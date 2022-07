Limmattal «Uiii, lueged mal, es Tram!»: Anwohner freuen sich über erste Probefahrt der Limmattalbahn Am Montag fand die erste Testfahrt der Limmattalbahn statt. Ein historischer Moment, der viele Schaulustige anzog. Lukas Elser Jetzt kommentieren 11.07.2022, 22.26 Uhr

Am Montag traf die Limmattalbahn zum ersten Mal auf ein 2er-Tram der Zürcher Verkehrsbetriebe – hier bei der Geissweid in Schlieren. zvg Die Probefahrt vom 11. Juli 2022 startete am Bahnhof Dietikon. zvg Haltestellen, die man sich merken darf. Lukas Elser Bahnarbeiter warten am Bahnhof Dietikon auf ihren Einsatz. Lukas Elser Die Fahrt mit der Limmattalbahn wird günstiger sein als eine Taxi-Fahrt. Lukas Elser Gleich geht's los, oder? Lukas Elser Die Limmattalbahn, hier auf der Zürcherstrasse in Dietikon ... zvg ... biegt in die Birmensdorferstrasse ein. zvg Hier biegt die Limmattalbahn in Urdorf von der Birmensdorferstrasse in die Luberzen ein. zvg Der Fahrzeugführer wartet auf das nächste Startsignal. Lukas Elser Hier fährt die Bahn von der Urdorfer Luberzen in die Schlieremer Spitalstrasse ein. Lukas Elser Im Inneren der Limmattalbahn wird gearbeitet. Lukas Elser Die Bahn fährt in den Schlieremer Färberhüslitunnel. Lukas Elser Zweifelsohne auch ein historischer Moment, ... Lukas Elser ... diese erste Fahrt durch den Tunnel. Zvg Bahnarbeiter prüfen Schaltungen. Lukas Elser Auf der Strecke begegnet man immer wieder Personen, die an Haltestellen Elektroarbeiten vollziehen. Lukas Elser Viele fleissige Hände sind nötig, damit Pendler ab 11. Dezember die Limmattalbahn nutzen können. Lukas Elser Auch hier wird Hand angelegt. Lukas Elser Die Bahn fährt auf der Badenerstrasse vom Färberhüslitunnel kommend Richtung Kesslerplatz. Zvg Die Limmattalbahn fährt vom Kesslerplatz in Richtung Tramwendeschlaufe Geissweid. Lukas Elser Hier wird übrigens die Spannung von 600 auf 1200 Volt geändert. Lukas Elser Die Einfahrt zur Tramwendeschlaufe Geissweid in Schlieren. Lukas Elser Ankunft bei der Tramwendeschlaufe Geissweid in Schlieren. Lukas Elser Hier trifft die neue Limmattalbahn auf das Zürcher 2er-Tram. Lukas Elser Luege, luege, luege! Die Aargau Verkehr AG (AVA) hat eine Sensibilisierungskampagne lanciert, damit die Bevölkerung gut Acht gibt – und es nicht derart viele Unfälle gibt wie einst bei der Glattalbahn. Zvg

Bahnhof Dietikon, kurz vor 8 Uhr. Pendler nehmen im «Spettacolo» ihre erste Koffeindosis zu sich, Passagiere steigen von der S-Bahn auf die Bremgarten-Dietikon-Bahn um, die Sonne scheint. Das Leben scheint seinen gewohnten Lauf zu nehmen.

Doch dann kommt die Limmattalbahn. Sie passiert die Kirche St. Agatha und hält bei der neuen Haltestelle, die neben jener der Bremgarten-Dietikon-Bahn gebaut wurde. Diesmal bleibt sie nicht wie Ende Mai bei der Fahrzeugpräsentation in Dietikon stehen, sondern fährt nach einer Weile weiter.

Die Freude der Passanten ist gross, als die neue Limmattalbahn an diesem Montagmorgen ihre seit Wochen angekündigte erste Probefahrt von Dietikon über Urdorf und Schlieren nach Altstetten beginnt. Überall stehen Leute mit gezücktem Handy am Strassenrand, um den Moment für die Ewigkeit festzuhalten, wenn das neue Schienenfahrzeug das erste Mal durch ihr Quartier fährt.

Eine fast schon weihnächtliche Vorfreude

Die Zuschauer zeigen sich begeistert von ihrem neuen Verkehrsmittel: «Wir freuen uns gewaltig und können es kaum erwarten», sagt der Dietiker Murat Yamak, der den orange gewandeten Mitarbeitern der Limmattalbahn zuschaut, wie sie die letzten Vorbereitungen treffen, damit das noch am Bahnhof Dietikon stehende Fahrzeug die Strecke Richtung Schlieren in Angriff nehmen kann. Yamak freut sich, dass seine im Einkaufszentrum Shoppi Tivoli arbeitende Tochter wegen der Limmattalbahn bald rascher bei ihm sein wird.

