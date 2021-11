Eishockey 7:1-Heimsieg gegen Wetzikon II: Der EHC Urdorf erfüllt die Pflicht In der 3. Liga gewinnen die «Stiere» gegen den krassen Aussenseiter klar. Bei Spielmitte war noch kein Tor gefallen. Nach Hälfte der Regular Season liegen die Limmattaler auf Rang 2. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 28.11.2021, 12.17 Uhr

«Lasst euch umarmen, Jungs!»: Die Urdorfer feiern eines ihrer sieben Tore am Samstagabend gegen Wetzikon II. Ruedi Burkart

Es schien am Samstag, als ob sich Spieler und Fans des EHC Urdorf erst wieder daran gewöhnen mussten, gemeinsam in der eigenen Halle eine 3.-Liga-Meisterschaftspartie zu bestreiten. Einen ganzen Monat lang ist man sich in der Weihermatt-Halle nicht mehr begegnet. Die «Stiere» spielten in dieser Zeitspanne viermal auf fremdem Eis und gewannen unter anderem die beiden Spitzenkämpfe gegen Seewen II (3:2) und Engelberg-Titlis (5:0).

Rund 30 Spielminuten lang brauchten Akteure und Zuschauer am Samstag gegen Abstiegskandidat Wetzikon II, um in die Gänge zu kommen. Wohl erarbeiteten sich die «Stiere» gegen die Oberländer eine Chance nach der anderen, ins Tor getroffen haben sie indes nicht. Und die 150 Zuschauer auf der Stehrampe schauten der brotlosen Kunst auf dem Eis vorwiegend still und leise zu.

Mitte des zweiten Drittels kam dann endlich Leben in die Bude. Die zweite Sturmformation um Center Marco Muttoni war dafür verantwortlich, Sandro Lenz erzielte in der 31. Minute das längst überfällige 1:0. Nur gerade 24 Sekunden später glichen die Wetziker mit ihrer ersten gefährlichen Aktion zum 1:1 aus. Und plötzlich waren auch die Zuschauer wach und feuerten ihre Spieler an.

«Wir sind in der Folge geduldig geblieben. Wir wussten, dass die Tore noch kommen ­werden»,

resümierte ein zu­friedener Urdorfer Chefcoach Niki Sirén nach Spielschluss.

Es ging zuweilen wild zu und her auf dem Eis. Ruedi Burkart

Und so war es denn auch. Luca Sireci brachte die «Stiere» nach 34 Minuten mit 2:1 in Führung, Lenz doppelte zwei Minuten später in Überzahl zum 3:1 nach. Damit war die Partie entschieden. Die Wetziker, nur mit zwei vollständigen Linien ins Limmattal gereist, waren geschlagen. Die Urdorfer brachten den sechsten Meisterschaftssieg in Folge locker nach Hause. Am Schluss stand das Skore bei 7:1, und Sirén durfte in die Notizblöcke diktieren: «Unser Sieg geht in Ordnung.»

Urdorf und Engelberg weiter im Gleichschritt

Weil auch Leader Engelberg-Titlis seine Pflicht erfüllte (8:2-Auswärtssieg gegen Illnau-Effretikon II) blieb es an der Spitze der 3.-Liga-Tabelle beim Status quo: Bei Halbzeit der Regular Season liegen die Urdorfer weiterhin einen Verlustpunkt hinter den Obwaldnern.

Die etwas andere Pausenunterhaltung: Urdorfs U9-Nachwuchsteam zeigte vor dem zweiten Drittel, was es drauf hat. Ruedi Burkart

Auf eine sympathische Art und Weise wurden die Zuschauer in der ersten Drittelspause unterhalten. Die Mädchen und Jungen des U9-Nachwuchsteams des EHC Urdorf zeigten den begeisterten Fans während eines kurzen Spiels, was sie können. «Das ist unsere Zukunft, welche wir hier auf dem Eis sehen», meinte der stolze Vereinspräsident Daniel Bucher mit Blick auf die wirbligen Nachwuchs-Eishockeyaner.

So feuerten Eltern, Geschwister und Fans die kleinen Talente an. Ruedi Burkart

Telegramm Urdorf - Wetzikon II 7:1 (0:0, 4:1, 3:0) KEB Weihermatt, Urdorf. – 150 Zuschauer. – SR: Gavoille, Schäch. – Tore: 31. (30:12) Lenz (Heid) 1:0. 31. (30:36) Loffredo 1:1. 34. Sireci 2:1. 36. Lenz (Ausschluss Rubin) 3:1. 38. Schwarzenbach (Ausschlüsse Weber; Rubin) 4:1. 43. Fischer 5:1. 44. Muttoni (Lenz) 6:1. 48. Walter 7:1.

Urdorf: Wassmer; Hauser, L. De Crom; Wiederkehr, D. De Crom; Schwarzenbach, Heid; Leimgruber; Zala, Gotti, Sireci; Lenz, Muttoni, Weber; Walter, Uebersax, Fischer; Evangelista.

Strafen: 2 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 2 x 2 Minuten plus Matchstrafe gegen Wetzikon.

