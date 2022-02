Eishockey 4:1-Erfolg bei den Grasshoppers II: EHC Urdorf erarbeitet sich ersten Matchpuck Die 3.-Liga-Eishockeyaner weisen GC II zum Playoff-Auftakt in ihre Schranken und siegen auswärts resultatmässig relativ klar. Am Samstag haben sie die Chance auf die Finalrunden-Qualifikation. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 17.02.2022, 14.26 Uhr

Die späte Entscheidung in der 53. Minute: Luca Weber (verdeckt), Dorian De Crom (3) und Sandro Lenz (44) feiern das Tor zum 3:0. Ruedi Burkart

Sehr gut gemacht, ihr Urdorfer Eishockeyaner! Mit Ruhe, Disziplin und dem nötigen Quäntchen Glück bodigten die Limmattaler am Mittwochabend in der ersten von maximal drei Playoff-Partien die Grasshoppers in deren Territorium in Küsnacht mit 4:1. Die Tore zum so wichtigen Break in der Serie erzielten Mathias Walter (25.), Thierry Uebersax (31.), Sandro Lenz (53.) und Andreas Kubli (58.). Das Ehrentor der Stadtzürcher zum Schlussresultat fiel erst eine Sekunde vor dem Schlusspfiff. Damit haben die «Stiere» die grosse Chance, mit einem Heimsieg am Samstag die Serie zu entscheiden und die Finalrunde um den Aufstieg in die 2. Liga zu erreichen.