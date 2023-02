Eishockey Bittere 1:2-Heimpleite vor 200 Fans: Der EHC Urdorf enttäuscht zum Playoff-Start Urdorfs 3.-Liga-Eishockeyaner stehen nach der Niederlage gegen Dielsdorf-Niederhasli II mit dem Rücken zur Wand. Am Sonntag müssen sie gewinnen, sonst ist die Best-of-3-Serie und auch die Saison bereits zu Ende. Ruedi Burkart Jetzt kommentieren 16.02.2023, 17.30 Uhr

Urdorfer Bruchlandung: Florian Fischer (Mitte) kann Dielsdorfs 1:0-Torschützen Samuel Oana (links) nicht daran hindern, einen nächsten Angriff einzuleiten. Henry Muchenberger (15. Februar 2023)

So haben sie sich in Urdorf die ganze Sache nicht vorgestellt. Nach einer über weite Strecken lamentablen Vorstellung ziehen die Urdorfer Eishockeyaner in der ersten Partie des Quali-Playoff gegen Aussenseiter Dielsdorf-Niederhasli II mit 1:2 den Kürzeren. Und befinden sich damit eine Partie vor dem drohenden Saisonende. Klar ist: Gewinnen sie am kommenden Sonntag nicht Spiel 2 dieser Serie gegen die Unterländer, ist der Traum von der Rückkehr in die 2. Liga ausgeträumt. Es droht ein ähnlich schnelles Saisonende wie vor Jahresfrist, als auch im Quali-Playoff die Grasshoppers Endstation bedeuteten.

Nach der grandiosen 3.-Liga-Qualifikation, in welcher sie von 16 Partien nur deren zwei verloren haben, stiegen die «Stiere» am Mittwochabend als Gruppensieger und klarer Favorit gegen den Vierten, den EV Dielsdorf-Niederhasli II, in die erste Playoff-Partie. Die Partien in der regulären Saison gewann Urdorf mit 5:0 und 5:3, zudem beschlossen die Limmattaler die Qualifikation mit einem 18:0-Heimsieg gegen Absteiger Rapperswil-Jona Lakers II.

Urdorf-Goalie Wassmer hielt sein Team im Spiel

Dann kam der Mittwochabend. Und da passte plötzlich nur noch sehr wenig zusammen im Spiel der Urdorfer. Die 200 erwartungsfrohen Fans auf der Stehrampe machten mit jeder Spielminute längere Gesichter. Vom dominierenden Auftreten der vergangenen Wochen war kaum mehr etwas zu sehen, es waren im Gegenteil die keck aufspielenden Gäste, die sich die besseren Chancen erarbeiteten. Und vorerst in Urdorf-Keeper Florian Wassmer ihren Meister fanden. Nur selten tauchten die «Stiere» gefährlich vor dem gegnerischen Kasten auf, die beste Chance zur Führung vergab Samuel Kuoni (19. Minute) in Unterzahl.

«Wir haben heute unser Hockey nicht gespielt, waren viel zu kompliziert. Dielsdorf hat das clever gemacht, ist defensiv kompakt gestanden und hat die Mitte für uns geschlossen.»

Der Analyse von Urdorfs Chefcoach Niki Sirén nach Spielschluss gibt es nichts mehr hinzuzufügen. Genau so, fügte Sirén noch an, genau so würde er als gegnerischer Coach auch gegen Urdorf spielen lassen.

Erst in der Schlussphase der Partie legten die Gastgeber den Schalter um, doch da lagen sie bereits seit der 28. Minute mit 0:1 in Rückstand. Erst vergab Walter das 1:1 (43.), zehn Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit jubelten die Urdorfer dennoch. Pech: Die Unparteiischen verweigerten dem vermeintlichen Ausgleich zum 1:1 die Anerkennung. Grund: Dielsdorf-Goalie Janett schien die Scheibe bereits blockiert zu haben, als sie ihm noch aus dem Handschuh geschlagen worden war.

Dann kam die schicksalsschwere 54. Minute. Die «Stiere» waren jetzt endgültig drin in der Partie und suchten mit Vehemenz den Ausgleich. Thierry Uebersax war der nächste an der Reihe, doch EVDN-Hexer Janett liess sich einfach nicht bezwingen. Wie einfach das Toreschiessen sein kann, demonstrierte Dielsdorf gleich im Anschluss an die Urdorfer Chance eindrucksvoll. Ein schneller Pass aus der Defensive, dann ein herrliches Zusammenspiel zwischen Busse und Ryter – 2:0 für die Gäste.

Mike Webers Anschlusstreffer fiel viel zu spät

Damit war die Chose entschieden. In letzten 180 Sekunden spielten die Urdorfer ohne Torhüter und kamen eineinhalb Minuten vor Schluss noch in numerischer Überzahl zum Anschlusstreffer durch Mike Weber. Doch an der Niederlage und dem unschönen Anfang der Playoff-Zeit änderte sich nicht mehr.

Auf die Frage, wie er seine Spieler wieder aufpäppeln will, antwortete Urdorfs Übungsleiter Sirén trocken: «Am Donnerstagabend haben wir auf der Weihermatt ein Training, am Sonntag fahren wir nach Dielsdorf. Und dann wollen wir die Serie noch drehen.» Des Finnen Worte in Gottes Ohr.

3. Liga, Ost, Quali-Playoff EHC Urdorf - EV Dielsdorf-Niederhasli II 1:2 (0:0, 0:1, 1:1)

KEB Weihermatt. – 200 Zuschauer. – SR: Arnet, Emminger. – Tore: 28. Oana 0:1. 54. Ryter (Busse) 0:2. 59. Mike Weber (Fischer, Luca Weber/Urdorf ohne Torhüter) 1:2.

Urdorf: Wassmer; Bucher, Hauser; Brugnetti, Diener; D. De Crom, Schwarzenbach; Leimgruber; Mike Weber, Kosik, Luca Weber; Fischer, Muttoni, Kuoni; Walter, Uebersax, Valentin Kiser; Zala, Schwender.

Strafen: 2 x 2 Minuten gegen Urdorf. – 3 x 2 Minuten gegen Dielsdorf-Niederhasli II.



Quali-Playoff, Spiel 1: Urdorf (1. der Qualifikation) - Dielsdorf-Niederhasli II (4.) 1:2/Stand in der Serie 0:1. Engelberg-Titlis (2.) - Grasshoppers II (3.) 6:7 nach Verlängerung/0:1.

Spiel 2, Samstag: Grasshoppers II - Engelberg-Titlis, 15.30 Uhr, KEB Dolder, Zürich. Sonntag: Dielsdorf-Niederhasli II - Urdorf, 17.15 Uhr, Sportanlage Erlen, Dielsdorf.

Spiel 3 (falls nötig), Dienstag, 21. Februar: Engelberg-Titlis - Grasshoppers II, 20 Uhr, Sporting Park Engelberg. Donnerstag, 23. Februar: Urdorf - Dielsdorf-Niederhasli II, 20.15 Uhr, KEB Weihermatt.

Modus: Best -of-3.

