EHC Urdorf Die «Stierchen» auf dem Glatteis im Bärenland: So trainiert der Nachwuchs der Eishockeyaner in Arosa Noch bis Freitag absolvieren die U13-Junioren vom EHC Urdorf ihr Trainings-Camp. 29 Kids aus dem Limmattal frönen ihrem liebsten Hobby. Ruedi Burkart, Arosa Jetzt kommentieren 13.10.2021, 11.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Voller Einsatz während der ganzen Woche: Zwei Eistrainings pro Tag stehen auf dem Programm. Ruedi Burkart

«Wo sind die Jungs, die heute Küchendienst haben?» Der resolute Chef der Unterkunft, in der die Urdorfer Delegation für diese Woche Quartier bezogen hat, tritt nach dem Mittagessen strammen Schrittes vor die Tür und bellt: «Es ist noch nicht fertig abgetrocknet worden.» Draussen vor dem Haus mit dem sinnigen Namen «Juhui» schauen sich die Handvoll Urdorfer Junioren, welche in die Herbstsonne blinzeln, wortlos an. Einige grinsen.

Dem Eishockey-Nachwuchs gefällt es in Arosa. Sogar ein Adler hebt ab. Ruedi Burkart U13-Cheftrainer Roman Honegger gibt auf dem Eis Anweisungen. Ruedi Burkart Die harten Trainings geben Durst. Ruedi Burkart Bei einer Art American Football wird auch polysportiv gearbeitet. Ruedi Burkart Bei einer Art American Football wird auch polysportiv gearbeitet. Ruedi Burkart «Hier muss der Verteidiger stehen, dort der Stürmer»: Roman Honegger (links) und Fabian Kiser besprechen die Übungen des Nachmittags. Ruedi Burkart «En Guete!»: Urdorfs Vereinspräsident Daniel Bucher (rechts) greift beim Mittagessen persönlich zur Schöpfkelle. Ruedi Burkart

«Alles ist okay, wir müssen gleich runter in die Halle. Die andere Gruppe übernimmt den Dienst», klärt U13-Cheftrainer Roman Honegger die Situation kurzerhand auf. Doch bevor sich die Eishockeyaner auf den fünfzehnminütigen Weg in die Eishalle machen, posieren alle noch rasch für ein Gruppenbild.

«Sagen Sie den Leuten im Limmattal bitte, dass es uns hier oben wunderbar geht»,

raunt einer der Jungspunde noch rasch dem Journalisten zu. Nach dem Foto-Shooting geht’s zum zweiten Eistraining des Tages.

Auf dem «Gletscher» wird das Gelernte gleich umgesetzt

Während Honegger zusammen mit Trainerkollege Fabian Kiser und der einen Gruppe der Junioren – die Elite-Spieler – also runter ins Dorf marschiert, lauschen die anderen – die Spieler der A-Mannschaft – im Essraum den Worten von Reto Barbarits. Auf dem Programm steht an diesem Nachmittag das Thema «Körperspiel». Barbarits, Vizepräsident des EHCU und gleichzeitig Nachwuchs-Chef, bringt den Spielern mit Worten bei, wie man sich im Zweikampf verhalten soll. «Es geht nicht nur darum, einen Gegner zu checken», so Barbarits, «vieles hängt auch vom Positionsspiel ab.»

Zur gleichen Zeit, rund einen Kilometer Luftlinie entfernt. In der Eishalle Obersee zeigt Cheftrainer Roman Honegger seinen Junioren genau jenes «Körperspiel» vor, über welches oben im «Juhui» gesprochen wird. «So fährt man an einen Gegner heran, in diesem Winkel. Dann kommt er nicht mehr weg», sagt Honegger und klemmt einen Spieler mit sanftem Druck an der Bande ein. Theorielektionen bringen nur dann etwas, wenn man das Gelernte auch auf dem Eis trainiert, so Honegger. «Dafür ist unser Lager ideal. Wir probieren den Jungs in der Theorie unsere Ideen näher zu bringen. Und können dies gleich eins zu eins umsetzen.» Honegger war in jüngeren Jahren Profispieler, er weiss, wovon er spricht.

28 Jungen und ein Mädchen weilen zurzeit in Arosa. Betreut werden sie von fünf Trainern. «Es klappt tipptopp, ich bin sehr zufrieden. Auch mit der Disziplin der Kinder», sagt Daniel Bucher. Der Urdorfer Vereinspräsident weilte ein paar Tage in Arosa und machte sich vor Ort ein Bild. Bucher:

«Alle arbeiten hier konzentriert und fokussiert. Ich mache den Kindern ein Kompliment und winde dem Trainerstaff ein Kränzchen.»

Schliesslich sei es in der heutigen Zeit alles andere als selbstverständlich, dass einfach so eine Woche Ferien für die Arbeit mit Kindern geopfert werde. Sportchef Barbarits: «Alle, die hier in Arosa sind, haben ein Ziel – nämlich gemeinsam besser werden. Dafür lohnt es sich, die Arbeit auf sich zu nehmen.»

Gearbeitet wird nicht nur auf dem «Gletscher», wie die Eishockeyaner das Eisfeld nennen. Auf einem Kunstrasen gleich neben der Halle wird an diesem Vormittag unter dem Programmpunkt «Off Ice» eine Art American Football gespielt. Régis Lehmann, ein ehemaliger Basketballer aus dem Elsass, erklärt den jungen Eishockeyanern die Regeln. Dann geht’s los. Kondition, Technik, Spielübersicht – alle diese Elemente werden trainiert. Dann ist Schluss mit Schwitzen unter der Aroser Herbstsonne. «Duschen und Abmarsch um Viertel nach», lautet die unmissverständliche Direktive.

In Zeiten von Corona ist die Durchführung von Lagern jeder Art eine spezielle Herausforderung. Beim EHC Urdorf verfügen alle Trainer über ein Zertifikat, die Spieler der U13 rückten am vergangenen Sonntag mit einem negativen Schnelltest ein. «So sind wir auf der sicheren Seite», sagt Roman Honegger.

Am Freitag ist der Lagerzauber auch schon wieder vorbei. Dann heisst es um 11 Uhr Abschied nehmen von Arosa und dem nahen Bärenland. Dort oben bei der Mittelstation der Weisshorn-Luftseilbahn waren die Limmattaler zwar dieses Jahr nicht. Aber einen speziellen Abstecher machen sie noch. Am Mittwochabend schauen sich alle die Partie in der MySports-League zwischen Arosa und Dübendorf an. Dafür gibts eine Ausnahme betreffend Bettruhe. Normalerweise ist um 21 Uhr Zapfenstreich, am Mittwoch rückt dieser «ein wenig» (Zitat Honegger) nach hinten.

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen