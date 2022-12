Eishockey Als Kind spielte er Klavier: Ein Besuch bei Eishockeyprofi Claudio Cadonau Der Unterengstringer Claudio Cadonau, 34, erlebte als Kind die grossen Zeiten des EHC Urdorf hautnah mit. Nach zwei Meistertiteln mit dem EV Zug spielt der zweifache Familienvater aktuell für die SCL Tigers in der National League. Jetzt kommentieren 16.12.2022, 16.15 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Vor dem eigenen Tor ist sein Arbeitsplatz: Der Unterengstringer Claudio Cadonau (Mitte, gelbes Dress) verteidigt gegen Oscar Lindberg vom SC Bern. Urs Lindt/Freshfocus

In der vergangenen Meisterschaftsrunde stand wieder einmal eine Partie für Eishockeyromantiker auf dem Programm. Am südlichen Fuss des Gotthards trafen sich der HC Ambrì-Piotta und die SCL Tigers zum Duell zweier klassischer Landklubs. Über 160 Jahre existieren die beiden Vereine zusammen, gerade ein einziges Mal schaute dabei ein Meistertitel heraus – 1976 für die legendäre Langnauer Mannschaft um Rolf Tschiemer, Simon Schenk und Michael Horisberger. Gerade diese relative Erfolglosigkeit ist es, was den beiden Klubs eine ganz spezielle Aura verleiht.

Bemerkenswert: Langnau-Verteidiger Claudio Cadonau holte in den vergangenen beiden Jahren als Akteur des EV Zug mehr Titel als beide besagte Klubs zusammen. Cadonau stiess mit dem EVZ 2021 und 2022 in den Playoff-Final vor, zweimal gewannen die Zentralschweizer die letzte Partie der Saison. Nach zwei Spielzeiten in der Zentralschweiz dislozierte der ehemalige Urdorfer Nachwuchsakteur im vergangenen Sommer wieder ins Emmental. Dort, wo er vor dem Wechsel zu Zug schon einmal unter Vertrag gestanden hatte.

Am vergangenen Samstag in der Gottardo-Arena auf dem ehemaligen Flugplatz von Ambrì: Claudio Cadonau erwartet den nächsten Angriff der Leventiner. Soraya Sägesser

Wie tickt der Mann, der von sich selbst sagt, er sei «ein unangenehmer Spieler», und vom Boulevard auch schon mal als «Tigers-Bösewicht» betitelt wird? Cadonau über sich selbst:

«Ein unfairer Spieler bin ich ganz sicher nicht. Aber eine gewisse Härte in eine Partie zu bringen, Checks am Limit durchzuziehen ‒ das ist meine Spielweise.»

Er ist kein Blender, kein Schillerfalter mit Offensivdrang, die Werte seiner Skorerpunkte sind überschaubar. Am offensiv produktivsten war er in seiner ersten Langnauer NLA-Saison mit drei Treffern und zehn Vorlagen.

Kurz und gut: Wo Cadonau draufsteht, ist ehrliche Defensivarbeit drin. Er wisse beim besten Willen nicht, wie viele Minuten er in seiner zwölfjährigen Karriere schon auf der Strafbank verbracht hat, antwortet er auf die entsprechende Frage. «Aber eines ist sicher: In den vergangenen Jahren bin ich ein wenig ruhiger geworden.» Szenen wie im letzten Berner Kantonalderby, als sich Cadonau und Thierry Bader vom SCB eine Keilerei lieferten und danach beide vorzeitig unter die Dusche mussten, seien nun eher die Ausnahme als die Regel.

Von der offenen Weihermatt ging’s ab zum ZSC

Dass Claudio Cadonau dereinst mit Eishockeyspielen seinen Lebensunterhalt verdienen würde, ahnte Anfang der 1990er-Jahre in Unterengstringen niemand. Der aufgeweckte Junge probierte viele Sportarten aus. «Ich ging ins Judo, schwamm gerne und spielte auch Klavier», erinnert er sich. Zu einem grossen Konzertpianisten hat er es nicht gebracht. Gelandet ist Klein-Claudio dann aber auf der damals noch offenen Urdorfer Kunsteisbahn Weihermatt. Er war fasziniert von den «vielen Zuschauern», die damals an die Heimspiele der 1. Mannschaft pilgerten. Die «Stiere» pendelten in jener Zeit zwischen der 1. und 2. Liga, die Heimspiele zogen phasenweise 400 und mehr Zuschauer an.

