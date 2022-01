Ecopark Tivoli Spreitenbach ist das neue Mekka der Online-Supermärkte Coop.ch hat im Industriegebiet bereits sein Verteilzentrum, nun zieht Farmy.ch nach. Rund 7000 Quadratmeter wird der drittgrösste Online-Supermarkt der Schweiz im Ecopark in Spreitenbach einnehmen. Dieser gehört einer Holding der Lego-Erben. Claudia Laube Jetzt kommentieren 26.01.2022, 05.00 Uhr

Früher eine Druckerei, heute der «Ecopark»: Die Holding der Lego-Erben lässt das Gebäude aktuell ökologisch sanieren. Bild: Valentin Hehli (21. Oktober 2021)

Seit Ausbruch der Pandemie boomt der Online-Lebensmittelhandel. Die drei grössten Player auf dem Markt, Migros Online, Coop.ch und Farmy.ch, legten auch im vergangenen Jahr weiter zu. Wachstum verzeichnet seit längerem auch Spreitenbach – vor allem die Aussicht auf die Limmattalbahn zieht Investoren und Unternehmen an.

Das Spreitenbacher Industriegebiet Härdli war jedoch zuvor schon attraktiv für Unternehmen, die viel Raum und eine nahe liegende Autobahnausfahrt benötigen. Bereits seit 2009 ist das Verteilzentrum von Coop.ch im Industriegebiet angesiedelt, von dem aus die ganze Deutschschweiz beliefert wird.

Nun zieht Konkurrent Farmy.ch nach und verlegt sein Hauptquartier aus dem zürcherischen Altstetten nach Spreitenbach. Jedoch nicht ins «Härdli», sondern in die Nähe des Shoppingcenters: In den Ecopark Tivoli, der «momentan besten Adresse für verantwortungsbewusste Unternehmen», wie das Gebäude mit rund 20'000 Quadratmetern Fläche im Internet angepriesen wird. Es gehört der Kirkbi Real Estate, einer Holding der milliardenschweren dänischen Lego-Erbenfamilie Kristiansen, die einen Teil des Vermögens verwaltet.

Die Angestellten von Farmy werden im ökologisch sanierten Ecopark vom 2000 Quadratmeter grossen Dachgarten profitieren können – inspiriert von Google. Visualisierung: zvg

Nach der Schliessung der Limmatdruck AG Anfang 2020 hatte die Holding das Gebäude an der Pfadackerstrasse 10 erworben. Aktuell wird es einer ökologischen Sanierung unterzogen. Im Ecopark wird auf Nachhaltigkeit und «ESG-Kriterien» gesetzt, also auf «Environmental, Social and Governance», auf Umwelt, Soziales und verantwortungsvolle Unternehmensführung. Die Firmen, die hier künftig wirtschaften, sollen einen nahezu klimaneutralen Rahmen mit speziellem Benefit erhalten. Dazu gehört – inspiriert von Google – ein 2000 Quadratmeter grosser Dachgarten mit eigener Tartanbahn.

«Mit dem Ecopark haben wir ein Objekt gefunden, das perfekt zu unseren Werten und Leitlinien passt», sagt Farmy.ch-Mediensprecherin Fiona Lenz. Schon länger hatte das 2014 gegründete Start-up, auch gerne als Online-Hofladen bezeichnet, nach einer grösseren Location gesucht. 2021 machte das Unternehmen 32 Millionen Franken Umsatz und legte damit gegenüber 2020 um 23 Prozent zu. 2020 stieg der Umsatz gar um 170 Prozent auf 26 Millionen Franken. Dennoch: Farmy.ch klaut den Grossen zwar Marktanteile, backt aber immer noch die kleineren Brötchen als die Konkurrenten. Zum Vergleich: Coop.ch steigerte 2021 den Umsatz auf rund 266 Millionen und Marktführerin Migros Online auf 330 Millionen Franken.

Wachstum erfordert grössere Fläche

Dass Farmy.ch den Weg nach Spreitenbach findet, hat wenig mit Coop.ch und viel mit dem Ecopark zu tun. Künftig besetzt das Unternehmen dort im Erd- und Untergeschoss rund 6900 Quadratmeter. Fiona Lenz:

«Allein die Fläche ist ein grosses Plus, da unser aktueller Standort in Altstetten dem enormen Wachstum von Farmy auf Dauer nicht standhalten kann.»

Der Ecopark biete zudem eine moderne Infrastruktur, grosse Lagerflächen «und die Möglichkeit, mehr eigene Produktionslinien ins Haus zu holen». Mit den Stellplätzen vor Ort gäbe es auch genug Platz für die Farmy-Flotte. Diese besteht aus Elektromobilen. Das werde sich auch am Standort in Spreitenbach nicht ändern, sagt Lenz. «Zudem ist geplant, die Flotte weiter auszubauen.»

Auf der Website preist der Online-Hofladen aktuell «über 14’500 handverlesene Produkte von über 1200 authentischen Produzenten» an. Insgesamt arbeiten rund 230 Personen für Farmy.ch, 130 davon in Altstetten: «Langfristig sollen alle Mitarbeitenden nach Spreitenbach umziehen, die auch aktuell in Altstetten arbeiten. Zusätzlich werden wir unser Team vergrössern können», so Mediensprecherin Lenz. Noch ist der genaue Umzugstermin aber nicht bekannt: «Anvisiert wird Ende 2022.»

Eine der Hallen im Ecopark, die gerade saniert werden. Bild: Valentin Hehli (21. Oktober 2021)

Bis dann soll auch die Sanierung des Ecoparks ganz abgeschlossen sein. Kirkbis Real Estate-Manager Daniel Kunz freut sich darüber, mit Farmy eine Mieterin gewinnen zu können, «die unsere Werte und Visionen für eine nachhaltigere Zukunft teilt.» Die Vision für die neuen Nutzer, in einer Immobilie zu arbeiten, die einerseits nachhaltig sei und andererseits verschiedene Annehmlichkeiten biete, komme sehr gut an: «Rund ein Jahr vor Fertigstellung der Sanierung sind bereits 80 Prozent des Gebäudes vermietet», so Kunz.

