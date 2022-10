Dietikon/Oberengstringen Lokaler Hummus und vegane Cooking Kits: Diese Limmattaler Food-Start-ups versuchen ihr Glück in der «Höhle der Löwen» Die Limmattaler Start-ups «fabas» und «Ve Cook» wollen dank der Sendung «Die Höhle der Löwen» an Investoren gelangen. Eines der beiden Start-ups ist bereits am Dienstag, 18. Oktober, auf 3+ zu sehen. Muriel Daasch 17.10.2022, 16.15 Uhr

Zwei Limmattaler Food-Start-ups nehmen an der Investorensendung «Die Höhle der Löwen» teil. Beide setzen auf vegetarische Produkte.

Anik Thaler und Bio-Landwirt Lukas Weidmann auf dem Kichererbsenfeld in Schlieren im Sommer 2021. Sandra Ardizzone

Anik Thaler und Tobias Vogel verkaufen unter dem Namen «fabas» Schweizer Hummus aus lokalen und nachhaltig produzierten Zutaten. Speziell bei der Herstellung ist vor allem, dass die Sesampaste durch Sonnenblumenkerne ersetzt wurde, da man Sesam bislang nicht in der Schweiz anpflanzen kann. Kichererbsen für den Hummus wurden letztes Jahr auch vom Schlieremer Bio-Landwirt Lukas Weidmann angebaut.

Das Start-up mit Sitz in Dietikon startete im Jahr 2020 – damals noch mit dem Namen «Fyn» – und verkaufte in einem ersten Schritt 200 Packungen Hummus an Privatpersonen, kleine Cafés sowie den Zürcher Unverpackt-Laden «Foifi». Mittlerweile bietet das Unternehmen vier verschiedene Sorten von Hummus an und verkauft diese neben ihrem Onlineshop unter anderem auch in der Migros, bei Alnatura und Jelmoli. Die Sendung «Die Höhle der Löwen», in der das Start-up «fabas» teilnimmt, wird am Dienstag, 17. Oktober, um 20.15 Uhr auf 3+ ausgestrahlt.

Niklas und Adriana Bubori vereinfachen mit veganen Cooking Kits den Einstieg in die pflanzliche Ernährung. Valentin Hehli

Frisch verheiratet gründeten Niklas und Adriana Bubori aus Oberengstringen Anfang 2021 die «Ve Cook GmbH». Mit dem Start-up verkaufen sie vegane Cooking Kits und wollen damit den Leuten den Einstieg in die pflanzliche Ernährung vereinfachen. Das Ehepaar lebt selbst seit 2019 vegan und empfand die Suche nach fleischlosen Alternativen damals deutlich schwieriger als erwartet.

Zum Angebot von «Ve Cook» gehören unter anderem Cooking Kits für die Zubereitung von veganer Bolognese, veganem Chili sin Carne oder veganer Lasagne. Neben dem Onlineshop sind die Produkte auch in verschiedenen Läden wie dem «Bridge» in Zürich, dem «LOLA Lorraine» in Bern oder der Einsiedler Apotheke Drogerie erhältlich. Das Start-up «Ve Cook» wird am Dienstag, 8. November, Teil der Sendung «Die Höhle der Löwen» sein.

Neben den beiden Limmattaler Food-Start-ups wird bald auch noch ein weiteres Limmattaler Start-up zu sehen. «OiOiOi» aus Schlieren vermietet Baby- und Kinderkleider. Die beiden Gründerinnen Anna Mucha und Belén Stämpfli werden am 25. Oktober in der Sendung auftreten.