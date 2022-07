Eisenbahn Von der Spanisch-Brötli-Bahn zur Limmattalbahn: So kam die Verdichtung von Zeit und Raum vor 175 Jahren in Fahrt Am 9. August 1847 begann für die Schweiz das Eisenbahnzeitalter: Zwischen Zürich und Baden rollte die Spanisch-Brötli-Bahn an – mit Folgen bis heute. Matthias Scharrer Jetzt kommentieren 16.07.2022, 05.00 Uhr

Die Spanisch-Brötli-Bahn fährt im Bahnhof Zürich über die neu erstellte Sihlbrücke. Zeitgenössische Illustration von zirka 1847. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Wer heute im Limmattal die Bahn benutzt, muss über Fahrpläne eigentlich nicht mehr gross nachdenken: Es fährt sowieso alle paar Minuten ein Zug auf der Strecke, wo vor 175 Jahren mit der Spanisch-Brötli-Bahn zwischen Zürich und Baden für die Schweiz das Eisenbahnzeitalter begann. Die S-Bahn ist heute fast so häufig unterwegs wie ein Tram, und mit der Limmattalbahn kommt demnächst noch eine Art Tram dazu, das von seinen Machern allerdings lieber Stadtbahn genannt wird.

Stadtbahn: Der Name bringt es auf den Punkt. Der Verkehr ist so verdichtet wie das Siedlungsgebiet, das er erschliesst. Und je mehr Bahn in die Limmatstadt kommt, umso mehr verstädtert diese. Ein Prozess, der mit dem fahrplanmässigen Start der ersten Schweizer Eisenbahn am 9. August 1847 seinen Anfang nahm – auch wenn die Leute sich damals kaum vorstellen konnten, wohin er führen würde.

Eigentlich sollte die Eisenbahn von Zürich nach Basel fahren

Rückblende: Die Schweiz, damals noch ein loser Staatenbund, hatte beim Bahnbau Verspätung. Das Eisenbahnzeitalter hatte in England bereits 1825 begonnen. Als in den 1830er-Jahren dann erste Züge durch deutsche Lande rollten, wollten auch die helvetischen Nachbarn nicht zurückbleiben: Eine Eisenbahnlinie Zürich–Basel sollte her.

Das Vorhaben erwies sich als kompliziert. Es gab Streit um die Streckenführung. Die Kantone Zürich, Aargau und beide Basel konnten sich nicht einigen. Erschwerend kam hinzu: Die Schweiz war zerrissen zwischen Konservativen und Liberalen, Katholiken und Reformierten, was im November 1847 zum Sonderbundskrieg führen sollte. Die eigens gegründete Basel-Zürich-Eisenbahngesellschaft zerbrach, bevor der erste Zug ins Rollen kam.

1846 übernahm das Unternehmen Nordbahn ihre Pläne – und konnte zumindest eine erste Etappe mit der Bahnlinie Zürich–Baden im folgenden Jahr umsetzen. Allerdings galt es dabei, lokalen Widerstand zu bewältigen: Zahlreiche Landeigentümer wehrten sich dagegen, dass fortan Gleise ihre Felder zerschneiden sollten. Im Kanton Zürich gab es deswegen bei 454 Enteignungen 86 Rechtshändel. Im Aargau waren es weitaus mehr: Hier konnten von 550 Fällen nur 52 gütlich geregelt werden, wie es an der Generalversammlung der Nordbahn 1847 hiess.

45 Minuten statt fünf Stunden

Spanisch-Brötli-Bahn: Der erste Fahrplan erschien 1847 als kleines Büchlein unter dem Titel «Die Schweizerische Nordbahn. Erste Section. Zürich–Baden. In malerischer Darstellung des Limaththales». SBB Historic

Doch am 9. August 1847 war es dann so weit: Die Eisenbahn zwischen Zürich und Baden nahm ihren fahrplanmässigen Betrieb auf. Der erste Zug mit ranghohen Regierungs- und Nordbahnvertretern wurde in Zürich zur Feier des Tages mit Kanonenschüssen begrüsst. Der Bahnhof Zürich lag damals noch am Stadtrand. Für den Start ins Eisenbahnzeitalter wurde, nachdem 1846 ein Hochwasser die Gegend geflutet hatte, die Sihlbrücke neu gebaut. Ausserdem verfügte der mehrgleisige Bahnhof zur Limmat hin über eine Drehscheibe, auf der die Züge gewendet wurden.

Der Bahnhof Zürich mit der Spanisch-Brötli-Bahn, Ausschnitt aus einer um 1850 entstandenen Lithografie. Baugeschichtliches Archiv Zürich

Die Bahnwärterhäuschen entlang der Strecke waren bei der ersten Fahrt mit Eichenlaub geschmückt, wie die NZZ damals berichtete. Die Zeitung betonte: Die Reise Zürich–Baden, die bisher gegen fünf Stunden gedauert hatte, liess sich bei der Jungfernfahrt mit rund 140 Fahrgästen in 33 Minuten bewältigen. Fahrplanmässig sollten es dann mit Halt in Altstetten, Schlieren und Dietikon 45 Minuten sein.

Mit anderen Worten: Transporte und Reisen liessen sich nun massiv beschleunigen. Ging es bis anhin im (Pferde-)Schritttempo mit der Kutsche, hoch zu Ross oder zu Fuss durch ländliche Dörfer, dampfte nun der Zug auf einer fadengeraden Linie durchs Limmattal: in sieben Minuten von Zürich nach Altstetten. Weitere sieben Minuten später der nächste Halt: Schlieren. Sechs Minuten danach: Dietikon.

Beim zweigleisigen Bahnhof Dietikon konnten sich die Züge kreuzen. Zudem gab es ein Gleis zum Ver- und Abladen von Waren, wozu auch Vieh gehörte. Von Dietikon waren es dann noch 25 Minuten bis Baden. Wochentags verkehrte der Zug in beide Richtungen viermal, sonntags bei gutem Wetter fünfmal.

Der Bahnhof Baden mit der Spanisch-Brötli-Bahn: zeitgenössische Illustration von zirka 1848. Durch die offene Bahnhofshalle sieht man den Schlossbergtunnel, den ersten Eisenbahntunnel der Schweiz. SBB Historic

Blätterteiggebäck gab der Bahn ihren Namen

Die Lokomotiven, die auf der ersten Eisenbahnstrecke der Schweiz verkehrten, hiessen «Limmat», «Aare», «Rhein» und «Reuss» und wurden in Karlsruhe (D) gebaut. Ihre Namen brachten den Anspruch zum Ausdruck, eine Eisenbahnverbindung durchs Mittelland zwischen Zürich und Basel zu schaffen. Doch dazu kam es vorerst wegen der oben erwähnten Streitereien nicht.

Die Dampflok «Rhein», hier in einer Aufnahme von 1867 beim Bahnhof Zürich, war eine der vier Lokomotiven, mit denen die Spanisch-Brötli-Bahn das Eisenbahnzeitalter in der Schweiz einläutete. zvg

Dafür bürgerte sich schon bald die Bezeichnung «Spanisch-Brötli-Bahn» für den Zug durchs Limmattal ein. Grund: Ein bei reichen Zürchern beliebtes Blätterteiggebäck konnte nun schnell herbeigeschafft werden. Früher hatten es Dienstboten zu Fuss aus Baden geholt, da es den Bäckern des reformierten Zürich verboten war, derart Luxuriöses herzustellen.

Am meisten Fahrgäste gab es am Sonntag

Die zumeist mit vier Personen- und zwei offenen Steh- beziehungsweise Güterwagen bestückten Züge transportierten in der ersten Betriebswoche von Montag bis Freitag jeweils täglich 700 bis 1100, am Sonntag dann 3278 Personen, wie die NZZ am 18. August 1847 bilanzierte.

Im Zuge des Sonderbundskriegs gingen die Fahrgastzahlen vorübergehend zurück. Doch das Eisenbahnzeitalter liess sich nicht mehr aufhalten. Diverse private Unternehmen bauten in den folgenden Jahrzehnten das landesweite Bahnnetz, das ab 1902 die neu gegründeten SBB übernahmen.

Die Entwicklung des Schweizer Bahnnetzes. Aus dem Atlas der Schweiz von 1907. zvg

