Dietikon: Fahrleitungen für Limmattalbahn werden montiert

Dietikon/Spreitenbach Limmattalbahn-Projekt schreitet weiter voran: Fahrleitungen werden nachts montiert Die Fertigstellung der Fahrleitungen für die Limmattalbahn steht bis 4. Februar in Dietikon an. Die entsprechenden Arbeiten werden nachts stattfinden. Auch in Spreitenbach wird es bis Mitte März zu gewissen Einschränkungen kommen. 17.01.2022, 16.39 Uhr

Das Projekt Limmattalbahn kommt langsam in den letzten Zügen an. Nun werden die Fahrleitungen in Dietikon und Spreitenbach fertiggestellt. (Archivbild) Severin Bigler

Rund um den Bahnhof Dietikon steht die Fertigstellung der Fahrleitungen für die Limmattalbahn an. Die Arbeiten können jedoch mehrheitlich nur während der Nacht in den Betriebspausen der Aargau Verkehrs AG bei ausgeschalteter Fahrleitung ausgeführt werden, schreibt die Limmattalbahn AG in einer Mitteilung.

Aus diesem Grund werden die Montagen vom Montag, 24. Januar bis am Freitag, 4. Februar jeweils unter der Woche von Montag bis Freitag von 19 Uhr bis 6 Uhr ausgeführt. Es sei mit Lärmemissionen zu rechnen.

Gleisquerungen werden erstellt

Auch in Spreitenbach kommt es wegen des Baus der Limmattalbahn zu gewissen Einschränkungen. Vom 31. Januar bis Mitte März werden die Gleisquerungen in der Sandäckerstrasse in der Nähe der Ikea ausgeführt, wie es in einer weiteren Mitteilung heisst. In der ersten Bauphase, welche bis Mitte Februar andauern wird, werde nur noch der Bus ab dem Kreisel Ikea in Richtung Zentrum gelassen. Die Fahrbeziehung ab dem Knoten Zentrumsstrasse zum Kreisel bleibe bestehen.

Die Ausfahrt der Tiefgarage Limmatspot werde durch eine Lichtsignalanlage geregelt. In der zweiten Bauphase seien wieder alle Fahrbeziehungen möglich. Die einzelnen Fahrspuren seien jedoch verschoben. Eine Lichtsignalanlage regle wiederum die Ausfahrt aus der Tiefgarage Limmatspot. Beim Start der Bauarbeiten werden zu den Hauptverkehrszeiten an verschiedenen Standorten Verkehrsdienstposten platziert, heisst es in der Mitteilung weiter. (liz)