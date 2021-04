Dietikon Design der Limmattalbahn fällt durch: Stadtrat erwartet, dass sie die Logos und Schriften anpasst Weil ihm das Erscheinungsbild der Limmattalbahn nicht passt, hat der Dietiker Stadtrat mit der Aargauer Bahnbetreiberin AVA gesprochen. Diese will jetzt nochmals über die Bücher. Sven Hoti 20.04.2021, 16.16 Uhr

Sowohl das Dietiker Parlament als auch der Stadtrat stören sich an der Grösse des AVA-Signets auf den Fahrzeugen der Limmattalbahn. Bild: zvg

Beim Thema Limmattalbahn erhitzen sich die Gemüter. Nicht nur wegen der vielen Baustellen in der Region. Sondern auch wegen des Designs, das deren Betreiberin, die Aargau Verkehr AG (AVA), letztes Jahr vorgestellt hatte. Nicht zuletzt sorgt der Schriftzug der AVA für Diskussionen. Nun kommt Bewegung in die Sache.

Der Dietiker Stadtrat geht davon aus, dass die AVA in den kommenden Monaten «deutliche Anpassungen» an der Grösse und Platzierung der Schriften und Logos an der Bahn vornimmt. Dies schreibt er in seiner Antwort auf ein Postulat, das Parlamentarier Ernst Joss (AL) im Oktober eingereicht hatte. Im Dezember 2020 hat sich der Stadtrat gemäss eigenen Angaben mit einem Brief an die AVA gewandt, der Anfang Januar beantwortet wurde.

Die AVA will auf Werbung an den Fenstern verzichten

In seinem Schreiben habe der Stadtrat «mit Nachdruck gefordert, dass die Schriftzüge und Logos auf den Fahrzeugen allen Betrachtern auf den ersten Blick den Lokalbezug zum Limmattal aufzeigen sollen». Zusätzlich habe er die AVA aufgefordert, auf das Verkleben der Fenster mit Werbung zu verzichten. Seine Erklärung:

«Nicht das Logo der Betreiberin sollte den Nutzern aufgrund seiner Grösse und Positionierung als Erstes ins Auge springen, sondern der Name ‹Limmattalbahn› sollte auf den ersten Blick erkennbar und gut lesbar sein.»

Aufgrund des Schreibens der Stadt erwäge die AVA nun eine Überprüfung der Schriftgrössen der einzelnen Elemente im Rahmen der finalen Ablieferung der Fahrzeuge. Ein kleiner Erfolg wurde offenbar bereits erreicht: In ihrem Antwortschreiben vom Januar habe die AVA zugesagt, auf eine Beklebung der Fenster zu verzichten. Für die Grösse des AVA-Logos und des Schriftzuges gebe es der AVA zufolge keine gesetzlichen Vorgaben. Deshalb seien flexible Anpassungen möglich, schreibt der Stadtrat. Sein Fazit:

«Aus Sicht der Stadt Dietikon sollte eine solche Anpassung der Grössen des Logos und des Schriftzuges ‹Limmattalbahn› ohne Verletzung des grundsätzlichen Designkonzeptes möglich sein.»

Mit seiner Antwort hat der Dietiker Stadtrat seine Unterstützung für die Forderungen von Gemeinderat Ernst Joss (AL) zum Ausdruck gebracht. Joss hatte in seinem Vorstoss den Stadtrat gebeten, mit der AVA das Gespräch zu suchen. Weitere 18 Gemeinderäte von links bis rechts hatten das Postulat mitunterzeichnet.

Der Dietiker AL-Gemeinderat Ernst Joss kritisierte das aktuelle Design der Limmattalbahn. Bild: zvg

Der Dietiker AL-Gemeinderat kritisierte darin das aktuelle Design, insbesondere den seiner Meinung nach fehlenden Wiedererkennungswert der neuen Fahrzeuge. Joss: «Wer die Limmattalbahn in einer Station einfahren sieht, erkennt auf der Frontseite das AVA-Signet. Es kommt also die AVA und nicht die Limmattalbahn.»

Die Fahrzeuge der Limmattalbahn sollten klar als solche zu erkennen sein, und nicht als solche der AVA, meinte der Gemeinderat. Eine allfällige Werbung solle darüber hinaus das Erscheinungsbild nicht beeinträchtigen. In seinem Vorstoss schrieb Joss:

«Die Limmattalbahn soll die Bahn von Limmattalerinnen und Limmattalern sein. Dies soll auch im Design klar zum Ausdruck kommen. Leider trifft dies beim aktuellen Vorschlag nicht zu.»

Noch seien die Fahrzeuge nicht produziert. Es gebe noch Zeit, am Design Änderungen vorzunehmen, so Joss. «Wenn die AVA am Erfolg der Limmattalbahn interessiert ist, dann muss sie einer Designänderung zustimmen, damit die Limmattalerinnen und Limmattaler die Bahn als ihre Bahn erkennen.»

Es wurden mehrere Designs für die Bahn vorgeschlagen

Die Limmattalbahn wird in den Farben Grau, Weiss und Blau daherkommen. Sie wird mit «Limmattal Bahn» angeschrieben sein, wie die «Limmattaler Zeitung» im vergangenen Jahr publik machte. Vorgängig standen mehrere Vorschläge im Raum, wie Mathias Grünenfelder, stellvertretender CEO und Leiter Grossprojekte von Aargau Verkehr, bestätigt. «Wir haben verschiedene Grundkonzepte mit farblichen Untervarianten entwickelt.» Einige davon hat die «Limmattaler Zeitung» auf Anfrage erhalten.

Stiess auf breiten Widerstand: Der erste Entwurf mit einer weiss-grünen Limmattalbahn. Visualisierung: zvg

Das am weitesten ausgearbeitete Design zeigt eine grün-weisse Limmattalbahn mit einem blauen AVA-Logo auf der Front sowie mehreren, unterschiedlich grossen Logos an den Seiten. Dieser erste Entwurf stiess in den Gemeinden auf wenig Begeisterung, wie der Schlieremer Stadtpräsident Markus Bärtschiger (SP) in einer Parlamentsdebatte im November 2020 erwähnte und wie nun auch der Dietiker Stadtrat in seiner Antwort bestätigt. Auch die beteiligten Kantone Zürich und Aargau hiessen den Entwurf nicht gut und gaben neue Varianten in Auftrag.

Eine violett-weisse Limmattalbahn war ebenfalls im Gespräch. Visualisierung: zvg

Unter den Entwürfen findet sich auch ein violett-weisses Design. Auch dieses vermochte nicht zu überzeugen.