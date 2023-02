Eishockey Alles oder nichts: Der EHC Urdorf sticht um den Platz in der Aufstiegsrunde Am Donnerstagabend geht es für die Urdorfer 3.-Liga-Eishockeyaner um die Verlängerung der Saison. Um 20.15 Uhr spielen die «Stiere» auf der heimischen Kunsteisbahn Weihermatt gegen die 2. Mannschaft des EV Dielsdorf-Niederhasli um den Einzug in die Aufstiegsspiele. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 22.02.2023, 12.00 Uhr

So soll es auch am Donnerstag sein: Urdorfs Mike Weber feiert zusammen mit Florian Fischer (links) einen Treffer der «Stiere». Henry Muchenberger (8. Januar 2023)

Nach zwei Partien steht die Best-of-3-Serie 1:1 unentschieden. Das erste Spiel verloren die Urdorfer daheim mit 1:2, auswärts siegten sie vier Tage später mit 6:3 und wendeten damit das vorzeitige Saisonende ab.

Gewinnt der EHCU die «Belle», geht es bereits am kommenden Samstag mit einem nächsten Heimspiel weiter: Start in die 2.-Liga-Aufstiegsrunde. Gast auf der Weihermatt wird der HC Poschiavo sein, der Zweitplatzierte der Bündner Gruppe 2. Anspielzeit ist voraussichtlich um 20.15 Uhr. Im zweiten Quali-Playoff der Gruppe 3 hat Engelberg-Titlis die unglaublich enge Serie gegen die Grasshoppers II am späten Dienstagabend für sich entscheiden können. Die Obwaldner gewannen Spiel 3 mit 2:1 nach Verlängerung.

3. Liga Ost, Quali-Playoff, Spiel 3 Donnerstag, 23. Februar: Urdorf (1. der Qualifikation) – Dielsdorf-Niederhasli II (4.), 20.15 Uhr, KEB Weihermatt/Stand in der Serie 1:1.

Bereits gespielt (Dienstag): Engelberg-Titlis (2.) – Grasshoppers II (3.) 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0) nach Verlängerung. Engelberg-Titlis damit mit dem Gesamtskore von 2:1 nach Siegen in den Aufstiegsspielen.

Modus: best of 3.