«Wir leben etwas verstreut. Dank dem neuen Tram werden wir uns etwas näherkommen.»

Während Yamak von seinen «trambegeisterten Söhnen» erzählt, mit denen er bei einer der nächsten Probefahrten der Limmattalbahn erneut erscheinen möchte, macht sich ein Elektriker an einer in der Wand der Haltestelle versteckten Schaltbox zu schaffen. Er kappt Drähte und steckt Kabel. Er schaue zu, dass die Perronbeleuchtung einwandfrei funktioniere. Für lange Erklärungen bleibt aber keine Zeit. Schon erklingt ein Warnzeichen, es summt der Elektromotor und die Bahn bewegt sich langsam Richtung Poststrasse.

Der Projektleiter Bahntechnik, René Schär, will bei dieser ersten Fahrt das Zusammenspiel zwischen Fahrzeug und Strecke testen. Zum Beispiel möchte er schauen, ob die Abstände zwischen Bahn und Umgebung stimmen. «Damit das Fahrzeug nicht irgendwo hängen bleibt», sagt er. Tatsächlich: Als die Bahn an der Haltestelle Schäflibach auf der Zürcherstrasse hält, bemerkt Schär, dass sie ein paar Äste am Strassenrand mitgenommen hat. Man müsse den Baum demnächst etwas zurückschneiden, befindet Schär.

Als die Angelegenheit mit dem Team besprochen ist, kann die Bahn ihre Fahrt auf der Zürcherstrasse fortsetzen und in die Birmensdorferstrasse einbiegen. Dort trifft die Mannschaft in den orangen Westen auf eine andere, ebenfalls in Neonfarbe gekleidete Gruppe. Es sind jedoch keine Arbeiter, sondern Hort-Kinder mit Leuchtbändeln. Eine Leiterin ruft begeistert: «Uiii, lueged mal, es Tram!» Und eine von der Zielackerstrasse kommende Autofahrerin reagiert mit einem breiten Lachen auf die erste Limmattalbahn im Quartier.

Politisches Gezänk soll bald schon der Vergangenheit angehören

Weiter gehts zum nächsten Knackpunkt. Dort, wo die Limmattalbahn von der Urdorfer Luberzen her in die Schlieremer Spitalstrasse fährt, sorgt eine Schranke für die nötige Verkehrssicherheit. Auch hier warten wieder Anwohner mit Kameras. Ein Velofahrer, der die Bahn ein Stück weit begleitet, spricht von einem «historischen Moment». Er lobt die seiner Meinung nach gelungenen Gleisarbeiten und meint, dass das einstige politische Gezänk um den Bau der Limmattalbahn angesichts dieser tollen Arbeit bald vergessen sein wird.

Die Bahn hat auch den Schranken-Test bestanden. Die Barriere lässt sich wie gewünscht öffnen und schliessen. Und während die Bahn weiter zum Färberhüslitunnel hinauffährt, äussert sich Michael Briner, Mediensprecher der Aargau Verkehr AG (AVA), die die Limmattalbahn betreibt, zum Thema Sicherheit.

Die Limmattalbahn fährt von Dietikon her kommend in den Färberhüslitunnel. Zvg

Die «Limmattaler Zeitung» fragt, ob man aus den verheerenden Erfahrungen der Glattalbahn gelernt habe. In den Anfangsjahren war es dort zu mehreren schweren Unfällen gekommen. Danach machten die Verkehrsbetriebe Glattal AG (VBG) ihre Strecke sicherer, indem sie zusätzliche Schranken bauten.

So will man Unfälle verhindern

Briner bejaht die Frage: «Die Limmattalbahn AG stand laufend in Kontakt mit den VBG und hat – gestützt auf deren Erfahrungen – entsprechende Massnahmen an der Strecke vorgenommen.» So seien alle Kreuzungen mit Ampeln gesichert und an potenziell kritischen Stellen Barrieren gebaut worden. Und, um die Leute auf die neue Bahn zu sensibilisieren, habe man die jetzt anlaufende Sicherheitskampagne ins Leben gerufen. Seine Einschätzung:

«Wir sind sicher unterwegs.»

Er unterstreicht allerdings, dass diese Sicherheit nicht allein von der Limmattalbahn abhänge, sondern auch von den anderen Verkehrsteilnehmern.

Mittlerweile hat die Limmattalbahn problemlos den Färberhüslitunnel passiert und ist bei der Schlieremer Tramwendeschlaufe Geissweid angekommen. Briner ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf: «Wir stehen erst am Anfang einer Serie von Testfahrten, aber dieser ist bestens gelungen.» In diesen Wochen finden weitere Probeläufe statt. Die Limmattalbahn wird ihren Betrieb am 11. Dezember 2022 aufnehmen.

