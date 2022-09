Buchtipp aus Birmensdorf: Ein Buch, das zum Nachdenken anregt

Bibliothekentipp aus Birmensdorf «Kaum vorstellbar, welche Stärke ein Mensch haben muss, um ein solches Schicksal zu überstehen»: Dieses Buch regt zum Nachdenken an Maya Del Bon, Mitarbeiterin der Bibliothek Birmensdorf, hat es die Biografie «Rebellin» von Rahaf Mohammed angetan. Katja Brogle* 27.09.2022, 05.00 Uhr

«Rahafs Stärke hat mich nachhaltig beeindruckt», sagt Maya Del Bon über «Rebellin. Meine Flucht aus Saudi-Arabien oder Wie ein Hashtag mein Leben rettete.» zvg

Maya Del Bon arbeitet seit Februar 2016 in der Gemeinde- und Schulbibliothek Birmensdorf. Zu ihren Hobbys gehören Handarbeiten, viel Bewegung an der frischen Luft, auf Reisen neue Kulturen kennen lernen und natürlich lesen. Am liebsten liest sie Krimis und Thriller, für einmal hat es ihr aber ganz unerwartet eine Biografie angetan.

Wieso hast du zu diesem Buch gegriffen?

Maya Del Bon: Während der Sommerferien habe ich den Medienkasten geleert und das Buch «Rebellin. Meine Flucht aus Saudi-Arabien oder Wie ein Hashtag mein Leben rettete» von Rahaf Mohammed gesehen. Das Cover und der Klappentext haben mich sofort angesprochen. Ich lese zwar selten Biografien, und wenn doch, brauche ich eher lange, bis ich das Buch gelesen habe. Nicht bei dieser Biografie. Die habe ich regelrecht verschlungen.

Worum geht es im Buch?

Das Buch startet mit der Flucht der 18-jährigen Rahaf Mohammed vor ihrer Familie aus Saudi-Arabien nach Bangkok. Doch plötzlich gibt es einen Schnitt und man taucht in ihre Kindheit ein und erfährt, wieso die junge Frau geflüchtet ist. Erzählt wird Rahafs dramatische Geschichte, die Unterdrückung und Bedrohung durch ihre eigene Familie, ihre Ängste, ihre Träume und schliesslich ihr Neuanfang in Freiheit. Vielleicht erinnert man sich an den Hashtag #SaveRahaf im Januar 2019, der via Twitter um die ganze Welt ging und der jungen Frau das Leben rettete. Dank des Hashtags wurde die UNO auf sie aufmerksam, und schliesslich erhielt Rahaf Asyl in Kanada, von wo aus sie sich heute für die Rechte von Mädchen und Frauen in Saudi-Arabien engagiert.

Was hat dir am Buch besonders gefallen?

Der abrupte Wechsel zwischen Flucht und Rückblende hat für mich zuerst etwas unpassend gewirkt, wollte ich doch wissen, wie es mit Rahafs Geschichte weitergeht und ob alles gut kommt. Gerade diese Spannung war es dann aber, die mich durch das Buch geführt und bewirkt hat, dass ich es nicht mehr weglegen konnte. Ich habe viel über die Kultur und die Traditionen Saudi-Arabiens gelernt. Rahaf spricht an, was ihrer Meinung nach in ihrem Geburtsland falsch läuft. Man spürt aber auch die Liebe zu ihrer ehemaligen Heimat und zu ihrer Familie. Für mich ist es kaum vorstellbar, welche Stärke ein Mensch haben muss, um ein solches Schicksal zu überstehen und nicht daran zu zerbrechen.

Wem würdest du dieses Buch empfehlen?

Allen, die gerne Tatsachenberichte und Biografien lesen oder etwas über andere Kulturen und Traditionen erfahren möchten. Das Buch hat mich sehr zum Nachdenken angeregt, und Rahafs Stärke hat mich nachhaltig beeindruckt.

* Katja Brogle ist die Leiterin der Gemeinde- und Schulbibliothek Birmensdorf.

Rahaf Mohammed: «Rebellin. Meine Flucht aus Saudi-Arabien oder wie ein Hashtag mein Leben rettete», erschienen im Verlag C. Bertelsmann.