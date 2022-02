Die Dietiker und Schlieremer Corona-Testzelte stehen noch

Dietikon/Schlieren Trotz Aufhebung der Coronamassnahmen stehen die Testzelte vor dem Schlieremer «Salmen» und der Dietiker Chilling Lounge noch Dass die Anzahl Coronatests so stark zurückgehen würde, hat der Inhaber der Dietiker Chilling Lounge, Delil Sinik, nicht erwartet. Das Testcenter soll dennoch bis auf weiteres bestehen bleiben. Virginia Kamm 23.02.2022, 16.17 Uhr

Seit Ende September befindet sich direkt beim Schlieremer Restaurant Salmen ein Corona-Testzelt. Carmen Frei

Der 17. Februar war mit der Aufhebung der meisten Coronamassnahmen für viele ein Befreiungsschlag. Doch gerade in Zusammenhang mit dem Ende der Zertifikatspflicht tauchen neue Fragen auf: Werden die zahlreichen Testcenter nun noch nötig sein, wenn niemand mehr einen Coronatest zur Einhaltung der 2G-plus- oder 3G-Regel benötigt? Und was geschieht mit den vielen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Testcenter?

Das Corona-Testzelt vor der Chilling Shisha Bar Club Lounge an der Löwenstrasse in Dietikon steht auf jeden Fall nach wie vor und bietet sowohl Antigen-Schnelltests als auch PCR-Tests an. Nur die Öffnungszeiten wurden etwas reduziert: Statt wie bisher bis um 23 Uhr und am Wochenende bis um 1 Uhr nachts hat das Testcenter seit dem Ende vieler Coronamassnahmen nur noch bis um 21 Uhr geöffnet. Die Anzahl Tests sei ebenfalls markant zurückgegangen, sagt der Inhaber der Chilling Lounge, Delil Sinik, auf Anfrage. «Dass sich so viel weniger Leute testen lassen würden, hätte ich nicht erwartet», sagt er. Ob seither Personal entlassen werden musste, kann er nicht sagen.

«Ich glaube, dass sich die Coronasituation im Frühling und Sommer entspannen wird und dann wieder ein Anstieg der Fallzahlen folgen könnte», sagt Sinik weiter. Den Platz vor der Chilling Shisha Bar Club Lounge werde er so oder so weiterhin für das Testzelt zur Verfügung stellen. Ein Ende, zum Beispiel aus wirtschaftlichen Gründen, müsste also vom verantwortlichen Unternehmen veranlasst werden. Er sagt:

«Der Betreiber und ich sind uns einig: Solange es Sinn macht und in der Bevölkerung ein Bedarf da ist, bleibt das Testzelt.»

Auch das Testzelt vor dem Schlieremer Restaurant Salmen, das Ende September eingerichtet wurde, steht noch und wird wie bis anhin betrieben. Laut Wirt Pal Komani kommen nach wie vor Leute zum Testcenter. Ob die Nachfrage seit dem Ende der Coronamassnahmen zurückgegangen ist, kann er nicht sagen. Auch dazu, ob seither Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter entlassen werden mussten, kann er keine Angaben machen. «Im Moment soll das Testzelt stehen bleiben», sagt er auf Anfrage. «Wir werden jetzt schauen, wie sich die Situation entwickelt.»