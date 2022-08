Oberengstringen: Konzert in der Kirche begeisterte das Publikum

Ein kräftiger Bass und Flötenklänge erfüllten die Kirche Das Flötenensemble Le Pli und der bolivianische Bassist José Coca Loza zogen die Konzertbesucher in Oberengstringen in ihren Bann. Christian Murer 22.08.2022, 16.50 Uhr

Das Flötenensemble Le Pli mit Nuriia Kashenova, Ines Castro, Marilina Mora und Ivan Denes. Christian Murer Sänger José Coca Loza konnte mit seiner kräftigen Stimme das ­Publikum mitreissen. Christian Murer José Coca Loza singt hier eine Bass-Arie. Christian Murer Flötistin Nuriia Khasenova. Christian Murer Wunderschönes Gesteck vor dem Altar in der katholischen Kirche St. Mauritius in Oberengstringen. Christian Murer

Von vier Ecken der Kirche ertönten am Sonntagnachmittag Flötenklänge. Mit dem Eingangsstück «Fu-Mon» vom japanischen Komponisten Yoshihisa Taïra wurden die Besucher des Konzerts in der katholischen Kirche St.Mauritius in Oberengstringen in die Klänge des Flötenensembles Le Pli, französisch für die Falte, eingehüllt.

Die Interpreten Nurija Khasenova, Ivan Denes, Marilina Mora und Ines Castro zauberten eine geheimnisvolle Stimmung ins Kirchenschiff. Sie erfreuten das Publikum mit den älteren und neuzeitlichen Melodien von Giovanni Paisiello, Klaus Huber, Henri Tomasi, Felix Mendelssohn Bartholdy und Gioachino Rossini.

Erfolgreicher Sänger José Coca Loza trat auf

Nach den Flötenklängen ertönte eine kräftige Stimme. Der bolivianische Sänger José Coca Loza aus Oberengstringen begeisterte in einer Arie von Alessandro Scarlatti mit seiner kräftigen Bassstimme. Er wurde von Ana María Fonseca Núñez am Flügel begleitet. Loza hat bereits eine erfolgreiche Karriere hinter sich.

Nach seinem Studium in Klavier und Gesang, unter anderem an der University of Arizona (USA), schloss er 2015 seinen Bachelor an der Hochschule für Musik in Basel ab. Unter anderem trat er 2017 beim ersten «Stars and Rising Stars»-Festival in München mit der Opernsängerin Cecilia Bartoli auf. Auch an der Schlossoper in Haldenstein in Graubünden ist er schon aufgetreten, so etwa 2013 als Sparafucile in «Rigoletto». Dies war sein grosses Debüt in der Schweiz. Schon mehrmals erhielt der 1989 geborene Loza einen Studienpreis des Migros-Kulturprozents.

Konzert-Programm ­begeisterte Zuhörerschaft

Auch das Flötenensemble Le Pli kann auf eine lange Geschichte zurückblicken. Es wurde 2013 gegründet. Schon viel früher begannen freilich die damals noch jungen Musiker in den unterschiedlichsten Ecken der Welt mit dem Studium ihres Instruments. Die Initiative zur Gründung des Flötenensembles Le Pli kam vom in Bolivien geborenen Oberengstringer Ivan Denes aus.

Die Begeisterung und der Schwung der Musiker übertrug sich auf die Konzertbesucher. Der 15-jährige Gymnasiast Martin Gasser, der selbst Querflöte spielt, und sein 13-jähriger Klavier spielender Bruder Raphael aus Uster sagten nach dem Konzert:

«Das Flötenquartett hat uns besonders gut gefallen. Vor allem das vielfältige Konzert-Programm fanden wir super.»

Auch Irene Caprez aus Zürich war vom Konzert begeistert: «Das Flötenensemble Le Pli hat mich mit ihren alten und modernen Stücken beeindruckt. Auch den Sänger José Coca Loza fand ich grossartig.» Eine andere Besucherin aus Oberengstringen meinte: «Die beliebten Arien und Quartette haben mir sehr gut gefallen. Vor allem den Bassisten fand ich sensationell.»