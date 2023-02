Dietikon/Urdorf Regierungsrat spricht 5,5 Millionen Franken für die Bernstrasse Das in Mitleidenschaft gezogene Teilstück der Kantonsstrasse zwischen Autobahnanschluss und Bremgartnerstrasse soll umfassend saniert werden. LiZ 17.02.2023, 05.00 Uhr

Die Bernstrasse führt vom Autobahnanschluss in Urdorf nach Dietikon und Bergdietikon. Bild: Florian Schmitz

Die Bernstrasse ist zwischen der Kreuzung mit der Bremgartnerstrasse in Dietikon und dem Autobahnanschluss Urdorf Nord in einem schlechten Zustand. Um den 1,3 Kilometer langen Abschnitt der Kantonsstrasse, auf dem täglich über 21'000 Fahrzeuge verkehren, umfassend zu sanieren, hat der Zürcher Regierungsrat 5,5 Millionen Franken bewilligt, wie er am Donnerstag mitteilt.