Spieler die jungen führen.»

So schätzt man sich in Urdorf sehr glücklich darüber, dass «Leitwolf» und Verteidigungsminister Sebastian Hauser trotz seiner mittlerweile 38 Jahre noch eine Spielzeit anhängt. «Einer wie Sebi ist für unser Team extrem wichtig. Er bringt Ruhe ins Team, kann in der Kabine aber auch mal laut werden», meint Sportchef Landis. Apropos neue Spielzeit: Im Herbst nicht mehr dabei sein werden Ersatzgoalie Eliah Knecht sowie die beiden Feldspieler Keegan Evangelista und Thierry Gotti. Namen von Zuzügen könne man noch keine vermelden, so Landis. «Aber drei, vier neue Gesichter werden der Mannschaft guttun», sagt Präsident Bucher.

