Am zweiten Bierfest Pivo ist auch der Dietiker Cider dabei

Dietikon/Wettingen Das Bierfest Pivo findet zum zweiten Mal statt – dieses Jahr ist auch der Dietiker Cider dabei Das Festival, das vom Dietiker Brausyndikat und von der Wettinger Lägerebräu organisiert wird, findet dieses Jahr auf der Klosterhalbinsel in Wettingen statt. Bierbegeisterte können sich an elf Ständen austoben. Virginia Kamm 20.07.2022, 15.50 Uhr

So sah der Lägerebräu-Stand am letztjährigen Pivo aus. Carmen Frei

Das Bierfest Pivo geht in die zweite Runde. Am 19. und 20. August können Bierbegeisterte wieder zahlreiche kleinere Brauereien kennen lernen. Das Fest findet dieses Mal auf dem Areal der Lägerebräu auf der Wettinger Klosterhalbinsel statt, nachdem es letztes Jahr beim Dietiker Brausyndikat im Limmatfeld durchgeführt wurde. Das Festival wird von beiden Brauereien gemeinsam organisiert.

Das Fest soll in Zukunft immer abwechslungsweise auf einem der beiden Brauerei-Areale stattfinden, sagt Oliver Zemp, der beim Brausyndikat für das Marketing verantwortlich ist. «Letztes Mal war die Stimmung gewaltig und auch mit den Besucherzahlen waren wir zufrieden», sagt er. «Wir haben das Fest als gemütlich und ungezwungen in bester Erinnerung.» Das hat die Organisatoren auch zu einer erneuten Durchführung bewogen.

Viele regionale Brauereien sind vertreten

Am Freitag ist das Gelände ab 16 Uhr, am Samstag bereits ab 14 Uhr offen. Neun Brauereien sind am Fest mit einem Stand vertreten, drunter auch die Otelfinger Ahoi Hill Brewery. Bereits letztes Jahr war die Brauerei am Fest dabei, damals noch unter dem Namen Ahoi-Bier und mit Standort Schlieren.

Inzwischen hat sie mit der Däniker Brauerei Old Hill fusioniert. Auch das Bülacher St. Laurentius Craft Beer ist schon zum zweiten Mal am Pivo vertreten. «Ansonsten haben wir versucht, möglichst viele neue Brauereien einzuladen, damit das Fest spannend bleibt», sagt Zemp.

Bei der Auswahl der Brauereien legten die Organisatoren besonders viel Wert auf Regionalität. So stammt die Brauerei Chen van Loon aus Neuenhof. Und mit dem Stadtwächter-Bier ist auch Aarau am Pivo vertreten. «Wir kennen alle Brauereien und sind happy mit der Auswahl», sagt Zemp. «Das Pivo soll ein Fest unter Freunden sein.» Besonders freue er sich einerseits auf die gute Stimmung, andererseits darauf, Neugierigen zeigen zu können, was es alles für Bierstile gibt.

Auch Dosenwein ist im Angebot

Speziell ist bei der diesjährigen Durchführung, dass das Fest mehr als nur Bier bietet: Auch der beliebte Dietiker Cider wird einen Stand haben, ebenso wird der Weinproduzent Knak, der Weisswein in Dosen anbietet, vertreten sein. «Wir haben das Angebot etwas geöffnet, um noch mehr Interessierte anzuziehen», sagt Zemp. «So sollen Neulinge den Zugang zum Fest finden.»

Das Zürcher Duo Cyrilov soll die Hausband des Pivo-Festivals werden. Carmen Frei

Im Biergarten des Lägerebräu-Areals werden sich die Besucherinnen und Besucher mit Würsten und Hamburgern vom Grill oder mit Flammkuchen aus dem Pizzaofen verpflegen können. «Zudem gibt es natürlich Brezel, wie es für ein Bierfest üblich ist», sagt Zemp.

Wie schon 2021 wird das Zürcher Handorgel- und Kontrabassduo Cyrilov für musikalische Unterhaltung sorgen. «Sie sind uns so ans Herz gewachsen, dass sie von nun an unsere Hausband sein sollen», sagt er. Zudem tritt die Otelfinger Coverband Five Men Crossing auf.

Schon seit November 2021 sind die Organisatoren mit der Planung des diesjährigen Pivo-Fests beschäftigt. «Wir vom Brausyndikat betreiben das Geschäft noch immer hauptsächlich nebenberuflich», sagt Zemp. Im August 2021 hat die Dietiker Brauerei aber einen ersten Allround-Mitarbeiter eingestellt. Zemp sagt:

«Obwohl das Jahr nicht einfach begonnen hat, konnten wir 2021 ein schönes Wachstum verzeichnen.»

Am diesjährigen Pivo hofft Zemp auf etwa 500 Besucherinnen und Besucher pro Tag. Die Eintrittsbillette für 17 Franken gibt es bereits jetzt auf Eventfrog oder vor Ort an der Abendkasse zu kaufen. Im Preis ist ein Festivalglas inbegriffen, mit dem man von Stand zu Stand ziehen und von den verschiedenen Getränken kleine Mengen zum Degustieren kaufen kann. Das Pivo ist ab 16 Jahren zugänglich.