Im Sommer 1994 startete die Eishockeykarriere des sechsjährigen Claudio Cadonau still und leise mit einem schweisstreibenden Sommertraining bei den Bambini des EHCU. «Ich spielte vier oder fünf Jahre in Urdorf. Dann wechselte ich in die Organisation der ZSC Lions», so Cadonau. Und die Dinge nahmen ihren Lauf. Während der Saison 2006/07 gab er bei den GCK Lions sein Début in der NLB. In den folgenden Jahren durfte Cadonau immer wieder für die ZSC Lions ran, spielte jedoch bis zu seinem Wechsel zu B-Ligist HC Thurgau im Sommer 2010 hauptsächlich in der zweithöchsten Liga.

Zweimal gab’s eine Meisterfeier für Claudio Cadonau (Mitte) beim EV Zug. Jan Pegoraro

Nach Stationen bei Langenthal und Biel landete der Unterengstringer 2018 erstmals in Langnau. Zwei Jahre später kam der Ritterschlag mit dem Transfer zum EV Zug. Dort erlebte Cadonau mit zwei Meistertiteln die bisher erfolgreichste Zeit seiner Karriere. Verlängert wurde der Kontrakt am Zugersee trotz laut EVZ-Sportchef Reto Kläy «guten Leistungen» nicht.

«Ich hatte eine wunderbare Zeit in Zug, die Gespräche mit der sportlichen Leitung waren immer fair. Ich wäre gerne geblieben, aber als ich mit einer Entscheidung hingehalten wurde, musste ich handeln. Schliesslich habe ich eine Familie, ein Haus. Ich konnte nicht pokern.»

So entschied sich Cadonau, das Langnauer Angebot anzunehmen und an die Ilfis zurückzukehren.

Mit seiner Familie wohnt er seit Jahren in Langenthal

Apropos Familie: Claudio Cadonau wohnt mit seiner Lebensgefährtin und den beiden eigenen Kindern in einem Einfamilienhaus in Langenthal. «Dort ist unsere Familien-Homebase, dort fühlen wir uns daheim.» Als er beim EVZ spielte, übernachtete Cadonau ab und zu in einer kleinen Wohnung in Zug. Aber als Familie umziehen, das kam nicht in Frage. Cadonau: «Die Kinder werden jetzt dann langsam eingeschult, haben in Langenthal ihre Kameraden. Das alles ist wichtig.»

Wichtig ist dem Limmattaler auch ein Blick über den Eishockey-Tellerrand. Er ist jetzt 34-jährig und besitzt in Langnau einen Vertrag bis zum Ende der nächsten Saison. Auch wenn er gerne noch möglichst lange Eishockey spielen möchte, einmal kommt auch für ihn der Tag des Karriereendes. Damit Cadonau dann nicht mit leeren Händen dastehen wird, sorgt er vor. Er besuchte die Private Hochschule Wirtschaft in Bern, studierte an der Fachhochschule in Winterthur und ist aktuell daran, den Master in Wirtschaftsrecht abzuschliessen.

Zufrieden ist er mit seiner Leistung noch nicht

Zurück zum Spiel vom vergangenen Samstag in der neuen Gottardo-Arena. Trotz einer ansprechenden Teamleistung verloren die Langnauer mit 1:2 gegen Ambrì-Piotta. «Wir haben eine gute Partie gezeigt. Dass wir ohne Punkte nach Hause müssen, ist bitter», lautete Cadonaus Kurzfazit Minuten nach dem Schlusspfiff im Garderobengang. Mit seiner persönlichen Leistung ist der Unterengstringer nicht zufrieden.

«Ich kann das besser, keine Frage.»

Dann war auch schon Zeit, Adieu zu sagen und in den wartenden Team-Car zu steigen. Schliesslich dauerte die Rückfahrt vom bitterkalten Tessin ins tief verschneite Emmental rund drei Stunden.

Am kommenden Dienstag treffen Cadonau und seine Teamkollegen in der heimischen Ilfishalle auf den letztjährigen Playoff-Finalisten ZSC Lions. Gegen die Zürcher rechnet sich der Limmattaler Chancen auf Punkte aus: «Wir werden vor unseren eigenen Fans alles geben und den Sieg anstreben.» Die letzten vier Heimspiele haben die «Tiger» allesamt gewonnen, auch gegen Bern (4:2) und Fribourg-Gottéron (4:3). Und: Zum Saisonstart am 16. September empfingen die Langnauer schon einmal die ZSC Lions – und siegten mit 2:1 nach Verlängerung. Beste Voraussetzungen also, um den Traum von der Playoff-Qualifikation im Emmental am Leben zu erhalten. (liz)

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen