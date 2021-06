Dietikon Ein Träne zum Abschied: Musikschüler spielen für ihren Lehrer Livio Castioni Sieben junge Dietiker Pianisten läuteten mit ihren Auftritten einen neuen Lebensabschnitt ein für ihren Klavierlehrer Livio Castioni. Maurus Held 27.06.2021, 19.29 Uhr

Blumen zum Abschied: Livio Castioni (links) zusammen mit Daniela Jordi-Körte und seinen Musikschülern. Bild: Maurus Held

Am ersten Musikschulkonzert seit über einem Jahr wurde ein besonderer Moment gefeiert. Sieben junge Dietiker Klaviertalente verabschiedeten ihren Musiklehrer Livio Castioni in den Ruhestand. Zahlreiche Eltern, Grosseltern und Geschwister der Musikerinnen und Musiker waren erschienen, um Derin, Esmera oder Noah am Klavier zuzuhören.