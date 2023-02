Eishockey 18:0-Heimsieg! Der EHC Urdorf beschliesst mit einem «Stängeli» die Regular Season Die 3.-Liga-Eishockeyaner verabschieden die Rapperswil-Jona Lakers II mit einer Packung in die 4. Liga. Jetzt folgen für die «Stiere» die entscheidenden Wochen. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 12.02.2023, 13.20 Uhr

«Freunde, lasst euch umarmen!» Die Urdorfer werden nach dem 18:0-Sieg mit viel Selbstvertrauen in die nun folgenden entscheidenden Partien steigen. Bild: Henry Muchenberger (8. Januar 2023)

Mit einem standesgemässen Sieg haben die Urdorfer Eishockeyaner am Samstagabend die reguläre 3.-Liga-Meisterschaft abgeschlossen. Vor 85 Zuschauern gewann das Team von Chefcoach Niki Sirén auf der heimischen Weihermatt gegen die schon seit längerer Zeit als Absteiger feststehenden Rapperswil-Jona Lakers II mit sage und schreibe 18:0. Es war dies der 14. Sieg im 16. Spiel. Dass die «Stiere» als Gruppensieger nicht mehr gestürzt werden können, war bereits vor der Partie klar gewesen.

Nach dem Erreichen des ersten Teilziels, der Sieg in der Gruppe 3, geht es für die Limmattaler nahtlos weiter. Bereits an diesem Mittwoch treffen sie im Quali-Playoff auf den Gruppenvierten, den EV Dielsdorf-Niederhasli II (20.15 Uhr, KEB Weihermatt). Gleichzeitig duelliert sich der Meisterschaftszweite Engelberg-Titlis mit dem Dritten, den Grasshoppers II. Die Serie wird im Format Best-of-3 gespielt, die möglicherweise bereits entscheidenden zweiten Partien finden am kommenden Wochenende statt. Für die Urdorfer bedeutet das, dass sie am nächsten Samstag, 18. Februar, auf der Sportanlage Erlen in Dielsdorf antreten werden, die Zeit des Anspiels ist noch offen. Eine allfällige dritte Partie würde wieder in Urdorf stattfinden, am Donnerstag, 23. Februar.

Erfolg im Quali-Playoff, dann ginge es um den Aufstieg

Sollten die Urdorfer die Serie gegen Dielsdorf-Niederhasli II gewinnen, würden sie an der Aufstiegsrunde teilnehmen. Diese wird in zwei Gruppen à je vier Mannschaften ausgetragen. Stand heute würde der EHC Urdorf als Sieger der Gruppe 3 auf folgende Gegner treffen: den Zweiten der Bündner Gruppe 2 (Poschiavo oder Samedan), den Sieger des Quali-Playoffs der Gruppe 4 zwischen den Eisbären St.Gallen und Flims sowie auf den Sieger der Tessiner Gruppe 1 (Cramosina oder Chiasso). Alle Teams spielen nur einmal gegeneinander, macht also drei Partien pro Klub. Gut für Urdorf: Laut EHCU-Sportchef Michael Schöni darf der Gruppensieger zweimal daheim antreten und muss lediglich für die zweite Partie reisen. Die Sieger der beiden Aufstiegsrunden-Gruppen steigen in die 2. Liga auf.

Die Termine der Partien in der Aufstiegsrunde: Runde 1 am Samstag, 25. Februar (Heimspiel in Urdorf), Runde 2 am Samstag, 4. März (Auswärtsspiel), Runde 3 am Samstag, 11. März (Heimspiel in Urdorf). Am Samstag, 18. März, tragen die beiden frischgebackenen 2.-Liga-Aufsteiger den Regionalmeister-Final aus.

Kurz und gut: Läuft alles nach Plan, stehen für den EHC Urdorf noch maximal sechs Partien bis zum Erreichen des grossen Ziels, der Rückkehr in die 2. Liga, an.

Urdorf – Rapperswil-Jona Lakers II 18:0 (6:0, 6:0, 6:0) KEB Weihermatt. – 85 Zuschauer. – SR: Keller, Berchtold. – Tore: 4. Schwarzenbach (V. Kiser) 1:0. 6. L. Weber (Bucher) 2:0. 9. (8:03) M. Weber (L. Weber, Kosik) 3:0. 9. (8:22) Diener (Walter) 4:0. 12. (11:23) Kosik (L. Weber) 5:0. 12. (11:50) D. De Crom (Uebersax) 6:0. 21. Kosik (L. Weber, M. Weber) 7:0. 26. Zala (Schmid) 8:0. 27. Kosik (M. Weber, Schwendener) 9:0. 29. Uebersax (Kuoni) 10:0. 33. V. Kiser (Diener/Strafe Amini) 11:0. 35. L. Weber (M. Weber, Kosik) 12:0. 45. Walter (V. Kiser, Zala) 13:0. 47. Walter (D. De Crom, Schwarzenbach) 14:0. 51. (50:15) Zala (Schmid) 15:0. 51. (50:22) M. Weber (L. Weber, Kuoni) 16:0. 53. Diener (Zala) 17:0. 58. L. Weber (M. Weber, Kuoni/Strafe Strickler) 18:0.

Strafen: Keine gegen Urdorf. – 3 x 2 Minuten gegen Rapperswil-Jona Lakers.



Schlussrangliste (alle 16 Spiele): 1. Urdorf 42 (107:27). 2. Engelberg-Titlis 36 (78:61). 3. Grasshoppers II 31 (79:59). 4. Dielsdorf-Niederhasli II 29 (82:59). 5. Akademiker Zürich 27 (78:44). 6. Seewen II 22 (76:78). 7. Wetzikon II 15 (48:76). 8. Illnau-Effretikon II 14 (56:96). 9. Rapperswil-Jona II 0 (27:131).



Paarungen Quali-Playoff: Urdorf (1.) – Dielsdorf-Niederhasli II (4.) und Engelberg-Titlis (2.) – Grasshoppers II (3.). Erste Runde am Mittwoch, 15. Februar. Modus: Best of 3.

